هدوء حذر وترقب في سبتة

- شهدت مدينة سبتة أزمة هجرة غير مسبوقة مع تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين من المغرب، مما أدى إلى فوضى وقلق محلي. بدأت المدينة في استعادة هدوئها مع إعادة المهاجرين إلى المغرب. - انتقدت منظمات حقوقية استخدام المغرب للهجرة كورقة ضغط سياسي، وقدرت عدد المهاجرين بأكثر من 100 ألف، بينما أعادت إسبانيا 69,500 مهاجر. أكد وزير الخارجية الإسباني انتهاء الأزمة بفضل التعاون مع المغرب. - أنشأت إسبانيا حاجزاً أمنياً عائماً في سبتة للحد من العبور غير النظامي، بينما تصاعدت شكاوى الأسر المغربية. اتخذت مليلية إجراءات أمنية مشددة، ويعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً لبحث الأزمة.

مع الانحسار التدريجي لأزمة العبور الجماعي لعشرات آلاف المهاجرين، تحاول مدينة سبتة الخاضعة للسيادة الإسبانية استعادة الحياة، إذ فُتحت المحالّ التجارية والمقاهي ومحطات الوقود وسط حذر وترقب، بانتظار إعادة بقية المجموعات.

استعادت مدينة سبتة الخاضعة للسيادة الإسبانية وتتمتع بحكم ذاتي، ويعتبرها المغرب محتلة، هدوءها بعد أزمة الهجرة غير المسبوقة التي شهدتها يومَي الخميس والجمعة الفائتَين، إذ أفادت مصادر أمنية إسبانية السبت، بأنّ نحو 69 ألفاً و500 مهاجر غير نظامي ممّن تمكنوا من الوصول إلى سبتة أُعيدوا إلى المغرب، وفقاً لوكالة الأناضول، فيما ارتفع عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم العبور إلى 72 شخصاً على الأقل، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها سلطات مدينة سبتة اليوم الأحد. ورغم تراجع أعداد المهاجرين بصورة ملحوظة، فإنّ مجموعات صغيرة منهم لا تزال موجودة في وسط المدينة، وبالقرب من معبر تراخال الحدودي، فيما تستمر عملية إعادتهم إلى المغرب من السلطات الإسبانية، مدعومة بوحدات من الجيش وعناصر الشرطة وقوى الأمن.

وبحسب السلطات المحلية، تواصل قوات الأمن الإسبانية وفرق الإنقاذ عمليات البحث وانتشال الجثث في المنطقة المقابلة لمعبر تراخال. وكان حاكم سبتة خوان خيسوس ​فيفاس قد أعلن مساء السبت أنّ المدينة لم تعد تعاني ذروة الأزمة، وأن الأوضاع تحسنت كثيراً، ولكنّها لم تصل إلى الوضع الطبيعي بعد، مشيراً إلى أن "آلاف الأشخاص لا يزالون في المدينة وينتظرون الإعادة".

وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قد أشارت إلى أنّ عدد الوافدين من الأراضي المغربية إلى المدينة الخاضعة للسيادة الإسبانية بطريقة غير نظامية قد تجاوز 60 ألف مهاجر، إلّا أن منظمات حقوقية مغربية وإٍسبانية قدّرت أن العدد قد فاق 100 ألف شخص. وأدانت هذه المنظمات غير الحكومية ما وصفته بأنّه "فشل ذريع" من السلطات المغربية في استخدام الهجرة ورقة ضغطٍ سياسي. وواصلت السلطات المغربية، حتى كتابة هذا التقرير، التزام الصمت حيال أخطر أزمة هجرة تشهدها البلاد. وكان وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، قد أعلن انتهاء الأزمة مع إعادة القسم الأكبر من المهاجرين غير النظاميين. ومع انحسار هذه الأزمة، أعادت المحال التجارية والمقاهي ومحطات الوقود في مدينة سبتة فتح أبوابها تدريجياً، بعد أن ظلّت مغلقة يومَي الخميس والجمعة الفائتين، على خلفية التدفق الجماعي.

