هكذا تعاملت طوكيو مع حريق في مدرسة من طوابق عدة

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19 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 12:42 (توقيت القدس)
موقع حريق اندلع في مدرسة ابتدائية بطوكيو، 19 يونيو 2026 (فرانس برس)
رجال الإطفاء في موقع الحريق، طوكيو، 19 يونيو 2026 (فرانس برس)
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- اندلع حريق في مدرسة تاكينوغاوا الابتدائية شمال طوكيو، مما أدى إلى إصابة شخص واحد واستنشاق عدد من الأطفال للدخان، وتم إجلاء حوالي 300 تلميذ ومعلم بسلام.
- وقع الحريق في قاعة الموسيقى بالطابق العلوي، حيث تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ معلم وتلاميذ، بينما لا تزال عمليات الإخماد جارية، وتم نقل شخص واحد على الأقل إلى المستشفى.
- شهدت المنطقة تحليق مروحيات وهرع أولياء الأمور لاصطحاب أبنائهم، فيما لا يزال سبب الحريق قيد التحقيق.

اندلع حريق في مدرسة ابتدائية شمال العاصمة طوكيو، اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة شخص واحد على الأقل، فيما تعرض عدد من الأطفال لاستنشاق الدخان. وجرى إجلاء جميع التلاميذ والمعلمين، البالغ عددهم نحو 300 شخص، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام يابانية.

وقالت إدارة الإطفاء في طوكيو إن الحريق الذي اندلع في مدرسة تاكينوغاوا الابتدائية رقم 3 وقع بالقرب من قاعة الموسيقى في الطابق العلوي من مبنى مكوّن من أربعة طوابق، صباح الجمعة. وأوضحت الإدارة أن رجال الإطفاء تمكنوا من إنقاذ معلم وعدد من التلاميذ من داخل المبنى، مشيرة إلى أن إصاباتهم لم تكن مهددة للحياة.

وتصاعد دخان أسود كثيف من إحدى نوافذ الطابق العلوي بعد اندلاع الحريق في قاعة الموسيقى بمدرسة تاكينوغاوا في حي كيتا شمال طوكيو. وأفادت إدارة الإطفاء بأن عمليات الإخماد كانت لا تزال جارية، مشيرةً إلى نقل شخص واحد على الأقل إلى المستشفى. كذلك أظهرت لقطات ميدانية تحليق مروحيات في المنطقة، فيما هرع أولياء الأمور لاصطحاب أبنائهم وسط حالة من القلق.

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وأفاد أحد الشهود بأن الأطفال تمكّنوا من الخروج عبر النوافذ إلى حافة خرسانية أسفل المبنى، قبل أن تُنقذهم فرق الإطفاء باستخدام السلالم. وروت تلميذة في الصف السادس الابتدائي أنها وزملاءها، الذين كانوا في فصل يبعد غرفتين عن قاعة الموسيقى، شمّوا فجأة رائحة دخان.

وقالت: "اعتقدنا في البداية أن أحداً كان يطهو شيئاً ما... ثم انطلق جرس الإنذار". وأضافت أنهم ركضوا نزولاً عبر الدرج وهم يغطون أفواههم بمناديل، قبل أن يتجمعوا في ساحة المدرسة. وتابعت: ثم رأينا قاعة الموسيقى وقد اشتعلت فيها النيران بالفعل. وهناك قاعة متعددة الأغراض بجوارها، وسمعنا دوي انفجار من المنطقة الواقعة بين القاعتين". وأضافت: "كان الأمر مخيفاً، وكان كثير من الأطفال يبكون".

وأظهرت لقطات تلفزيونية عشرات رجال الإطفاء وهم يكافحون للسيطرة على الحريق، حيث كانوا يرشون المياه من ساحة اللعب باتجاه سحب الدخان الكثيفة.

ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق من قبل السلطات المختصة.

(فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس)

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