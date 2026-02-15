واقع صحي شديد الهشاشة في مناطق شرقي سورية

بدأت معاناة عبد الحكيم الحماد، وهو شاب في منتصف الثلاثينيات من ريف دير الزور الشرقي، مع مرض الكُلى قبل سنوات، ثم تحوّلت إلى رحلة عذاب حقيقية خلال فترة سيطرة تنظيم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على المنطقة. ويروي الحماد لـ"العربي الجديد" أنه كان يضطر إلى السفر ساعات طويلة، وأحياناً أياماً، للوصول إلى مركز يقدم جلسات غسل كلى منتظمة بعدما تعطلت الأجهزة في منطقته، أو أُغلقت المراكز بسبب نقص المستلزمات. ويقول: "لم يكن المرض وحده مصدر التهديد، بل الطريق الطويل والحواجز وكلفة التنقل التي كانت تفوق قدرتي، وأعرف كثيرين أوقفوا العلاج أو فقدوا حياتهم بصمت".

في الرقة، لا تختلف حكاية الخمسينية أم محمد، وهي تعاني السكري وأمراض قلب مزمنة، وتتحدث لـ"العربي الجديد" عن سنوات من الإهمال الصحي، واضطرارها إلى السفر إلى ريف حلب أو الحسكة لتأمين معاينة طبية أو دواء مفقود، وتقول: "المستشفى الوطني في المدينة الذي يُفترض أن يكون الملاذ الأول للمرضى، كان يقدم بصعوبة خدمات إسعاف محدودة، في حين كانت المواعيد الطبية تتأجل مرات أو تُلغى بسبب نقص الكوادر أو الأجهزة. وهكذا أصبح السفر للعلاج جزءاً من حياتي اليومية، رغم المخاطر والتكاليف المرهقة".

أما ماجدة الحسيني، وهي أم لطفل يعاني ضموراً دماغياً وتعيش في أحد أرياف الرقة، فتصف لـ"العربي الجديد"، واقعاً أكثر قسوة، إذ حرم طفلها لسنوات من جلسات المعالجة الفيزيائية والمتابعة الحركية بسبب غياب العيادات المتخصصة وعدم وجود أخرى متنقلة تصل إلى القرى، وأن الأطباء أكدوا لها أهمية التدخل المبكر، لكن الواقع على الأرض كان مختلفاً، إذ لم يكن أمامها سوى الانتظار أو محاولة السفر مسافات بعيدة، وهو أمر يفوق إمكاناتها المادية.

ويقول وزير الصحة السوري مصعب العلي لـ"العربي الجديد": "نفذت الوزارة سلسلة زيارات ميدانية إلى المناطق الشرقية، واكتشفت أن الواقع الصحي فيها بالغ السوء، إذ لا يعمل سوى مستشفيين، ما فرض اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الكوادر الطبية وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين". ويتابع: "وجهت الوزارة تعليمات باستمرار عمل الكوادر الصحية رغم الظروف الصعبة، وأرسلت 20 جهازاً جديداً لغسيل الكلى بعد رصد تهالك كبير في تلك الموجودة، كما خصصت 15 مليون دولار لمحافظة الرقة و5 ملايين دولار لدير الزور من أجل تأمين الاحتياجات الطبية الأساسية. وحالياً نتعاون مع مديري الصحة في المنطقة الشرقية لإعداد مشاريع لتأهيل مستشفيات وتجديد الأجهزة، ونحاول إعادة طلاب البورد الطبي المقبولين إلى المنطقة الشرقية لتفادي أي نقص محتمل في الكوادر".

تحسين الواقع الصحي يحتاج إلى وقت، 22 يونيو 2025 (Getty)

ويؤكد العلي أن "هذه الخطوات استجابة طارئة للواقع السائد، أما تحسين الواقع الصحي من الصفر إلى المستوى المطلوب فيحتاج إلى وقت واستقرار إداري وخدماتي. وفي إطار الاستجابة الإنسانية قيّمنا الوضع الطبي في مخيم الهول حيث عززنا الأمن الدوائي وجهّزنا سيارات إسعاف لنقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات دير الزور، وأيضاً غرفة عمليات للجراحات الإسعافية والبسيطة، ووفرنا كوادر طبية لعيادات الداخلية والنسائية والأطفال والتغذية والرعاية الصحية الأولية". يضيف: "تهدف الرؤية العامة للوزارة إلى تعزيز الاستقرار الصحي والخدماتي من خلال تجهيز عيادات طبية متنقلة ورفد المناطق المحررة بسيارات إسعاف حديثة لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وتوسيع التغطية الصحية في المدن والأرياف معاً".

