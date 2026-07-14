- أعلنت الولايات المتحدة قيود سفر جديدة على مواطنيها القادمين من الكونغو بسبب تفشي فيروس إيبولا، تشمل منع السفر إلى الولايات المتحدة قبل قضاء 21 يوماً في دولة ثالثة. - ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1926 حالة، منها 702 وفاة، مع تسجيل إصابات جديدة في أقاليم أخرى، بما في ذلك إصابة مواطن أميركي. - تواجه جهود مكافحة إيبولا تحديات مثل ضعف البنية الصحية وصعوبة الوصول للمناطق المتضررة، وبدأت جامعة أكسفورد تجربة سريرية للقاح ضد سلالة بونديبوجيو.

في ظل اتّساع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات، أعلنت الولايات المتحدة

فرض قيود جديدة على سفر مواطنيها القادمين من البلاد، في إطار إجراءات احترازية للحد من مخاطر انتقال العدوى. وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، فرض قيود جديدة على سفر المواطنين الأميركيين القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية، في خطوة احترازية جاءت بالتزامن مع اتساع رقعة تفشي فيروس إيبولا وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات في البلاد.

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أنّ المواطنين الأميركيين الموجودين في الكونغو الديمقراطية أو الذين غادروها مؤخراً سيُدرجون على قائمة "ممنوع صعود الطائرة"، ولن يُسمح لهم بالسفر إلى الولايات المتحدة على متن رحلات تجارية قبل قضاء 21 يوماً على الأقل في دولة ثالثة.

Exclusive: The Trump administration said it is blocking American citizens in the Democratic Republic of Congo from traveling to the US on commercial flights, according to a White House official https://t.co/Y5rtcskbx1 — Reuters (@Reuters) July 14, 2026

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية مساء الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1926 حالة، بينها 702 حالة وفاة، مع امتداد التفشي إلى أقاليم جديدة داخل البلاد، الأمر الذي أثار مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الدول الثالثة التي يمكن للمواطنين الأميركيين الانتظار فيها قبل السفر إلى الولايات المتحدة؟ ما هي التحديات الميدانية التي تواجه جهود احتواء تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن نحو 24 مواطناً أميركياً كان من المقرر أن يسافروا من الكونغو إلى الولايات المتحدة، مؤكداً أن وزارة الخارجية ستوفر لهم ولغيرهم من المتضررين الدعم اللازم خلال فترة الانتظار.

وفي السياق ذاته، أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) تسجيل إصابة مواطن أميركي يعمل لدى منظمة إنسانية في الكونغو بسلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا، فيما نُقل مصاب أميركي آخر إلى مستشفى جامعة فرانكفورت في ألمانيا لتلقي العلاج، بعد إصابته بالفيروس أثناء وجوده في الكونغو.

ووفقاً للمصدر نفسه، أصيب منذ بداية تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، 112 من العاملين في مجال الصحة بفيروس بونديبوجيو، ومن بينهم 35 فقدوا حياتهم على نحوٍ مأساوي أثناء أداء واجبهم.

Since the start of the Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo, 112 health workers have been infected with the Bundibugyo virus, 35 of whom have tragically lost their lives in the line of duty.



The recent infection of a U.S. humanitarian worker in Bunia is a… pic.twitter.com/hVbiwhs91s — Africa CDC (@AfricaCDC) July 12, 2026

ويأتي ذلك في ظلّ تحديات ميدانية تواجه جهود الاستجابة، من بينها ضعف البنية الصحية وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة، فضلاً عن اضطرابات أثرت في سير العمل داخل أحد مراكز علاج إيبولا في إقليم إيتوري، بعد إضراب عدد من العاملين احتجاجاً على تأخر صرف مستحقاتهم، وهو ما قد ينعكس على جهود احتواء الوباء.

وينتقل فيروس إيبولا عبر الملامسة المباشرة لسوائل جسم شخص أو حيوان مصاب، ويُعد من الأمراض الفيروسية شديدة الخطورة، إذ قد يسبب حمى مرتفعة وقيئاً ونزيفاً داخلياً وخارجياً، مع ارتفاع معدل الوفيات في حال عدم تلقي الرعاية المناسبة.

وكان باحثون في جامعة أكسفورد قد أعلنوا، أمس، بدء أول تجربة سريرية على البشر للقاح مخصص لسلالة بونديبوجيو، في خطوة يأمل العلماء أن تسهم مستقبلاً في توفير وسيلة فعالة للحد من انتشار هذه السلالة التي لا يتوافر لها حتّى الآن لقاح معتمد.

(رويترز، العربي الجديد)