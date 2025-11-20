واحة سيوة... قوافل الملح تهدد البيئة وتزعج السكان والسياح

مع غروب الشمس في واحة سيوة الواقعة على مسافة 900 كيلو متر من العاصمة المصرية القاهرة، وعلى عمق 300 كيلو متر في الصحراء، يهرول عشاق الطبيعة إلى شواطئ بحيرات الواحة الهادئة لمشاهدة الضوء الوردي الذي يشع فوق طبقات الملح الطافي على سطح المياه، والمتراكم على حواف البحيرات، ليرسم مشاهد طبيعة خلابة.

يبدو الباحثون عن الهدوء في الواحة التي تبعد عن الحدود الليبية نحو 80 كيلو متراً فقط، أكثر انسجاما مع الطبيعة، حيث يحلو لهم السهر حتى ساعات الصباح الأولى لمشاهدة أطياف النجوم المتلألئة، ولا يضج مضاجهم إلا هدير الشاحنات التي تلوث مناطق مازالت تعيش حياة البكورة، والتي تصدر ضجيجاً يتداخل مع أصوات معدات التنقيب في "مناجم الملح"، وآليات الشحن التي تستهدف تحميل أكبر كمية من الملح المتراكم حول البحيرات، والمنتشر على سطح الأراضي الشاسعة من حولها.

تزيل الآليات الطبقة الرملية الرقيقة عن السطح، فتبدو الأرض كاللؤلؤ المنثور المتوهج. خلف هذا اللمعان تبدو القصة شديدة التعقيد في واحدة من أكثر البيئات العمرانية المصرية هدوءاً، والتي اعتاد أهلها العيش ببساطة على مدار قرون طويلة، بين كنزها الطبيعي من الملح، والذي تحول في بضع سنوات إلى نقمة تهدد مستقبل واحتهم.

ظل الملح جزءا من الحياة اليومية لأهالي سيوة المقدر تعدادهم رسمياً بنحو 20 ألف نسمة، يقيمون على مساحة لا تزيد عن 250 ألف فدان، إذ يستخدمونه في بناء منازلهم التراثية، وقد بنوا به قلعتهم التاريخية "شالي"، والتي مكنتهم من البقاء آمنين من الغزاة في وسط الصحراء لقرون، إذ مزجوا الطين مع الملح لتكوين مادة صلبة تعرف محلياً باسم "الكرشف" لإنشاء الأبنية المختلفة.

ووظف أهالي سيوة هذه المادة المتفردة التي تبدو في جمال الرخام الصخري في بناء بيوت عصية على الغرباء، يتوه فيها الغريب من كثرة تعاريجها وقسوتها البادية من الخارج، بينما هي تحميهم من تبدل الطقس، إذ تمنحهم الدفء شتاء والرطوبة صيفاً، كما صنعوا من الملح أجمل التحف، ومن بينها النجف الذي يضاء بزيت الزيتون المنتشر في الواحة، لتضفي على البيوت نوراً وروعة، وتزيد تجمعاتهم بهاءً وأنساً.

تستقطب واحة سيوة آلاف السياح سنوياً، نوفمبر 2025 (العربي الجديد)

يروي الشاب محمد الطيب لـ"العربي الجديد"، قصة "قوافل الملح" التي حولت فرحة أهل سيوة بتراثهم البيئي إلى مشكلة عميقة، بعدما تدخلت جهة حكومية في إدارة ثرواتها الطبيعية بالهيمنة على محاجر الملح، وبدأت وقف إصدار تراخيص استخراج الملح من البحيرات الطبيعية، وخاصة بحيرات "الزيتون"، و"الميرغاني"، و"أغورمي"، والتي كان الأهالي يحصلون على كميات منها للاستخدام في البناء وصناعة الصابون ومواد التجميل وأدوات الإضاءة والزينة، ولم يكن حجم الاستخراج التجاري المنظم يتجاوز بضعة أطنان سنوياً.

يقول الطيب: "بعد تعديل قانون المحاجر والمناجم قبل نحو 10 سنوات، جاءت الجهة السيادية بمعدات عملاقة لاستخراج مئات الآلاف من الأطنان من الملح سنوياً، وهي تصدر أغلب الكميات إلى فرنسا وإسبانيا وايطاليا لاستخدامها في إذابة الجليد على الطرق في فصل الشتاء، والقليل منها يوجه لصناعة المواد الدوائية ومستحضرات التجميل".

