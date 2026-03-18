وزير صحة قطر: مخزون الأدوية الاستراتيجي يكفي 9 أشهر

- أعلن وزير الصحة العامة في قطر عن توفر مخزون استراتيجي من الأدوية يكفي لتسعة أشهر، مع وجود مخزون كافٍ من الدم، مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الطوارئ الصحية. - أكد الوزير على تفعيل خطط الطوارئ بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الصحي، مع جاهزية الكوادر الطبية والتمريضية على مدار الساعة، وتجهيز المستشفيات بالإمكانات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة. - دعا الوزير الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والالتزام بالتعليمات الصحية، مشيراً إلى توفر الخدمات الصحية للجميع واستمرار تقديم الرعاية بأعلى مستويات الجودة.

أعلن وزير الصحة العامة في قطر منصور بن إبراهيم آل محمود، اليوم الأربعاء، أنّ المخزون الاستراتيجي من الأدوية يكفي لمدّة تسعة أشهر، ولم يُستخدَم حتى الآن. كذلك أفاد الوزير بخروج جميع المصابين في الاعتداءات الإيرانية على قطر من المستشفيات، باستثناء حالة واحدة ما زالت تتلقّى العلاج، مشيراً إلى أنّ حالتها مستقرة.

وقال الوزير، في حديث إلى "تلفزيون قطر"، إنّ الجهات الصحية في الدولة فعّلت خطط الطوارئ المعتمدة مسبقاً، بالتنسيق مع مختلف مؤسسات القطاع الصحي، لضمان سرعة الاستجابة لأيّ حالات طارئة، وأكد أنّ كلّ الكوادر الطبية والتمريضية في حالة استعداد دائم وعلى مدار الساعة، مشيراً إلى أنّ المستشفيات والمرافق الصحية مجهّزة بالإمكانات الطبية اللازمة للتعامل مع أيّ إصابة أو حالة تحتاج إلى رعاية طبية عاجلة.

أوضح وزير الصحة العامة في قطر أنّهم يتابعون بصورة مستمرة مستوى الجاهزية في المؤسسات الصحية، مبيّناً أنّ المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية متوفّر وبكميات كافية، وأكد أنّ المخزون الاستراتيجي من الأدوية يكفي لتسعة أشهر ولم يُستخدَم بعد، مضيفاً أنّ ثمّة مخزوناً كافياً وفوق المعدّل من الدم.

ولفت الوزير إلى أنّ القطاع الصحي في قطر يمتلك بنية تحتية متطوّرة وخطط استجابة مدروسة جرى تحديثها في السنوات الماضية، الأمر الذي من شأنه أن يعزّز قدرة الدولة على مواجهة مختلف التحديات الصحية والطوارئ، وشرح: "لدينا 26 مستشفى و60 ألفاً من الكادر الطبي والتمريضي على درجة عالية من الكفاءة والمهنية".

ودعا الوزير القطري الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكداً أنّ الخدمات الصحية متاحة للجميع وأنّ الجهات المعنية تعمل على مدار الساعة لضمان سلامة المجتمع واستمرار تقديم الرعاية الطبية بأعلى مستويات الجودة.