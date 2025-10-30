واشنطن بوست: إدارة ترامب استخدمت حججاً مضللة ضد لاجئ أفغاني

- ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة ترامب استخدمت حججاً مضللة لترحيل أب أفغاني طلب اللجوء بسبب دعمه للولايات المتحدة، رغم تحذيرات من تعرضه للقتل على يد طالبان. - أوضحت الصحيفة أن المؤسسات التي عمل فيها الرجل تغيّر نظام عملها تحت حكم طالبان، مما يجعل حجج الحكومة مضللة، وقد تؤثر هذه القضية على عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الأفغان. - الشخص المرمز له بـ"ح" هرب من أفغانستان عام 2021 ويقيم في فيرجينيا، ويقبع حالياً في مركز احتجاز فيدرالي رغم التدقيق الأمني المكثف.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استخدمت حججاً مضللة في جلسات استماع طلبات اللجوء، مشيرة إلى أن الحكومة الأميركية طلبت من أحد القضاة هذا الشهر ترحيل أب لطفلين من أفغانستان، رغم تحذيرات من احتمال تعرضه للقتل على يد حركة طالبان.

وقالت الصحيفة إن الحكومة زعمت أن الرجل "آمن للعودة إلى بلاده"، رغم أن القوات الأميركية كانت قد أنقذته ونقلته عبر طائرة تابعة للجيش الأميركي إلى الولايات المتحدة عام 2021 أثناء انسحابها من أفغانستان، في المشهد الذي تناقلته الكاميرات لآلاف المدنيين المتدافعين على مدارج الطائرات الأميركية، بينما تُرك الآلاف الآخرون خلفهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشخص، الذي رمزت له بالحرف "ح" حرصاً على سلامته، كان قد طلب اللجوء إلى الولايات المتحدة بسبب دعمه العلني لها في أفغانستان، وعمله في منظمة غير ربحية أميركية، إضافة إلى دراسته في الجامعة الأميركية في كابول. غير أن ممثلي الحكومة جادلوا بأن حركة طالبان سمحت لتلك المؤسسات بمواصلة عملها، معتبرين أن ذلك دليلاً على أن "ماضيه لن يعرّضه للخطر في حال ترحيله".

لكن الصحيفة أوضحت أن المؤسستين اللتين عمل فيهما تغيّر نظام عملهما بالكامل تحت حكم طالبان، معتبرة أن حجج الحكومة الأميركية في هذه القضية مضللة. ويتحمل مقدمو طلبات اللجوء في الولايات المتحدة عبء إثبات خوفهم من الاضطهاد حال عودتهم إلى بلدانهم، سواء بسبب آرائهم السياسية أو معتقداتهم الدينية أو مواقفهم الاجتماعية، وذلك عبر تقديم أدلة ملموسة على تعرضهم السابق للخطر أو احتمالية تعرضهم له مستقبلاً. فإذا اقتنع مسؤولو الهجرة بمبررات الخوف، يُمنح المتقدم صفة لاجئ. أما إذا لم يقتنعوا، فتنظر القضية أمام قاضي الهجرة في مراحل التقاضي المختلفة حتى الوصول إلى محكمة فيدرالية.

وحذّرت الصحيفة من أن تداعيات هذه القضية قد تمتد لتشمل عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الأفغان، معظمهم وصلوا خلال ولاية الرئيس جو بايدن. ونقلت عن خبراء قانونيين قولهم إن القضية قد تشكل سابقة خطيرة، إذ ستجعل حصول الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة على حق اللجوء أمراً بالغ الصعوبة. وقال قاضي الهجرة السابق وأستاذ القانون في جامعة جورج تاون أنام بيتيت، للصحيفة، إن "التداعيات واسعة النطاق"، مؤكداً أن من لديهم أوضاع مشابهة سيواجهون صعوبات كبيرة، وربما استحالة، في الحصول على اللجوء.

وخلال وجود القوات الأميركية في أفغانستان، عمل عشرات الآلاف من الأفغان مع الجيش الأميركي وبرامجه المدنية، وقد أُجلِي كثير منهم أثناء الانسحاب الأميركي، في حين تفيد تقارير بتعرض من تبقوا داخل البلاد للقتل أو التعذيب. ومنذ انتهاء الحرب التي استمرت 20 عاماً، قدم نحو 20 ألف أفغاني طلبات لجوء إلى الولايات المتحدة، غالبيتهم دخلوا بطرق قانونية. لكن إدارة ترامب، وفق الصحيفة، كانت قد فككت برامج المساعدة الخاصة بهم، وألغت الإفراج المشروط لأسباب إنسانية، إلى جانب ضمانات أخرى كانت تسمح لهم بالبقاء أثناء نظر قضاياهم.

وأضافت الصحيفة أن الشخص المرمز له بـ"ح" هرب من أفغانستان عام 2021 على متن طائرة عسكرية أميركية، ويقيم حالياً في ولاية فيرجينيا مع شقيقه، وهو مواطن أميركي عمل مترجماً للجيش الأميركي. وقال "ح" خلال جلسات المحكمة إنه سيُستهدف إذا عاد إلى أفغانستان، بسبب عمله السابق ودراسته في الجامعة الأميركية ورفضه الفكر المتشدد، فضلاً عن مغادرته البلاد عبر الجيش الأميركي. وأكد أنه خضع لتدقيق أمني مكثف على مدار السنوات الماضية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي والجيش الأميركي. ومع ذلك، فهو يقبع حالياً في مركز احتجاز فيدرالي، وقد قال أمام محكمة الهجرة إن "لا أمل في البقاء حياً" إذا أُعيد إلى بلاده.

ويركز جزء كبير من القضية على المنظمة غير الربحية التي كان يعمل فيها لتعليم المراهقين مهارات الحاسوب قبل أكثر من عقد. وذكرت الصحيفة أن وزارة الأمن الداخلي قدمت للمحكمة صورة تزعم أنها تثبت استمرار المنظمة في عملها داخل أفغانستان، لتدحض شهادة طالب اللجوء الذي قال إن زميلاً سابقاً أبلغه بإغلاق مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة.

غير أن تحقيق الصحيفة أظهر أن الحكومة الأميركية أغفلت تفصيلاً مهماً، وهو أن المنظمة تغيّر طابعها بالكامل، وأصبحت ذات هوية مختلفة، وسلمت عملياتها المحلية في أفغانستان لقيادة أفغانية تعمل تحت إشراف صارم من سلطات طالبان.

ونقلت الصحيفة عن المديرة المشاركة لمركز الجماعات المسلحة والخبيرة في شؤون طالبان آشلي جاكسون قولها إن "ما تستند إليه الحكومة لا يشكل دليلاً قاطعاً على أنه سيكون آمناً عند عودته إلى أفغانستان". كما نقلت عن مدير حالي في المنظمة الأفغانية، طلب عدم ذكر اسمه خوفاً من الحركة، أن "المنظمة تدار حالياً محلياً، وأن أي موظف سابق عادٍ إلى أفغانستان بعد عمله مع الأميركيين سيكون عرضة لخطر كبير للغاية".