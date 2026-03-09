- اتهمت "هيومن رايتس ووتش" إسرائيل باستخدام الفوسفور الأبيض في لبنان، مما أدى إلى حرائق وأضرار جسيمة، ويشكل انتهاكاً للقوانين الدولية بسبب تأثيره القاتل على المدنيين. - تكرر استخدام الفوسفور الأبيض من قبل إسرائيل في لبنان، خاصة خلال العدوان الذي بدأ في أكتوبر 2023، مما أدى إلى إصابة 173 شخصاً ونزوح واسع للسكان، ودعت المنظمة لوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل. - يستمر العدوان الإسرائيلي على لبنان لليوم الثامن، مخلفاً مئات الشهداء والجرحى، ونزوح أكثر من 667 ألف شخص، مع اتهامات برش مادة غليفوسات الكيميائية في المناطق الحدودية.

اتّهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إسرائيل باستخدام مادة الفوسفور الأبيض المحرّمة دولياً في قصف استهدفت به بلدة يُحمر في جنوب لبنان المستهدف، كما شرقي البلاد وضاحية بيروت الجنوبية، في عدوان متواصل منذ أكثر من أسبوع. وحذّرت المنظمة الحقوقية، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، من أنّ "الجيش الإسرائيلي استخدم بطريقة غير قانونية الفوسفور الأبيض" في هجوم بالمدفعية على منازل في بلدة يُحمر الواقعة بمحافظة النبطية في الثالث من مارس/آذار الجاري.

وهذه ليست المرّة الأولى التي تستخدم فيها ذخائر الفوسفور الأبيض، هذه المادة الكيميائية المحرّمة دولياً في الأعمال العسكرية والقابلة للاشتعال عند التماس مع الأوكسجين، الهدف منها تشكيل ستار دخاني وإنارة أرض المعركة. لكنّه قد يُقصَد من استخدام هذه الذخائر كذلك أن تمثّل سلاحاً يتسبّب في حروق قاتلة لدى البشر، بالإضافة إلى فشل في الجهاز التنفسي وأعضاء حيوية مختلفة وأحياناً الموت.

NEW: The Israeli military unlawfully used white phosphorus over homes on March 3, 2026, in the Lebanese town of Yohmor.



The use of white phosphorus over residential areas is extremely alarming and will have dire consequences for civilians.



Read more: https://t.co/ulrNyd9Ceh pic.twitter.com/DlUTViKwo7 — Human Rights Watch (@hrw) March 9, 2026

وأوضح تقرير "هيومن رايتس ووتش" أنّ المنظمة تحقّقت من سبع صور، وحدّدت موقعها الجغرافي، تُظهر ذخائر الفوسفور الأبيض لدى انفجارها في الجوّ فوق منطقة سكنية في جنوب لبنان، في حين تعاملت فرق الدفاع المدني اللبناني مع حريقَين على الأقلّ في منزلَين ببلدة يُحمر، إلى جانب اشتعال النيران في سيارة.

وفي الأعوام الماضية، عمدت إسرائيل إلى قصف لبنان بالفوسفور الأبيض، ولا سيّما خلال العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 وتصاعد في سبتمبر/أيلول 2024. وقد اتّهمت الحكومة اللبنانية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" جيش الاحتلال الإسرائيلي، حينها، باستخدام مادة الفوسفور الأبيض في هجمات على جنوب البلاد، فيما أكّدت السلطات اللبنانية أنّها تسبّبت في أضرار لحقت بالبيئة والسكان.

HRW has previously reported on Israel’s widespread use of white phosphorus in Lebanon, between October 2023 & May 2024, which put civilians at risk (injuring 173 people during that time, according to Lebanon’s heath ministry) & contributed to displacement.https://t.co/BZNareZmYD pic.twitter.com/PEDezcC1jB — Ramzi Kaiss / رمزي قيس (@kaiss_ramzi) March 9, 2026

وأفاد الباحث في الشؤون اللبنانية لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش" رمزي قيس، في بيان اليوم الاثنين، بأنّ "استخدام الجيش الإسرائيلي غير القانوني للفوسفور الأبيض فوق المناطق السكنية أمر مثير للقلق"، محذّراً من "عواقب وخيمة على المدنيين". أضاف قيس أنّ "الآثار الحارقة للفوسفور الأبيض قد تتسبّب في وفيات أو إصابات بالغة تُخلّف معاناة مدى الحياة".

وشدّد قيس على "وجوب أن توقف إسرائيل هذه الممارسة فوراً"، وعلى "وجوب أن توقف الدول، التي تمدّ إسرائيل بالأسلحة، بما فيها ذخائر الفوسفور الأبيض، فوراً المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة، وأن تضغط على إسرائيل لوقف إطلاق هذه الذخائر في المناطق السكنية".

في سياق متصل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أمس الأحد، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف "بالقصف المدفعي والفوسفوري (بلدتَي) تلّ نحاس والخيام" الواقعتَين بالقرب من الحدود مع فلسطين المحتلة.

وفي ردّ على تقرير "هيومن رايتس ووتش"، أفاد جيش الاحتلال بأنّ "لا علم له في الوقت الراهن"، وبأنّه "لا يمكنه تأكيد استخدام قذائف تحتوي على الفوسفور الأبيض في لبنان". وإذ ادّعى أنّ سياسته تقضي بعدم استخدام قذائف تحتوي على الفوسفور الأبيض "في المناطق المكتظة بالسكان"، أشار إلى "بعض الاستثناءات".

وتمضي إسرائيل في عدوانها على لبنان لليوم الثامن، مخلّفةً 486 شهيداً و1.313 جريحاً، بحسب البيانات الأخيرة التي نشرتها وزارة الصحة العامة اللبنانية بعد ظهر اليوم الاثنين، في حين يمضي المتحدّث باسم جيش الاحتلال في توجيه أوامر إخلاء لتتزايد أعداد النازحين الذين تمضي آلة الحرب الإسرائيلية في تهجيرهم. ووفقاً لبيانات وحدة إدارة مخاطر الكوارث الصادرة مساء اليوم، ارتفع عدد النازحين إلى 667 ألفاً و831 نازحاً مسجّلاً، مع العلم أنّ التقديرات تشير إلى أنّ مئات آلاف من النازحين لم يسجّلوا أسماءهم بعد، ولا سيّماً بالاستناد إلى ما كانت الأمور عليه في خلال تصعيد الحرب الإسرائيلية على لبنان في سبتمبر من عام 2024.

تجدر الإشارة إلى أنّ لبنان اتّهم إسرائيل، الشهر الماضي، برشّ مادة غليفوسات الكيميائية المبيدة للأعشاب في المنطقة الحدودية جنوبي البلاد. وحذّرت وزارتا الزراعة والبيئة اللبنانيتان من "تضرّر الغطاء النباتي في المناطق المستهدفة"، بما في ذلك أضرار في "الإنتاج الزراعي... وخصوبة التربة". وبيّنتا أنّ ثمّة عيّنات أظهرت "نسب تركيز تتراوح ما بين عشرين وثلاثين ضعفاً مقارنة بالنسب المعتادة".

(فرانس برس، العربي الجديد)