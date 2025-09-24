والد إيلون ماسك متهم بالاعتداء جنسياً على خمسة من أطفاله

- تحقيق صحافي من "نيويورك تايمز" يكشف عن اتهامات ضد إيرول ماسك بالاعتداء الجنسي على خمسة من أطفاله منذ عام 1993، مما أدى إلى تمزق عائلة ماسك. - أفراد العائلة لجأوا إلى إيلون ماسك للمساعدة، لكن لم يتضح تدخله. التحقيقات في 2022 أُسقطت لعدم كفاية الأدلة، وإيرول ينفي الاتهامات ويعتبرها محاولات لابتزاز المال. - العلاقة بين إيلون ووالده متوترة، حيث وصفه إيلون بأنه "شرير"، لكنه قدم له دعماً مالياً بشرط عدم السلوك السيئ.

كشف تحقيق صحافي نشرته "نيويورك تايمز"، أمس الثلاثاء، أن والد الملياردير إيلون ماسك، إيرول ماسك (79 سنة)، متهم بالاعتداء الجنسي على ما لا يقل عن خمسة من أطفاله على مدار العقود الثلاثة الماضية. وفي التحقيق، استعرضت الصحيفة الأميركية تقارير متعددة للشرطة، وتحدثت مع أخصائيين اجتماعيين، وأفراد من العائلة لكشف تفاصيل الادعاءات ضد ماسك الأب.

وتعود أقدم الاتهامات الموثقة إلى عام 1993، عندما أخبرت ابنة زوجة ماسك السابقة، والتي كانت تبلغ من العمر أربع سنوات، أقاربها بأنه لمسها بشكل غير لائق، وبعد عقد من الزمن، قالت الفتاة نفسها، إنها ضبطت إيرول ماسك يشم ملابسها الداخلية المتسخة. ولاحقاً، قالت الفتاة إنها أنجبت طفلاً منه في العشرينات من عمرها، وشكلت هذه الحادثة جزءا من سلسلة أوسع من الادعاءات التي قال أفراد العائلة إنها مزقت عائلة ماسك لسنوات.

ولجأ بعض أفراد العائلة إلى إيلون ماسك، وهو الابن الأكبر، لطلب المساعدة. وفي عام 2010، توسلت رسالة إلى مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس" التدخل، لكن لا يُعرف إن كان تدخل أم لا.

وتزايدت ادعاءات الإساءة الجنسية خلال الأشهر الأخيرة، ففي يونيو/حزيران الماضي، تحدثت إلمي سميت، وهي أخت هايدي-ماري بيزويدنهوت، الزوجة الثالثة لإيرول ماسك، إلى المدون الصوتي جوشوا روبين، والذي سبق أن أجرى مقابلة مع رجل الأعمال الجنوب أفريقي. ووفقاً لروبين، فإن العلاقة مع ابنة زوجته كانت محاطة منذ فترة طويلة بـ"الصمت، والانزعاج، والتكهنات".

وقالت سميت: "عندما أصبح الأمر واضحاً بعد فترة وجيزة من زواج هايدي وإيرول في عام 1993، شعرت هايدي بأن هناك شيئاً خاطئاً يحدث مع ابنتها. في سن الرابعة كانت تتصرف كالمراهقات، تركل وتصرخ وتبكي، وأخبرت الطفلة أحد الأقارب أن إيرول تحرش بها". وأضافت: "لم أصدق كيف يمكن لطفلة صغيرة أن تحكي هذا، كان قلبها مكسوراً. وقالت إنها كانت تشاهد رسوماً متحركة، فدخل هو إلى غرفة الجلوس، وحملها إلى الخارج، حيث كانت تُخزن صناديق القمامة، وتحرش بها، لكنها طلبت حينها ممن حكت له أن لا يخبر أمها".

