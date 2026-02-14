همس الطبيعة

- الطبيعة ترسل إشارات تحذيرية للبشر، وعندما لا تُسمع، تتسبب في كوارث طبيعية تُظهر ضعف الإنسان أمام قوتها، حيث تلعب الكائنات دور منظومة إنذار مبكر بفضل حواسها الفائقة. - الحيوانات تطورت بذكاء لتتكيف مع التحديات البيئية، وتقدم مؤشرات مهمة لاستمرار الحياة، كما أن اختفاء أو ظهور أنواع معينة ينذر بالتغيرات البيئية. - نفوق الفئران في منطقة الجزيرة بالسودان نتيجة إزالة الغابات يبرز تأثير التعدي على البيئة، حيث يؤدي إلى اضطراب التربة واختلال السلسلة الغذائية، مما يضطر الحيوانات للانتقال إلى بيئات غير مناسبة.

يُقال إن الطبيعة تظل ترسل إشاراتها للبشر للتنبيه والتحذير، وحين لا تُسمع تنفجر غاضبة فينتبه البشر لكن بعد فوات الأوان. في بطن الوادي شمخت شجرة سنط عجوز شاركت ظلها صاحب عربة نقل قادمة من بعيد مع شيخ يرعى شياهه. ولما لاحظ الشيخ أن فأرة صغيرة تنقل صغارها من جحر في قعر السنطة إلى أعلى في عجلة من أمرها أدرك أن مياه الوادي قادمة من الأعالي، فنبّه صاحب العربة وهو ينتهر شياهه ويطردها خارج مجرى الوادي تحت سياط السخرية من الرجل الذي جرفته المياه مع عربته إلى بعيد، إذ لم يكن يدرك أن المياه قد تكون بهذا الارتفاع والسرعة والقوة.

حتى الكوارث الطبيعية العنيفة والمفاجئة الناتجة من عوامل جيولوجية أو جوية مدمّرة تبرز قوة الطبيعة مقابل ضعف الإنسان وقلّة حيلته، تنبّه لها همساً كائنات جُبلت على العمل كمنظومة إنذار مبكر للبشر، حيث تستشعر المخاطر المفاجئة، والتحوّلات البيئية بفضل حواسها الفائقة، وتشير حركتها إلى خلل في التوازن البيئي. كما أن اختفاء أو ظهور أنواع معينة من الحيوانات والنباتات يمثّلان إنذاراً بالتغيرات البيئية أو التلوث، فالكائنات حولنا تسير وفق نظام دقيق، وتقدّم دروساً ومؤشرات مهمة لاستمرار الحياة على الأرض. وقد طوّرت الحيوانات عبر مسيرتها ترسانة استراتيجيات ذكية للبقاء على قيد الحياة تشكل تكيفاتها السلوكية والجسدية خطوط الدفاع الأولى في مواجهة أي تهديد. وتتنوع الأساليب لتناسب كل كائن وبيئته الخاصة، ما يعكس عبقرية الطبيعة في إيجاد حلول للتحديات.

تذكر الروائية العربية أحلام مستغانمي: "لم تترك الحيوانات أي خصال لم تشاركها مع الإنسان، وأصبحنا نكتشف ذكاءها وتصرفاتها التي تنمّ عن مشاعر، بل حتى قدرتها على تنبيه الإنسان لخطر يحدق به".

وحول ظاهرة نفوق الفئران بأعداد كبيرة في منطقة الجزيرة المتأثرة بحرب السودان المندلعة منذ 15 إبريل/ نيسان 2023، يقول الخبير البيئي عبد العظيم ميرغني: "الفأر دليل صامت على الطريق حين تبدأ الأمور بالانهيار حولنا. وبحسب التقارير، فإن إزالة الغابات في ولاية الجزيرة سبب مباشر أدى إلى نفوقها، إذ أفقد هذا التعدي الكائنات مأواها وغذاءها الطبيعي، ودفعها إلى بيئة لم تعد قادرة على احتضانها، لأن ما يصيب مورداً واحداً ينعكس أثره، عاجلاً أو آجلاً، على بقية الشبكة. إزالة الغابة لا تعني فقدان الأشجار فقط، بل اضطراب التربة وتآكل خصوبتها واختلال السلسلة الغذائية بالكامل، والانتقال القسري للحيوانات إلى مناطق غير مهيأة لها، فالطبيعة لا تعاقب، لكنها تنبّه، وحين لا نصغي إلى همسها، تعود وتتكلم بصوت الفقد والحرمان الصارخ.