لجوء واغتراب إسبانيا تعلن انتهاء أزمة سبتة بعودة كل المهاجرين "تقريبا" إلى المغرب

وفي حديثه إلى "العربي الجديد"، يقول مانويل فرنانديث، وهو مواطن من مدينة سبتة يملك محلاً تجارياً، إنّ "المهاجرين الذين عبروا الحدود لم يأتوا للسرقة. نحن نعرف ذلك، لكن أهل المدينة شعروا بخوفٍ كبير إزاء رؤية ذلك العدد الهائل، خصوصاً أنّ بعضهم قام بأعمال شغب"، ويضيف: "كانوا يبحثون عن المياه والطعام، كما لو أنّهم لم يأكلوا أو يشربوا منذ يومَين. وقد قرّرتُ أن أغلق محلي تجنّباً لحدوث أيّ شيء، ولكنّني عدتُ وفتحته صباح السبت، حين كانت المدينة قد استرجعت هدوءها بعد أن عاد القسم الأكبر من المهاجرين. أعتقد أنّ المسؤولية لا تقع على عاتق هؤلاء الشبان الذين تُراوح أعمار معظمهم بين 20 و25 عاماً، إنّما على عاتق السلطات المغربية".

ومن الجانب الميداني، استكملت الحكومة الإسبانية إنشاء حاجز أمني عائم بطول 500 متر على الخط الحدودي في مدينة سبتة عند معبر تراخال، بهدف الحد من محاولات عبور المهاجرين غير النظاميين من المغرب، وواصلت قوات الجيش ووحداته وعناصر الأمن إخلاء الشوارع ودفع المهاجرين نحو المعبر الحدودي، تمهيداً لإعادتهم. وكان وزير الداخلية الإسباني، فرناندو مارلاسكا، قد أشار السبت إلى أنّ التعاون مع السلطات المغربية أسهم في احتواء الأزمة في خلال أقلّ من 24 ساعة، مشدّداً على أنّ الرباط لا تشكل أيّ تهديد لإسبانيا، محمّلاً المسؤولية إلى شبكات تهريب البشر.

وخلال الساعات الفائتة، تصاعدت شكاوى وبلاغات عددٍ من الأسر المغربية التي ما تزال تبحث عن أقارب فُقدوا إثر العبور الجماعي، ومن بينهم عدد كبير من القاصرين. ولجأت هذه الأسر إلى شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام لنشر صور الأشخاص الذي ما يزال مصيرهم مجهولاً. أما الذين فقدوا حياتهم، فكانت مصادر في وزارة الداخلية وقوى الأمن الإسبانية قد أعلنت أنّه جرى توجيه الأسر لتقديم بلاغات رسمية بشأن المفقودين، كي تتمكن السلطات من مطابقة بياناتهم مع الجثامين التي عُثر عليها، والتي وصل عددها إلى 67، مع احتمال ارتفاع العدد خلال الساعات المقبلة.

📍El ministro supervisa la instalación de las barreras de contención en el espigón del #Tarajal, #Ceuta.



📌 El elemento principal es una barrera neumática de 500 m, con una altura en superficie de 30 a 70 cm y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad. pic.twitter.com/BXZ41v3jxw — Ministerio del Interior (@interiorgob) August 1, 2026

محاولة اقتحام في مليلية

على صعيد آخر، أبطأت قوات وأجهزة الأمن الإسبانية حركة العبور عند المعبر الحدودي البري لمدينة مليلية الخاضعة للسيادة الإسبانية وتتمتع بحكم ذاتي، وبدورها تعتبرها المغرب محتلة، بعدما قُلّصت مسارات المرور من مسارَين إلى مسار واحد، كإجراء احترازي عقب رصد محاولة مهاجرين دخول المدينة بطريقة غير نظامية عبر السياج الحدودي. وكانت مصادر في مندوبية الحكومة الإسبانية بمدينة مليلية قد أعلنت أنّها اتخذت إجراءات أمنية مشددة خلال الساعات الأخيرة، وبشكل مؤقت "لضمان حسن سير العملية الأمنية، وكذلك كإجراءات احترازية لمنع دخول أي مهاجر بشكل غير نظامي".

ومن المقرّر أن يعقد وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً، بعد غدٍ الثلاثاء، لبحث تداعيات أزمة سبتة. وكانت هذه الدعوة قد جاءت بناءً على طلب 22 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي عبّرت عن قلقها من أزمة تدفق المهاجرين بشكل غير نظامي. بدوره، أرسل رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، عبّر فيها عن استيائه من ردة فعل بعض الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبي، في إٍشارة إلى إيطاليا وفنلندا وغيرهما. وكانت هذه الدول قد حمّلت الحكومة الإسبانية مسؤولية ما حدث على خلفية سياساتها المنفتحة تجاه الهجرة، وهو ما شجّع تدفق المهاجرين بهذه الطريقة الجماعية، وفقاً لتصريحات مسؤولين في هذه الدول.