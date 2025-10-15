"هانديكاب إنترناشونال" تحذّر من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة

- حذّرت منظمة "هانديكاب إنترناشونال" من خطر الذخائر غير المنفجرة في غزة على النازحين العائدين، مطالبة بإدخال معدات إزالة الألغام بعد وقف إطلاق النار. - تشير التقديرات إلى سقوط نحو 70 ألف طن من المتفجرات على غزة منذ أكتوبر 2023، مع نسبة 5-10% من الذخائر غير المنفجرة، مما يعقد الوضع في المناطق الحضرية. - تواجه الجهود الإنسانية تحديات بسبب نقص المعدات والتصاريح، مع انتظار ثلاث مركبات مدرعة عند الحدود الإسرائيلية لدخول القطاع لتحسين عمليات الإزالة.

حذّرت منظمة "هانديكاب إنترناشونال" من أنّ الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة تمثّل "خطراً هائلاً" على النازحين العائدين إلى ديارهم في القطاع الفلسطيني المدمّر، مطالبةً بالسماح بإدخال المعدّات اللازمة لإزالة الألغام، مثلما سبق أن فعلت الأمم المتحدة. وأتى ذلك بعد أيام من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في قطاع غزة المنكوب، من جرّاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي تواصلت لأكثر من عامَين وخلّفت إصابات غيّرت مجرى حياة نحو 42 ألف فلسطيني من بين أكثر من 170 ألف جريح، وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية.

وأفادت مديرة المنظمة في الأراضي الفلسطينية آن-كلير يعيش، في بيان، بأنّ "المخاطر هائلة، والتقديرات تشير إلى أنّ نحو 70 ألف طنّ من المتفجرات سقطت على قطاع غزة" منذ اندلاع الحرب الأخيرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وأضافت "هانديكاب إنترناشونال" أنّ "طبقات الأنقاض ومستويات الركام كبيرة جداً"، و"نحن أمام مخاطر بليغة جداً" على أرض "معقّدة جداً" بسبب "محدودية" المساحة في مناطق حضرية عالية الكثافة السكانية.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أفادت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام بأنّ التقديرات تشير إلى ما بين 5 و10% من الذخائر التي أُطلقت على قطاع غزة لم تنفجر. لكنّ التقديرات لم تُحدَّث منذ ذلك الحين، علماً أنّ الاعتداءات الإسرائيلية تواصلت، من بينها العملية الواسعة التي راح يشنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة شمالي القطاع في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي.

في سياق متصل، أشارت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلّقة بالألغام، ردّاً على استيضاح لوكالة فرانس برس، إلى أنّ القيود التي فُرضت في خلال العامين الماضيَين على قطاع غزة منعت إجراء عمليات مسح واسعة النطاق فيه. وأضافت الدائرة أنّها، انطلاقاً من هذا الواقع، لا تملك "صورة شاملة للتهديد الذي تمثّله المتفجّرات والذخائر في قطاع غزة".

تجدر الإشارة إلى أنّ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) كان قد أعلن، يوم الاثنين الماضي، أنّ العاملين في المجال الإنساني "تمكّنوا من تقييم المخاطر المرتبطة بالمتفجّرات على الطرقات الرئيسية". وأضاف أنّ دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلّقة بالألغام لا تملك سوى "عدد محدود من المركبات المدرّعة في الميدان، الأمر الذي يعني أنّه يمكننا فقط أن نجري يومياً عدداً معيّناً فقط من تقييمات المخاطر المرتبطة بالمتفجرات".

من جهتها، أفادت الدائرة وكالة فرانس برس بأنّها "لم تحصل بعد على تصريح من قبل السلطات الإسرائيلية لإدخال المعدّات اللازمة" إلى قطاع غزة من أجل إزالة الذخائر غير المنفجرة فيه، مشيرةً إلى أنّ "ثلاث مركبات مدرّعة تقف عند الحدود وتنتظر دخول القطاع، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بإجراء عمليات أكثر أماناً وعلى نطاق أوسع".

Anne-Claire Yaeesh, HI Country Director for the Occupied Palestinian Territories, shares the reality in #Gaza.



Despite the circumstances, our teams continue to provide life-changing support, but the needs are overwhelming.



Could you help us? Donate now: https://t.co/HRwyUc4OMX pic.twitter.com/xo4tS1vMM7 — Humanity & Inclusion UK (@HI_UK) October 7, 2025

تجدر الإشارة إلى أنّ "هانديكاب إنترناشونال" منظمة غير حكومية متخصّصة في إزالة الألغام ومساعدة ضحايا الألغام المضادة للأفراد، وقد صارت تُعرَف كذلك باسم "هيومانيتي إند إنكلوزن"، ولا سيّما في البلدان الناطقة باللغة الإنكليزية، حيث مصطلح "هانديكاب"، أي "إعاقة"، يدلّ على "ازدراء"، بحسب ما أوضحت المنظمة في عام 2018 عندما أجرت التغيير المذكور.

(فرانس برس، العربي الجديد)