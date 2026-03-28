وزير الصحة اللبناني يرصد الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع الطبي

أعلن وزير الصحة اللبناني راكان ناصر الدين ارتفاع وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية للقطاع الصحي والكوادر الطبية وسيارات الإسعاف في جنوب لبنان، مشيراً خلال مؤتمر صحافي بمقر الوزارة في بيروت، مساء اليوم، إلى تجاوز الإعتداءات كافة الخطوط الحمراء والمواثيق الدولية.

وأوضح الوزير أن الاستهدافات الإسرائيلة ارتفعت خلال الـ12 ساعة الأخيرة وأسفرت عن استشهاد خمسة مسعفين في جنوب لبنان وصحافيين اثنين، مشيراً إلى أن ملخص الاعتداءات على القطاع الطبي حتى الساعة بلغ 75 اعتداءً، منها خمسة في صباح اليوم السبت، حيث استهدف الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية جنوبي لبنان، بشكل مباشر، سيارتي إسعاف تابعتين للهيئة الصحية الإسلامية خلال تأدية واجبهما، ما أدى إلى سقوط مسعفين وإصابة ثلاثة جرحى.

الصورة خلال المؤتمر الطارئ لوزير الصحة اللبناني راكان ناصر الدين، بيروت، 28 مارس 2026 (العربي الجديد)

وأضاف: "عند الساعة العاشرة صباحاً في بلدة الغندورية في بنت جبيل، محافظة النبطية جنوبي لبنان، تم استهداف مركز إسعافي تابع للهيئة الصحية الإسلامية أدى إلى ارتقاء مسعف، وعند التاسعة صباحاً في بلدة زوطر بقضاء النبطية استهدف الاحتلال الإسرائيلي بمسيرة بشكل مباشر مجموعة من مسعفي كشافة الرسالة الإسلامية، ما أدى إلى ارتقاء خمسة مسعفين وإصابة جريحان بحالة حرجة. كما استُهدف اليوم من مسيرة مسعفون في بلدة كفر دجال في النبطية ما أدى إلى سقوط جريحين، وفي جزين خلال قيام مسعفين بإسعاف الصحافيين على شعيب وفاطمة فتوني، استهدف الإسرائيلي بغارة من مسيرة فريق الإسعاف ما أدى إلى ارتقاء المسعف أحمد عبد الله عنيسي وسقوط مدني آخر".

وأوضح وزير الصحة أن عدد المستشفيات التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن بلغ تسعة مستشفيات وتسببت الاعتداءات في إغلاق خمسة أخرى، وبلغ عدد شهداء القطاع الصحي اللبناني 51 شهيداً من بينهم 46 مسعف وخمسة من العاملين في القطاع الصحي، من بينهم تسعة شهداء جدد بتاريخ اليوم فقط، مؤكداً أن "هذه النمطية التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي لا تطاول فريقاً واحداً بل طاولت الجمعيات الإسعافية".

وتحدث الوزير عن الانتهاكات القانونية التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي على القطاع الصحي، مؤكداً أن جميع الاتفاقيات ومنها اتفاقية جنيف والبروتوكولات التي وقع عليها لبنان تنص على حماية القطاع الطبي وتحييده عن الاستهداف، إضافة إلى اتفاقية لاهاي التي توفر الحماية للمباني المدنية منها الطبية، منتقداً دعاوى الاحتلال باستخدام تلك المنشآت لأغراض عسكرية وحربية، ودعا الوزير الصحافيين إلى "الكشف عن هذه المباني".

وأكد ناصر الدين لـ"العربي الجديد" أن الوزارة "مستمرة بشكل دائم بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وهي شيركة في دعم القطاع الصحي في هذه المرحلة التي يتعرض فيها القطاع لاستهدافات إسرائيلية، وأيضاً بما يتعلق بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية للقطاع".

وبخصوص دور الوزارة والتحضيرات في ظل هذه الاستهدافات، قال ناصر الدين لـ"العربي الجديد": "الوزارة تعمل أيضاً على تقديم الخدمة في جنوب لبنان بالتواصل والتنسيق مع الشركاء في المجتمع الدولي وتفعيل آليات التنسيق في وزارة الصحة، وردنا اليوم على الاحتلال الإسرائيلي أننا مستمرون في تقديم الخدمة ولن نتوقف".

وحول الجانب القانوني، أكد ناصر الدين أن الوزارة رفعت ملفاً كاملاً إلى مجلس الوزراء موثقاً بالصور والأدلة، حول استهداف الاحتلال الإسرائيلي القطاع الصحي والمسعفين خصوصاً في جنوب لبنان، كي تُرفع دعوة رسمية من قبل لبنان إلى مجلس الأمن حول الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي والتي ارتفعت وتيرتها خلال الـ24 ساعة الماضية بحق القطاع الصحي".