هيئات إغاثية تقاضي إسرائيل لتجنب طردها من غزة والضفة والقدس

- قدمت 17 منظمة إنسانية التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لوقف قرار إنهاء عمل 37 منظمة غير حكومية في الأراضي الفلسطينية، محذرة من "عواقب كارثية" على المدنيين. - تواجه هذه المنظمات مهلة لتجديد تسجيلها عبر تقديم أسماء موظفيها الفلسطينيين، مما يعرّضهم لخطر الانتقام ويقوض مبدأ الحياد الإنساني. - دعت الأمم المتحدة إسرائيل للتراجع عن القرار، مؤكدة أهمية هذه المنظمات في تقديم المساعدات، بينما ترفض إسرائيل دخول الإمدادات وتتهم بعض العاملين بصلات مع حماس والجهاد الإسلامي.

قدّمت 17 منظمة إنسانية دولية التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف تنفيذ قرار يقضي بإنهاء عمل 37 منظمة غير حكومية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، محذّرة من "عواقب كارثية" على المدنيين.

في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2025، أُبلغت هذه المنظمات، ومن بينها أطباء بلا حدود وأوكسفام والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة كير الدولية، بأن تسجيلها لدى السلطات الإسرائيلية قد انتهت صلاحيته، وأن أمامها مهلة 60 يوماً لتجديده عبر تقديم قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين. وفي حال عدم الامتثال، ستُضطر هذه المنظمات إلى إنهاء جميع أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتباراً من الأول من مارس/ آذار.

ودعت الأمم المتحدة إسرائيل يومها إلى التراجع عن هذا القرار، معتبرةً أنه يستهدف منظمات "لا غنى عنها" لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب التي استمرت عامين. وقالت المنظمات الملتمسة إن تنفيذ القرار بدأ فعلياً على أرض الواقع، مع منع دخول الإمدادات ورفض منح تأشيرات للموظفين الأجانب، موضحة في بيان أنه بموجب ميثاق جنيف الرابع المتصل بحماية المدنيين في زمن الحروب، "على قوة محتلة أن تسهل إرسال المساعدات إلى المدنيين الذين هم تحت سيطرتها".

تسعى المنظمات الإنسانية إلى الحصول على قرار قضائي مستعجل من المحكمة لتعليق قرارات الإغلاق إلى حين استكمال المراجعة القضائية الكاملة. ورأت المنظمات أن الامتثال للطلب الإسرائيلي بكشف أسماء موظفيها المحليين قد يعرِّض هؤلاء الموظفين لخطر الانتقام المحتمل، ويقوّض مبدأ الحياد الإنساني، وينتهك قوانين حماية البيانات الأوروبية.

وجاء في نصّ الالتماس "إن تحويل المنظمات الإنسانية إلى ذراع لجمع المعلومات لصالح أحد أطراف النزاع يتناقض تماماً مع مبدأ الحياد". وأشار مقدمو الالتماس إلى أنهم اقترحوا بدائل عملية بدلاً من تسليم قوائم الموظفين، من بينها "إجراءات تدقيق مستقلة" و"أنظمة تحقق خاضعة لتدقيق المانحين".

أكدت المنظمات أنها تدعم أو تؤمن مجتمعة أكثر من نصف المساعدات الغذائية في غزة، و60% من عمليات المستشفيات الميدانية، وكامل خدمات الاستشفاء للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الخطير.

وصرّح رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في فلسطين فيليب ريبييرو لوكالة فرانس برس، في 18 فبراير/ شباط، "منذ بداية يناير/ كانون الثاني، لم نعد قادرين على إدخال طواقم دولية إلى غزة. السلطات الإسرائيلية تمنعنا تماماً من دخول غزة، وكذلك الضفة الغربية". وأكد أن المنظمة ستواصل عملها في غزة "ما دام ذلك ممكناً".

ومن ضمن مبررات قرارها، أوردت الحكومة الإسرائيلية أن عاملين في أطباء بلا حدود تربطهما صلات بحركة حماس وحليفتها حركة الجهاد الإسلامي، الأمر الذي نفته المنظمة بشدة. ويندرج هذا الإجراء الإداري بحق المنظمات الدولية غير الحكومية في إطار تشديد شامل للسياسة الإسرائيلية في القطاع الإنساني، بعد حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وهدم مقرها في القدس الشرقية.

(فرانس برس)