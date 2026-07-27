وزارة الصحة السورية تطمئن: هذه أسباب حالات الإيدز المرصودة

- أوضحت وزارة الصحة السورية أن زيادة حالات فيروس العوز المناعي البشري تعود لتحسين الكشف وعودة مصابين من الخارج، مؤكدةً عدم وجود انتشار واسع أو تلوث في بنوك الدم، وأن الرقم المتداول هو تراكمي منذ 1990. - أشار مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز إلى أن الزيادة تعكس تطور الرصد وثقة المصابين بالخدمات الصحية، مع توفر الفحص في جميع المحافظات وتوسيع برامج التوعية بالتعاون مع الإعلام وخطباء المساجد. - شدد المسؤولون على فحص وحدات الدم إلزامياً وتوفير الأدوية مجاناً، مؤكدين أن معدل انتشار الفيروس في سورية من الأدنى إقليمياً وعالمياً، مع التركيز على الحد من الوصم الاجتماعي.

بعد بلبلة أُثيرت عقب صدور البيانات الخاصة بإصابات فيروس العوز المناعي البشري (إتش آي في) المسبّب لمرض الإيدز أخيراً، ولا سيّما على منصات التواصل الاجتماعي، أوضحت وزارة الصحة السورية أنّ الزيادة المسجّلة تعود قبل كلّ شيء إلى تحسّن آليات الكشف والرصد، وكذلك عودة مواطنين سوريين يحملون الفيروس. وإذ نفت الوزارة توفّر أيّ مؤشّرات تدلّ على انتشار واسع للفيروس بحسب المزاعم، مع العلم أنّه لا ينتقل بسهولة، أكدت أنّ لا صحة للشائعات التي أشارت إلى تلوّث بنوك دم في البلاد.

وقال مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في وزارة الصحة السورية عمر أبو النعاج لـ"العربي الجديد" إنّ البرنامج سجّل 103 إصابات جديدة بفيروس العوز المناعي البشري خلال النصف الأول من عام 2026، بعد تسجيل 212 إصابة في خلال عام 2025 بأكمله. وأضاف أنّ الوزارة كانت تتوقّع ارتفاعاً في عدد الحالات المسجّلة عقب عودة مواطنين إلى البلاد، منذ سقوط النظام السابق، مبيّناً أنّ كثيرين من هؤلاء كانوا على علم بإصابتهم بالفيروس مسبّب الإيدز وكانوا يتلقّون العلاج في الخارج، ثمّ تواصلوا مع وزارة الصحة للحصول على علاجهم في البلاد.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة السورية لضمان سرية معلومات المصابين بفيروس العوز المناعي البشري؟ كيف تساهم برامج التوعية المجتمعية في الحد من الوصم الاجتماعي المرتبط بمرض الإيدز في سورية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوضح أبو النعاج أنّ "الارتفاع في أعداد الإصابات المكتشفة لا يعني بالضرورة ازدياداً في معدّل انتشار فيروس العوز المناعي البشري في المجتمع السوري، بل يعكس بصورة أساسية تطوّر منظومة الرصد وتعزيز ثقة المصابين بالخدمات الصحية، الأمر الذي شجّع عدداً أكبر من المصابين على مراجعة الجهات الصحية والإبلاغ عن إصابتهم طوعاً، في ظلّ ضمانات بالحفاظ على سريّة المعلومات والخصوصية".

وشدّد مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في وزارة الصحة السورية على أنّ الرقم المتداول 1,538 حالة لا يمثّل الإصابات المكتشفة في عام واحد، إنّما هو العدد التراكمي للمصابين الأحياء المسجّلين لدى البرنامج منذ عام 1990.

تجدر الإشارة إلى أنّ بيانات البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز تظهر أنّ سورية سجّلت 30 إصابة جديدة بفيروس العوز المناعي البشري في عام 2020، و39 إصابة في عام 2021، و60 في عام 2022، ليرتفع العدد المرصود إلى 95 إصابة في عام 2023، ثمّ إلى 212 إصابة في عام 2025، مع العلم أنّ 87 إصابة كانت قد سُجّلت في عام 2024.

