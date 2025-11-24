"هيومن رايتس ووتش" تندّد بمحاكمة تونس ناشطين ساعدوا مهاجرين

- طالبت "هيومن رايتس ووتش" بإسقاط التهم عن ناشطين في تونس متهمين بمساعدة مهاجرين غير نظاميين، معتبرة أن هذه التهم جزء من حملة ضد المنظمات غير الحكومية. - من بين المتهمين مؤسس "المجلس التونسي للاجئين" مصطفى جمالي ومدير المشاريع عبد الرزاق الكريمي، المعتقلين منذ أكثر من عام ونصف، بتهم إيواء مهاجرين وتسهيل دخولهم غير القانوني. - تُعتبر تونس نقطة عبور رئيسية للمهاجرين إلى أوروبا، وتأتي هذه التطورات في ظل جهود أوروبية متزايدة لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين.

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين، بإسقاط التهم عن ناشطين عاملين في مجال الإغاثة على خلفية مساعدتهم مهاجرين غير نظاميين في الدخول إلى تونس أخيراً، وندّدت بتحرّك رأت أنّه يندرج في إطار حملة أوسع تستهدف المنظمات غير الحكومية عموماً. يُذكر أنّ هؤلاء المتّهَمين موظفون لدى "المجلس التونسي للاجئين"، وهو منظمة تعاونت مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للنظر في طلبات اللجوء في تونس مع توافد خائضي رحلات الهجرة غير النظامية.

ودعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات في تونس إلى "إسقاط التهم التي لا أساس لها، وإطلاق سراح الموظفين المحتجزين، والتوقّف عن تجريم العمل المشروع للمنظمات المستقلة". بدورها، دانت مجموعات حقوقية في تونس المحاكمة التي استُؤنفت، اليوم الاثنين، قائلةً إنّها تُجرّم مساعدة اللاجئين والمهاجرين، في حين شدّد محامو المتّهمين على أنّ "المجلس التونسي للاجئين" عمل بطريقة قانونية لمساعدة طالبي اللجوء.

Five employees of the Tunisian Council for Refugees will go on trial today amid a broader crackdown on civil society in Tunisia. Authorities should drop the charges, release two detained employees, and stop criminalizing the work of independent groups https://t.co/BG6hYZnkcs — Bassam Khawaja (@Bassam_Khawaja) November 24, 2025

ومن بين المتّهمين الخمسة مؤسس "المجلس التونسي للاجئين" ومديره مصطفى جمالي، وهو مواطن تونسي-سويسري يبلغ من العمر 81 عاماً، ومدير المشاريع لدى المنظمة عبد الرزاق الكريمي. وقد اعتُقل كلاهما قبل أكثر من عام ونصف عام، وما زالا ينتظران المحاكمة، في حين أنّ ثلاثة موظفين آخرين متّهمين في القضية لم يُوضَعوا قيد الاحتجاز. ويوضح أحد محامي هؤلاء الناشطين التونسيين الخمسة، أنّهم يواجهون جميعهم اتهامات بـ"إيواء" مهاجرين و"تسهيل الدخول غير القانوني" إلى تونس.

في هذا الإطار، قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش" بسام خواجا إنّ "المجلس التونسي للاجئين أتى بعمل أساسي في مجال الحماية لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء، وعمل بطريقة قانونية مع منظمات دولية معتمدة في تونس". أضاف أنّ "استهداف منظمة بإجراءات قانونية تعسفية يُجرّم العمل الإنساني الضروري ويحرم طالبي اللجوء من الدعم الذي هم في أشدّ الحاجة إليه".

تجدر الإشارة إلى أنّ مسألة الهجرة في تونس تُعَدّ قضية حساسة جداً، فالبلاد تمثّل نقطة عبور لعشرات آلاف الأشخاص الساعين إلى بلوغ أوروبا، ولا سيّما من بوابة إيطاليا، في كلّ عام، على الرغم من أنّ مسار وسط البحر الأبيض المتوسط للهجرة الذي يربط تونس وكذلك ليبيا بأوروبا يمثّل أحد أخطر مسارات الهجرة غير النظامية في العالم.

وقد جرى توقيف المتّهمين من "المجلس التونسي للاجئين" في مايو/ أيار من عام 2024، إلى جانب نحو عشرة ناشطين في المجال الإنساني، من بينهم أعضاء في جمعية "أرض اللجوء" الفرنسية ومنظمة "منامتي" المناهضة للعنصرية، وجميع هؤلاء في انتظار محاكمتهم.

يُذكر أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد انتقد في خطاب، في فبراير/ شباط من عام 2023، وصول "جحافل من المهاجرين غير النظاميين" من دول أفريقيا جنوب الصحراء، مشيراً إلى أنّ هؤلاء يهدّدون "تركيبة تونس الديموغرافية". وعلى أثر ذلك، طُرد عشرات المهاجرين من المدن الكبرى. بالتزامن، تكثّف الدول الأوروبية مساعيها الآيلة إلى قطع مسار الهجرة غير النظامية من تونس عبر البحر الأبيض المتوسط أمام مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء، وإلى ترحيل العالقين منهم على الأراضي التونسية في إطار خطط العودة الطوعية.

(فرانس برس، العربي الجديد)