واشنطن تدعو لتسريع إعادة الأجانب في مخيمات سورية إلى بلدانهم

قضايا وناس
دمشق

محمد كركص

محمد كركص صحافي سوري (العربي الجديد)
محمد كركص
صحافي سوري
مباشر
27 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 10:59 (توقيت القدس)
في مخيم الهول في محافظة الحسكة - سورية - 18 إبريل 2025 (دليل سليمان/ فرانس برس)
مخيم الهول في سورية، 18 إبريل 2025 (دليل سليمان/ فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- دعت القيادة المركزية الأميركية الدول لتسريع إعادة مواطنيها من مخيمات شمال شرق سوريا، معتبرةً ذلك ضربة حاسمة ضد قدرة داعش على إعادة تشكيل نفسه. وأكد الأدميرال براد كوبر على ضرورة مضاعفة الجهود في هذا السياق.

- انخفض عدد النازحين في مخيمات الهول وروج من 70 ألفاً في 2019 إلى أقل من 30 ألفاً، مما يعزز فرص تقليل تأثير الجماعات المتطرفة، خاصة على النساء والأطفال.

- أعلنت القيادة المركزية عن إنشاء "خلية إعادة مشتركة" لتنسيق عودة النازحين، مشيدةً بجهود العراق في إعادة 80% من رعاياها.

دعت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الدول إلى تسريع عملية إعادة مواطنيها المحتجزين والنازحين من المخيمات في شمال شرق سورية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل "ضربة حاسمة ضد قدرة تنظيم داعش على إعادة تشكيل نفسه". وقالت القيادة المركزية، في بيان نشرته مساء أمس الجمعة على منصة "إكس"، إن قائدها الأدميرال براد كوبر ألقى كلمة خلال مؤتمر رفيع المستوى للأمم المتحدة، عُقد أمس الجمعة في نيويورك، حول "إعادة الأفراد من مخيم الهول والمخيمات والمراكز المحيطة". 

أزمة المياه في مخيمات الشمال السوري، يوليو 2024 (العربي الجديد)
لجوء واغتراب
التحديثات الحية

نازحو شمال سورية يشكون ضعف المساعدات الإنسانية

وأشار كوبر إلى أنه زار مخيم الهول هذا الشهر، واطلع على "الحاجة الماسة لتسريع عمليات الإعادة"، مؤكداً أن التقدم قائم بالفعل، لكنه شدد على "ضرورة مضاعفة الجهود". وأوضح البيان أن مخيمات النازحين في الهول وروج كانت تضم نحو 70 ألف شخص في عام 2019، بينما انخفض العدد اليوم إلى أقل من 30 ألفاً، لافتاً إلى أن "الإعادة إلى الوطن وسيلة لتقليل فرص تأثير الجماعات المتطرفة، خصوصاً على النساء والأطفال الأكثر عرضة للخطر". وأعلن كوبر أن القيادة المركزية بصدد إنشاء "خلية إعادة مشتركة" خاصة في شمال شرق سورية لتنسيق عودة النازحين والمحتجزين، مشيداً بجهود الحكومة العراقية التي أعادت 80% من رعاياها من مخيم الهول، ومعتبراً أنها "تقود جهود الإعادة".

وأضاف: "إعادة الفئات الهشة قبل أن تتعرض للتطرف ليست مجرد عمل إنساني، بل هي ضربة حاسمة ضد قدرة داعش على إعادة تشكيل نفسه. اليوم، أنضم إليكم جميعاً في دعوة كل دولة لديها محتجزون أو نازحون في سورية لإعادة مواطنيها". وكشف البيان أن كوبر كان قد زار دمشق أيضاً في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، في أول زيارة من نوعها لقائد القيادة المركزية إلى العاصمة السورية، وشكره على "دعمه في محاربة داعش"، مع الاتفاق على عقد لقاءات مستقبلية. وختم كوبر بالتأكيد أن "الولايات المتحدة ستواصل دعم التحالف وجميع الدول الملتزمة بإعادة مواطنيها"، مشدداً على أن "العمل المشترك سيضمن أن عملية دحر الإرهاب ستستمر كإرث دائم للسلام والاستقرار".

دلالات
المساهمون
المزيد في مجتمع
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

"الوفاء لإدلب".. حملة تبرعات لإعادة إعمار المحافظة وإغلاق المخيمات

رقصة البرع هي رقصة استعراضية يمنية، سبتمبر 2025 (عامر الصبري/العربي الجديد)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

البرع اليمني... رقصة الحب والحرب وتراث ثقافي

يخضع استقدام العمالة الأجنبية لشروط عدة في العراق، 1 إبريل 2024 (الأناضول)
التحديثات الحية
لجوء واغتراب
مباشر

العاملات الأجنبيات في العراق... وضع هشّ يؤسس للاستغلال والعنف