ويهاجم فيروس العوز المناعي البشري، الذي كان يُعرَف سابقاً بفيروس نقص المناعة البشرية قبل أن تعتمد منظمة الصحة العالمية المصطلح المشار إليه، جهاز المناعة في جسم الإنسان، ليُصاب الفرد بعد سنوات عديدة بمتلازمة العوز المناعي المكتسب (الأيدز) في المرحلة الأكثر تقدّماً من المرض، في حال لم تُعالَج العدوى. وتشرح المنظمة أنّ علاج المصابين بهذا الفيروس والوقاية منه ممكنان من خلال أدوية مضادة للفيروسات القهقرية.

وأوضح مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في وزارة الصحة السورية لـ"العربي الجديد" أنّ خدمات الفحص صارت متوفّرة في كلّ المحافظات، ولا سيّما الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس العوز المناعي البشري التي لا تتطلّب تجهيزات معقّدة. وتابع أنّ الوزارة تعمل على توسيع برامج التوعية المجتمعية من خلال التعاون مع وسائل الإعلام وخطباء المساجد، بهدف تشجيع الفئات الأكثر عرضة على إجراء الفحوصات، مع استمرار تقديم الخدمات مجاناً وبسرية. وأشار أبو النعاج إلى أنّ الوصم الاجتماعي المرتبطة بمرض الإيدز ما زال من أبرز العقبات التي تواجه جهود الكشف المبكّر عن الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري، موضحاً أنّ وزارة الصحة تركّز على بناء الثقة بينها وبين المواطنين، وضمان السرية الكاملة للمراجعين، بما يسهم في زيادة الإقبال على الفحص وكذلك تلقّي العلاج.

وفي ما يتعلق بآليات الكشف، شرح أبو النعاج أنّ منظومة الرصد تعتمد على مسارات عدّة، تشمل فحوص ما قبل الزواج، وفحوص بنوك الدم، بالإضافة إلى المسوحات التي تنفّذها وزارة الصحة للفئات الأكثر عرضة للإصابة. وقال، في ما يشبه التطمين، إنّ كلّ وحدات الدم تخضع لفحوص إلزامية من شأنها الكشف عن الأمراض المعدية للمتبرّع بها، بما في ذلك فيروس العوز المناعي البشري، قبل استخدامها في عمليات نقل الدم.

ووسط شائعات كثيرة أُطلقت أخيراً، نفى مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في وزارة الصحة السورية وجود أيّ تعليمات تحدّ من إعلان البيانات أو تعيق عمل الصحافيين في هذا المجال، مشدّداً على أنّ التعامل مع هذا الملف يجري وفقاً لمعايير مهنية مع الالتزام التام بسرية معلومات المصابين.

وفي ما يتعلق بالعلاج، أكد أبو النعاج أنّ وزارة الصحة توفّر الأدوية المضادة للفيروسات مجاناً لجميع المصابين، استناداً إلى توجيهات في هذا الخصوص، علماً أنّ الخدمات الطبية والعلاجية تُقدَّم من دون مقابل، بالإضافة إلى الفحوص الدورية، من قبيل قياس الحمل الفيروسي لدى الفرد المصاب وغيرها لمتابعة مدى استجابته للعلاج.

وتزامن الإعلان عن البيانات الأخيرة الخاص بإصابات فيروس العوز المناعي البشري مع انتشار شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعمت أنّ ثمّة انتشاراً وكبيراً لإصابات الإيدز وتلوّث في بنوك الدم بسورية. لكنّ مسؤولين صحيين نفوا تلك المزاعم، مبيّنين أنّ إجراءات السلامة الخاصة بنقل الدم تخضع لبروتوكولات رقابية صارمة تمنع استخدام أيّ وحدة دم قبل استكمال كلّ الفحوص المخبرية اللازمة.

وعلى الرغم من الزيادة المسجّلة في عدد الحالات المرصودة، تشير بيانات وزارة الصحة السورية، إلى جانب تقديرات دراسات دولية، إلى أنّ معدل انتشار فيروس العوز المناعي البشري في سورية ما زال من بين الأدنى إقليمياً وعالمياً، إذ يقدّر بنحو 0.1% من السكان، فيما ترى الوزارة أنّ التحدّي الأبرز في المرحلة المقبلة يتمثّل في الحدّ من الوصم الاجتماعي، وتعزيز الإقبال على الفحص الطوعي، وتوسيع برامج التوعية بما يضمن الكشف المبكّر واستمرار العلاج.