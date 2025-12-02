- أوصت وزيرة الأمن الداخلي بفرض حظر سفر كامل على دول معينة بعد حادث إطلاق نار في واشنطن، مما أدى إلى تصعيد الخطاب ضد المهاجرين. - أوقفت إدارة خدمات المواطنة والهجرة معالجة طلبات الأفغان وبدأت في إعادة فحص بطاقات الإقامة، مع حظر سفر مواطني 12 دولة وفرض قيود على سبع دول أخرى. - استمر البيت الأبيض في انتقاد المهاجرين من أصول صومالية، مع هجوم ترامب على النائبة إلهان عمر لتعزيز موقفه المناهض للهجرة.

ذكرت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، أنها التقت الرئيس دونالد ترامب وأوصت بفرض حظر سفر كامل، على من وصفتها بالدول التي تُمطر الولايات المتحدة بـ"القتلة والمتطفلين ومدمني المساعدات الاجتماعية". تأتي هذه التصريحات استمراراً لسياسة شيطنة المهاجرين، في حين يواصل ترامب تصعيده ضدهم، وذلك بعد حادث إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في العاصمة واشنطن من قبل رحمن الله لاكانوال وهو مهاجر من أفغانستان خدم لصالح الاستخبارات الأميركية لسنوات قبل هجرته، مما أدى إلى مقتل أحدهما ودخول الثاني في حالة حرجة.

وكتبت نويم على منصة إكس، أمس الاثنين: "لقد بنى أجدادنا هذه الأمة بدمائهم وعرقهم وحبهم للحرية، لا لكي يأتي الغزاة الأجانب (المهاجرون) ليذبحوا أبطالنا ويستنزفوا أموال ضرائبنا وليستولوا على المزايا المستحقة للأميركيين"، وأضافت "لا نريدهم. ولا واحداً منهم".

I just met with the President.



I am recommending a full travel ban on every damn country that's been flooding our nation with killers, leeches, and entitlement junkies.



Our forefathers built this nation on blood, sweat, and the unyielding love of freedom—not for foreign… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 1, 2025

وعقب حادث إطلاق النار يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، هاجم ترامب المهاجرين ووصفهم بأنهم "قتلة" وأنهم يستولون على المساعدات، وتعهّد بترحيلهم وسحب الجنسية من بعضهم، وبدأ في تشديد إجراءات الهجرة، وأعلن منع قبول المهاجرين من دول "العالم الثالث" غير أنه لم يذكر تحديداً هذه الدول.

وأوقفت إدارة خدمات المواطنة والهجرة، معالجة طلبات الهجرة من الأفغان، يوم الأربعاء الماضي، وأعلن مدير الإدارة جوزيف إدلو، أن وكالته بدأت بإعادة فحص بطاقات الإقامة الدائمة التي يطلق عليها البطاقة الخضراء التي يحملها أفراد من 19 دولة. وسبق أن أصدر ترامب في يونيو/ حزيران الماضي، قراراً بحظر سفر مواطني هذه الدول إلى الولايات المتحدة، وضمت القائمة 12 دولة حُظر سفر مواطنيها بشكل كامل، من بينها 4 دول عربية، هي ليبيا والسودان واليمن والصومال، إضافة إلى دول إيران وأفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي. كما ضمت القائمة فرض قيود بشكل جزئي على دخول الأشخاص من سبع دول أخرى هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

يتزامن هذا مع استمرار البيت الأبيض في شيطنة الأميركيين من أصول صومالية والمهاجرين من الصومال، واتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، أمس الاثنين، المهاجرين الصوماليين بأنهم "يسرقون أموال دافعي الضرائب"، وقالت إن الرئيس ملتزم أكثر من أي وقت مضى باستعادة السيادة الأميركية وإعادة نظام قانوني سليم ومفيد للبلاد. وسبق أن أعلن ترامب إنهاء برنامج الحماية المؤقتة للصوماليين ووصفهم بأنهم يرهبون المواطنين.

كما أعاد ترامب، هجومه على عضوة مجلس النواب الأميركي من أصول صومالية إلهان عمر أكثر من مرة، الأسبوع الماضي، وفي عطلة الأسبوع كرر شائعة يرددها اليمينيون المتطرفون والتي ثبت عدم صحتها، بأنها تزوجت من شقيقها. وقال دون أن يذكر اسمها: "يقال إنها دخلت إلى بلدنا عبر زواجها من شقيقها. حسناً إذا كان ذلك فلا يجب أن تكون عضوة في الكونغرس، يجب أن نطردها إلى الجحيم خارج البلاد". وهاجم ترامب، النائبة المسلمة أكثر من مرة، وانتقدها قائلاً "يأتون إلى بلدنا ليعطونا درساً في كيفية إدارته. لا نريد منهم ذلك".