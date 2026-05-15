- حذر وزير الطوارئ السوري من استمرار مخاطر الألغام، مشيراً إلى أن حل هذه المشكلة يتطلب جهوداً طويلة الأمد وتعاوناً محلياً ودولياً، مع توقيع مذكرة تفاهم مع أوكرانيا وعقد مؤتمر في جنيف لمناقشة الملف. - أطلقت الوزارة مشروعاً لإزالة الألغام وإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية بتمويل ياباني، مستهدفاً محافظات حلب وحماة وإدلب حتى فبراير 2028، لتعزيز سلامة المدنيين ودعم التعافي الزراعي. - بدأت الوزارة إعداد خطة وقائية لمواجهة حرائق الغابات، مستنفرة 50% من كوادرها، مع توفير آليات ومشاركة الأهالي، وتركيب أنظمة إنذار مبكر، داعية للتعاون لحماية المحاصيل والغابات.

حذّر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سورية رائد الصالح من استمرار مخاطر الألغام في سورية، مؤكداً أن هذا الملف لن يحسم خلال عام أو عامين، بل يحتاج إلى جهود طويلة الأمد وتنسيق مستمر، وكشف من جهة ثانية عن خطة موسعة لمواجهة حرائق الغابات خلال فصل الصيف. وقال الصالح، في مقابلة متلفزة على قناة "الإخبارية السورية" مساء الخميس، إن عام 2025 شهد مقتل 1527 شخصاً بسبب الألغام، إلى جانب تسجيل إصابات عديدة، مشدداً على أن نجاح جهود إزالة الألغام يعتمد على تعاون المجتمع المحلي، والإبلاغ عن المناطق الخطرة وعدم الاقتراب منها.

وأشار وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سورية إلى سعي الوزارة للاستفادة من الخبرات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، كاشفاً عن توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للألغام في أوكرانيا للاستفادة من خبراته الفنية، كما كشف أنه في شهر حزيران/ يونيو المقبل سيعقد مؤتمر مع الجهات الداعمة في مدينة جنيف السويسرية لمناقشة ملف الألغام في سورية بشكل خاص.

وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، أمس الخميس، عبر المركز الوطني لمكافحة الألغام ومخلفات الحرب، وبالتعاون مع وزارة الزراعة ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، مشروعاً لإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة وإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية في المناطق المتضررة، بتمويل من الحكومة اليابانية. ومن المقرر أن يستمر المشروع حتى شباط/ فبراير 2028، مستهدفاً محافظات حلب وحماة وإدلب، مع التركيز على المناطق الزراعية القريبة من خطوط التماس السابقة، بهدف تعزيز سلامة المدنيين ودعم التعافي الزراعي وتحسين سبل العيش.

خطة لمكافحة الحرائق

وفي ملف الحرائق، أوضح الصالح أن الوزارة بدأت منذ مطلع العام الجاري إعداد خطة وقائية متكاملة لمواجهة حرائق الغابات خلال موسم الحصاد، مع إعلان استنفار 50% من كوادرها حتى نهاية الصيف. وأضاف أن الوزارة وفّرت عبر التعاقد أكثر من ألف آلية وصهريج مياه، ونحو 1200 شخص من الأهالي للمشاركة في أعمال الوقاية والاستجابة، كما ستعمل على تركيب أنظمة إنذار مبكر وحساسات تغطي نحو أربعة آلاف هكتار ضمن غابات جبال الساحل. واتهم الصالح بعض تجار الحطب بالمساهمة في زيادة الحرائق واستغلال الظروف المناخية، معتبراً أن قوانين النظام السابق المتعلقة بالأراضي المحروقة شجعت على عمليات إحراق الغابات والاستيلاء عليها.

وكان الصالح قد أعلن، أمس الخميس، عن إطلاق حملة بعنوان "وعيك بعملك.. معاً لنحمي محاصيلنا من الحرائق"، داعيا السوريين إلى التعاون واتخاذ إجراءات الوقاية للحفاظ على المحاصيل الزراعية والغابات، وقال إن الوزارة بدأت منذ يناير/ كانون الثاني الماضي إعداد خطط الاستعداد للموسم الزراعي والحصول على الموافقات اللازمة، مشدداً على أن حماية المحاصيل ترتبط بالأمن الغذائي والثروة الزراعية، فيما تمثل حماية الغابات حفاظاً على البيئة والثروات الطبيعية، ودعا الأهالي إلى تجنب إشعال النيران أو رمي أعقاب السجائر قرب الأراضي الزراعية والغابات والإبلاغ السريع عن أي حريق.