بدوره، يؤكد سائق الشاحنة حامد، أنه ينقل نحو 70 طناً من الملح في كل شحنة من واحة سيوة إلى ميناء الاسكندرية، أو ميناء دمياط على ساحل البحر المتوسط، في رحلة تستغرق عادة بين يومين إلى ثلاثة أيام، مشيراً إلى أن احتكار صناعة الملح داخل الواحة أبعد أهلها عن المهنة، وهناك مصنع لطحن الملح يعمل فيه عدد قليل من العمالة اليومية، ويوجه إنتاجه إلى صناعة الأدوية والكيميائيات ومواد البناء.

ورغم مشاركته في قوافل الملح، وعمله بانتظام في النقل إلى السواحل الشمالية ومناطق وادي النيل، يتحسر حامد على تسبب الأمر في تدمير الطريق الوحيد الرابط بين الواحة الهادئة ومحافظة مطروح، ثم إلى أنحاء البلاد، ما يجعل الرحلة مهلكة للسيارة، بينما لا يهتم أحد بإصلاح الطريق شديد الوعورة، ما يرفع زمن الرحلة لقطع نحو 300 كيلو متر إلى ما بين 6 إلى 7 ساعات.

يخشى أهالي سيوة على بيئة واحتهم، نوفمبر 2025 (العربي الجديد)

ووفقاً لتقديرات هيئة الثروة المعدنية المصرية، تمتلك واحة سيوة احتياطيات تتجاوز 20 مليار طن من الأملاح المعدنية، لديها درجة نقاء عالية تصل إلى 98% من كلوريد الصوديوم، فضلاً عن احتوائها على نسبة من المغنيسيوم والبوتاسيوم، تجعلها مطلوبة لدى مصانع مستحضرات التجميل، والمنتجعات العلاجية، إذ لا تحتاج إلى معالجات معقدة قبل الاستخدام، وتمثل خامة شبه جاهزة للتصدير.

ويباع طن الملح المنتج في سيوة بنحو 50 دولاراً في الأسواق العالمية، وينافس الملح التركي والإسباني في السوق الأوروبية، وتشير بيانات وزارة المالية إلى تصدير ما بين مليونين إلى 3 ملايين طن من الملح المصري سنوياً، يأتي أغلبه من سيوة، ثم بحيرة البردويل وبورسعيد والإسكندرية.

وفي ظل غياب خطة حكومية لرفع كفاءة العائد من الملح عبر توظيفه في إقامة صناعات حديثة، تتجه الحكومة إلى التصدير المباشر، بينما تبيع المصانع القليلة الملح المطحون للاستعمال المنزلي والصناعي. وبينما عزمت وزارة الصناعة على إنشاء مصنع لتكرير الملح وتعبئته في الواحة، لكنها لم تنته بعد من تجهيزه رغم مرور عام كامل على موعد تشغيله الذي كان مقرراً في بداية 2025، وتصر الحكومة على حرمان أهالي سيوة من التوسع في المحاجر الخاصة لاستخراجه، لتظل استخدامات الأسر المنتجة مقتصرة على أعمال النحت اليدوي وأدوات الإضاءة التقليدية البسيطة.

وتؤكد أستاذة البيئة بجامعة الاسكندرية، إيمان الشناوي، أن "الملح ثروة متجددة ببطء شديد، وعمليات التجريف المكثف تغير شكل بحيرات سيوة رائعة الجمال، وتؤثر على التوازن البيئي الدقيق للواحة، بما في ذلك الطيور المهاجرة والنظام المائي الداخلي، والقلق من قوافل الملح لم يعد يقتصر على الأكاديميين، بل يشعر السكان أنفسهم بتغير المشهد، لكنهم لا يملكون القدرة على تغييره إلى ما هو أفضل لهم وللبيئة التي يحيون فيها".

ويتدفق السياح على واحة سيوة طلباً للعلاج بالملح، والراحة بين بحيراتها ورمالها الدافئة التي تعالج أمراض الجلد، والرماتويد، والسمنة المفرطة، وبينما جعلت الحكومة الملح السيوي أكثر تداولاً في أوروبا، فإنهم يعتبرون أن هذه السمعة مدمرة على المدى البعيد، الأمر الذي يدفعهم إلى المطالبة بضرورة الموازنة بين الاستثمار والحفاظ على البيئة المحلية، وخلق قيمة إضافية من دون الإضرار بطبيعة سيوة الجميلة.