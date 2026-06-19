هكذا تعاملت طوكيو مع حريق في مدرسة من طوابق عدة

- اندلع حريق في مدرسة تاكينوغاوا الابتدائية شمال طوكيو، مما أدى إلى إصابة شخص واحد واستنشاق عدد من الأطفال للدخان، وتم إجلاء حوالي 300 تلميذ ومعلم بسلام. - وقع الحريق في قاعة الموسيقى بالطابق العلوي، حيث تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ معلم وتلاميذ، بينما لا تزال عمليات الإخماد جارية، وتم نقل شخص واحد على الأقل إلى المستشفى. - شهدت المنطقة تحليق مروحيات وهرع أولياء الأمور لاصطحاب أبنائهم، فيما لا يزال سبب الحريق قيد التحقيق.

اندلع حريق في مدرسة ابتدائية شمال العاصمة طوكيو، اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة شخص واحد على الأقل، فيما تعرض عدد من الأطفال لاستنشاق الدخان. وجرى إجلاء جميع التلاميذ والمعلمين، البالغ عددهم نحو 300 شخص، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام يابانية.

وقالت إدارة الإطفاء في طوكيو إن الحريق الذي اندلع في مدرسة تاكينوغاوا الابتدائية رقم 3 وقع بالقرب من قاعة الموسيقى في الطابق العلوي من مبنى مكوّن من أربعة طوابق، صباح الجمعة. وأوضحت الإدارة أن رجال الإطفاء تمكنوا من إنقاذ معلم وعدد من التلاميذ من داخل المبنى، مشيرة إلى أن إصاباتهم لم تكن مهددة للحياة.

وتصاعد دخان أسود كثيف من إحدى نوافذ الطابق العلوي بعد اندلاع الحريق في قاعة الموسيقى بمدرسة تاكينوغاوا في حي كيتا شمال طوكيو. وأفادت إدارة الإطفاء بأن عمليات الإخماد كانت لا تزال جارية، مشيرةً إلى نقل شخص واحد على الأقل إلى المستشفى. كذلك أظهرت لقطات ميدانية تحليق مروحيات في المنطقة، فيما هرع أولياء الأمور لاصطحاب أبنائهم وسط حالة من القلق.

وأفاد أحد الشهود بأن الأطفال تمكّنوا من الخروج عبر النوافذ إلى حافة خرسانية أسفل المبنى، قبل أن تُنقذهم فرق الإطفاء باستخدام السلالم. وروت تلميذة في الصف السادس الابتدائي أنها وزملاءها، الذين كانوا في فصل يبعد غرفتين عن قاعة الموسيقى، شمّوا فجأة رائحة دخان.

Tokyo primary school evacuated after fire breaks out, media report https://t.co/4ldCeJYF7I https://t.co/4ldCeJYF7I — Reuters (@Reuters) June 19, 2026

وقالت: "اعتقدنا في البداية أن أحداً كان يطهو شيئاً ما... ثم انطلق جرس الإنذار". وأضافت أنهم ركضوا نزولاً عبر الدرج وهم يغطون أفواههم بمناديل، قبل أن يتجمعوا في ساحة المدرسة. وتابعت: ثم رأينا قاعة الموسيقى وقد اشتعلت فيها النيران بالفعل. وهناك قاعة متعددة الأغراض بجوارها، وسمعنا دوي انفجار من المنطقة الواقعة بين القاعتين". وأضافت: "كان الأمر مخيفاً، وكان كثير من الأطفال يبكون".

وأظهرت لقطات تلفزيونية عشرات رجال الإطفاء وهم يكافحون للسيطرة على الحريق، حيث كانوا يرشون المياه من ساحة اللعب باتجاه سحب الدخان الكثيفة.

Officials say a fire broke out at an elementary school in downtown Tokyo, and all of the roughly 300 students and teachers were evacuated or rescued. https://t.co/GsSwOVL9Go — The Associated Press (@AP) June 19, 2026

ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق من قبل السلطات المختصة.

(فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس)