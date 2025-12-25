هزة أرضية بقوة 3.9 درجة شمالي الجزائر

ضربت هزة أرضية بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر، الأربعاء، ولاية المدية شمالي الجزائر. وحدّد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر موقع الهزة على بعد 7 كيلومترات جنوب بلدية سدراية بولاية المدية.

وأكدت سلطات الحماية المدنية في الولاية، في بيان لها، أن الهزة شعر بها بعض السكان دون أن تُخلّف أضرارًا، مشيرةً إلى أنها لم تتلقَّ أي نداءات استغاثة، كما لم تُسجل أي تدخلات ميدانية عقب الهزة، ما يعكس عدم وقوع خسائر بشرية أو مادية.

ويُذكر أن المناطق الشمالية والشرقية من الجزائر تتعرض بين الحين والآخر لهزات أرضية وزلازل خفيفة، غير أن الزلزال الذي ضرب ولاية بومرداس في 21 مايو/ أيار 2003 كان الأعنف في تاريخ البلاد، إذ بلغت شدته 6.8 درجات، وتسبّب بمقتل 2266 شخصًا وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، إضافة إلى تضرر أو انهيار أكثر من 1234 مبنى، وتضرر كوابل الاتصال البحرية، وقدّرت قيمة خسائره بنحو 100 مليون دولار أميركي.

وتقع ولاية المدية في منطقة تنشط فيها الفوالق الجيولوجية، حيث تشهد بين فترة وأخرى هزات أرضية متفاوتة الشدة، غالباً ما تكون ضعيفة إلى متوسطة، وتخضع لرصد مستمر من قبل الشبكة الوطنية للزلازل التابعة لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

(قنا، العربي الجديد)