Elon Musk’s father Errol, who had 2 children with his ex-stepdaughter, confirms that Maye Musk’s parents were literal Nazis who traveled to South Africa because they “supported Hitler… were very fanatical in favor of apartheid.”



Elmo wants to recreate it here. https://t.co/ZBREpow9qy pic.twitter.com/HWxKA6Ybpa — Jim Stewartson, Antifascist 🇨🇦🇺🇦🏴‍☠️🇺🇸 (@jimstewartson) November 25, 2024

وتحدثت الطفلة إلى الشرطة في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1993، في نفس اليوم الذي واجهت فيه والدتها إيرول ماسك. وقالت سميت: "انفجر إيرول بالبكاء، واعترف بأنه فعل ذلك، ثم قال إنه مر بصدمة تسببت في ذلك".

وقالت "نيويورك تايمز" إنها حصلت على رقم تسجيل للحادثة، أكدته شرطة جنوب أفريقيا، وإن التهم سُحبت لاحقًا في جزء من تسوية طلاق. وقال إيرول ماسك إنه حصل على حضانة الطفلة بعد الطلاق، وهو ادعاء لم يتسن التحقق منه. بعد عامين، قالت إلمي سميت، إن الفتاة حاولت "رمي نفسها من السطح"، قائلة إنها تعرضت للإساءة مرة أخرى.

وتزوجت بيزويدنهوت من ماسك مرة أخرى في عام 1999، وأنجب الزوجان ابنة في عام 2001. وفي عام 2002، دخلت ابنة الزوجة، التي كانت تبلغ من العمر 14 سنة آنذاك، إلى غرفة نومها في منزل العائلة في ماليبو، لتجد زوج أمها يشم ملابسها الداخلية المتسخة، وقالت العائلة إنه تم إبلاغ الشرطة وخدمات حماية الأطفال، وإيلون ماسك أيضاً. وقد نفى إيرول ماسك هذا الاتهام.

Elon Musk’s father, Errol Musk, announces he has welcomed a second child with his stepdaughter - who he raised since she was 4 years old.



“The only thing we are on Earth for is to reproduce.” pic.twitter.com/N7zm41EUGA — Pop Base (@PopBase) July 14, 2022

واتُهم إيرول ماسك أيضاً بإساءة معاملة ابنتيه وزوج ابنته، في أمر حماية مؤقت قدمته ابنة زوجته السابقة في عام 2009. وكتبت الفتاة في الأمر، الذي وافق عليه قاضٍ جنوب أفريقي: "لا أريد أن يُسمح له بالاقتراب مني". وقد ذُكرت نفس الادعاءات في رسالة أرسلتها بيزويدنهوت إلى إيلون ماسك في عام 2007.

وقالت ابنة الزوجة السابقة، البالغة حالياً 37 سنة، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنها تتلقى دعماً مالياً من إيلون ماسك، ولا تعيش مع إيرول ماسك. وقد عاود الاثنان الاتصال، وأقاما علاقة قبل عدة سنوات، وأنجبا طفلاً.

وفي عام 2022، نقل أفراد من العائلة عن ابن إيرول ماسك البالغ حينها خمس سنوات، أن والده تحسس جسده. وأكدت شرطة جنوب أفريقيا أنه كان هناك تحقيق في الاعتداء الجنسي على الأطفال، لكنها لم تذكر أسماء المتورطين. وقد أُسقطت القضية بسبب عدم كفاية الأدلة.

لم يرد إيلون ماسك ومحاموه على طلبات التعليق، وفي رسالة بريد إلكتروني إلى صحيفة "ذا تايمز"، وصف إيرول ماسك تلك الادعاءات بأنها "كاذبة، وسخيفة للغاية". وقال إن ادعاءات الإساءة اختلقها أفراد العائلة "بتشجيع الأطفال على قول أشياء كاذبة" في محاولة للحصول على المال من ابنه الأكبر.

