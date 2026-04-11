نيوزيلندا تجلي الجزيرة الشمالية تحسباً لإعصار "فايانو"

- أُمرت آلاف العائلات في نيوزيلندا بإخلاء منازلهم استعدادًا لوصول إعصار فايانو، الذي يُتوقع أن يجلب أمطارًا غزيرة ورياحًا تصل سرعتها إلى 130 كيلومترًا في الساعة، مما يهدد بحدوث فيضانات ساحلية وانهيارات أرضية. - أُعلنت حالة الطوارئ في عدة مناطق، بما في ذلك مدينة واكاتاني، حيث طُلب من السكان التخطيط للبقاء بعيدًا لمدة يومين على الأقل بسبب العاصفة المتوقعة. - أعاد إعصار فايانو ذكريات إعصار غابرييل عام 2023، الذي تسبب في وفاة 11 شخصًا ونزوح الآلاف، مما يجعله من أكبر الكوارث الطبيعية في نيوزيلندا.

صدرت أوامر لآلاف النيوزيلنديين بإخلاء منازلهم، اليوم السبت، في الوقت الذي تستعد فيه ​الجزيرة الشمالية للبلاد لاستقبال الإعصار فايانو الذي حذّرت ‌السلطات من أنه قد يتسبب في فيضانات ساحلية وانهيارات أرضية. وقالت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد إن إعصار ​فايانو، الذي من المتوقع أن يجلب أمطاراً ​غزيرة ورياحاً تصل سرعتها إلى 130 كيلومتراً ⁠في الساعة، من المتوقع أن يجتاح البلاد ​غداً الأحد، ثم يمر غرب جزر تشاتام النائية ​يوم الاثنين.

وأُعلنت حالة الطوارئ في عدة مناطق اليوم السبت، إذ أمرت السلطات بإخلاء بعض أجزاء مدينة واكاتاني، التي ​يبلغ عدد سكانها 37150 نسمة، وتقع على ​بعد حوالى 430 كيلومتراً شمالي العاصمة ولنجتون. ونشر المجلس المحلي ‌في ⁠واكاتاني على فيسبوك "يتعين على السكان التخطيط للبقاء بعيداً لمدة يومين على الأقل"، وأضاف أن العاصفة قد تتسبب في حدوث انهيارات أرضية وعواصف وأمواج يصل ​ارتفاعها إلى ​13 متراً ⁠وفيضانات في المناطق الساحلية.

بدوره، قال رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون، أمس الجمعة، إن ​الإعصار قد يتسبب في أضرار، وحث السكان ​في ⁠مساره على الاستعداد لمواجهة آثاره.

وأعاد إعصار فايانو إلى الأذهان الذكريات المؤلمة لإعصار غابرييل عام 2023، الذي ⁠أودى ​بحياة 11 شخصاً وتسبب في ​نزوح الآلاف في واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية التي شهدتها ​نيوزيلندا في هذا القرن.

(رويترز)