من جهته، يقيّم مدير صحة الرقة، عبد الله حمود، في حديثه لـ"العربي الجديد"، الواقع الصحي في المحافظة بأنه "سيئ"، محمّلاً الإدارة السابقة لتنظيم "قسد" مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع نتيجة الإهمال والتضييق على القطاع الصحي. ويقول: "شهدت الخدمات الصحية في المستشفى الرئيسي انهياراً واضحاً، إذ يقدم المستشفى الوطني في الرقة الذي يفترض أن يكون أساسياً، الحدّ الأدنى من الخدمات الطبية، وهناك فجوة كبيرة في مستوى هذه الخدمات بين مناطق المحافظة، فالمراكز الصحية في الريف الجنوبي تعمل على مدار الساعة بشكل أفضل مقارنة بمركز المدينة، ما يعكس خللاً في توزيع الموارد والدعم. وقد ضيّق تنظيم قسد على عمل المنظمات الإنسانية والصحية، وعرقل دخول المستلزمات الطبية، ما فاقم الأزمة الصحية وأدى إلى تراجع مستوى الخدمات".

ويؤكد حمود أن "وزارة الصحة بدأت بمعالجة هذا النقص عبر اتخاذ خطوات فورية، من بينها إرسال سيارات إسعاف وأدوية وأجهزة طبية إلى المحافظة". ويشدد على التزام مديرية الصحة بالعمل بمهنية عالية، وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية والطبية لتقديم الخدمات للمواطنين، ما يشير إلى تغيير السياسة المتبعة بعدما استعادت الحكومة السيطرة على المنطقة.

إلى ذلك تكشف إحصاءات جمعية "عناية مركزة الطبية" جانباً آخر من حجم الأزمة، خصوصاً في ما يتعلق بالإعاقات والأمراض المزمنة. وتوضح أن أخطر ما يواجه مدينة الرقة هو زيادة عدد المعوقين، خصوصاً حالات الضمور الدماغي نتيجة غياب العيادات المتنقلة المتخصصة وخدمات المعالجة الفيزيائية والمعاينات الحركية، إضافة إلى نقص المتابعة الطبية والتوعية الصحية في الأرياف، وعدم توفر جهاز المسح الخاص بتشخيص الإعاقات.

وتشير الأرقام إلى أن عدد الإعاقات في مدينة الرقة يتجاوز عشرة آلاف، فضلاً عن نحو ثلاثة آلاف مريض سرطان، وأكثر من خمسة آلاف مريض سكري. وتؤكد الجمعية أن مخلفات الحرب سبَّبت بترَ أطرافٍ علوية وسفلية لأكثر من 3600 مصاب في شمال شرقي سورية، وأنه جرى تركيب أطراف صناعية لبعضهم، في حين بقي آخرون من دون تأهيل أو دعم كافٍ.

ولا يختلف الوضع كثيراً في محافظة الحسكة، حيث يتجاوز عدد مرضى القلب 3500، في حين تشير تقديرات إلى أن 10% من سكان شمال شرقي سورية مصابون بمرض السكري، مع تسجيل نسب مرتفعة لسكري الشباب ذي المنشأ العضوي، فضلاً عن انتشار واسع لأمراض مزمنة أخرى في ظل ضعف خدمات الرعاية والمتابعة الطبية.

وبينما تعكس هذه الأرقام حجم التحديات الصحية المتراكمة في المناطق الشرقية، يؤكد عاملون في القطاع الصحي أن نجاح أي خطة إنقاذ حقيقية يبقى رهن الانتقال من الاستجابات الإسعافية إلى برامج طويلة المدى تركز على إعادة تأهيل البنى التحتية وتدريب الكوادر، وضمان وصول الخدمات الطبية إلى الأرياف والمناطق الأكثر تهميشاً. وحتى ذلك الحين، تستمر معاناة المرضى بين انتظار العلاج أو السفر بحثاً عنه، في مشهد يلخص سنوات من الإهمال وغياب الرعاية الصحية المستقرة.