وتزوج إيرول ماسك من زوجته الأولى، ماي هالديمان، في عام 1970، وأنجب من هذا الزواج أبناءه الثلاثة الأكبر، إيلون وكيمبال وتوسكا، وانفصل إيرول وماي في 1979، وقدمت ماي لاحقاً عدة ادعاءات بالعنف المنزلي، وقالت في إحدى المقابلات إن إيلون ماسك "نشأ في منزل عنيف جداً"، كما أخبرت هيئة الإذاعة البريطانية في عام 2022، أنها رفضت في البداية عرض زواج من إيرول ماسك، والذي اتصل بعد ذلك بعائلتها ليقول إنها وافقت. وأضافت: "لاحقاً، تلقيت برقية من والدي تقول: تهانينا، تمت ترتيبات الزفاف، والدعوات أُرسلت، وسيأتي 800 شخص".

وتزوج إيرول لفترة وجيزة من امرأة تدعى سو، قبل زواجه من هايدي ماري بيزويدنهوت، وإلى جانب ثلاثة أبناء زوجة، أنجب في هذه العلاقة ابنتين. وفي علاقته مع ابنة زوجته السابقة، ادعى ماسك الأب أن كلا طفليها هما طفلاه، بينما قالت هي إن واحداً فقط منهما هو طفله.

وكانت العلاقة بين إيلون ماسك ووالده موضوع الكثير من العداء المتبادل على مدار العقد الماضي، فكلا الرجلين لديهما خلفية هندسية، وكلاهما لديه العديد من الأطفال، وكلاهما تزوج عدة مرات. وبعد طلاق والديه عندما كان في الثامنة من عمره، بقي إيلون ماسك مع والده في جنوب أفريقيا، وذهب أشقاؤه الأصغر، كيمبال وتوسكا، مع والدتهما.

وأخبر رئيس تسلا وسبايس إكس، كاتب سيرة ذاتية في عام 2017، أنه شعر بالأسف على والده. وقال: "بدا حزيناً ووحيداً، لكنني لم أفهم حقاً في ذلك الوقت أي نوع من الأشخاص كان".

وجاءت ثروة عائلة ماسك نتيجة أعمال البناء وتجارة الزمرد، وأخبر الأب وسائل الإعلام بأن لديهم "الكثير من المال لدرجة أننا لم نتمكن حتى من إغلاق خزنتنا". وبينما وصف إيلون ماسك والده بأنه "عبقري"، فقد وصفه أيضًا بأنه "شرير"، وقال في مقابلة عام 2017: "كان إنساناً فظيعاً"، وأضاف: "والدي سيكون لديه خطة شريرة مدروسة بعناية. سيخطط للشر. تقريبًا كل جريمة يمكن أن تفكر فيها، فقد فعلها. تقريباً كل شيء شرير يمكن أن تفكر فيه، قد فعله"، وقال إنه حاول "كل شيء" لتغيير والده بعد نقل العائلة إلى ماليبو، لكن "في تجربتي، لا يوجد شيء يمكنك فعله".

وبعد عودته إلى جنوب أفريقيا، أرسل إيرول ماسك رسالة بريد إلكتروني إلى أبنائه يطلب فيها المال، قائلاً إنه "يعتمد كلياً" عليهم. وأظهرت الرسائل الشخصية ورسائل البريد الإلكتروني والمقابلات التي أرسلها أفراد العائلة، أنهم طلبوا مراراً من إيلون ماسك التدخل لتعديل سلوك والده.

وفي عدة مناسبات، رد مساعدو ماسك نيابة عنه، وفي مناسبات أخرى، قالت العائلة، إنه قدم دعماً مالياً. وفي تعليق نادر حول والده في مايو/أيار 2023، قال إيلون ماسك إنه لم يعش طفولة سعيدة، وإنه وشقيقه اتفقا على دعم والده بشرط ألا ينخرط في "سلوك سيئ". لكنه "لسوء الحظ، فعل ذلك على الرغم من ذلك".