نقل عائلات من خانيونس إلى شمال غزّة بالتزامن مع قافلة "زاد العزة"

- تحرك إنساني منظم لنقل العائلات الفلسطينية: بدأت اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة بنقل العائلات من جنوب القطاع إلى شماله، مع توفير خيام ومستلزمات الإعاشة لضمان استقرارهم. - قافلة "زاد العزة" من الهلال الأحمر المصري: أطلقت قافلة مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة، تضمنت بطانيات وملابس شتوية وخيام، بالإضافة إلى سلال غذائية ومستلزمات طبية ومواد بترولية. - جهود إنسانية متكاملة: يهدف التحرك لنقل العائلات واستمرار تدفق القوافل إلى تخفيف معاناة النازحين وتوفير مقومات الاستقرار للعائدين في ظل الأوضاع الصعبة.

قالت مصادر في اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة لـ"العربي الجديد"، إنّ تحركاً إنسانياً منظماً يُنفذ، اليوم الأربعاء، لنقل عائلات فلسطينية من جنوب القطاع إلى شماله، في إطار جهود تشجيع الأهالي الموجودين في منطقة المواصي على العودة إلى مناطقهم الأصلية شمالي القطاع، مع توفير احتياجات الإيواء والإعاشة الأساسية فور وصولهم.

وأوضحت المصادر أن هذا التحرك يندرج ضمن جهود اللجنة، ويشمل نقل العائلات من مناطق جنوب القطاع، ولا سيما من خانيونس، إلى شمال غزة، حيث ستُسلَّم لكل عائلة خيمة، إلى جانب مستلزمات الإعاشة ووجبات الطعام، بما يضمن توفير الحدّ الأدنى من مقوّمات الاستقرار للعائدين.

وأفادت المصادر بأن عملية النقل انطلقت صباح اليوم، حيث كانت نقطة التجمع في شارع المزرعة على طريق صلاح الدين في تمام الساعة الثامنة صباحاً، فيما تحركت الشاحنات في الساعة الحادية عشرة، ضمن مسار يبدأ من مناطق قيزان النجار والكلية التطبيقية جنوبي القطاع. وأضافت أن منطقة النابلسي قرب شارع الرشيد شكلت نقطة الاستقبال الوحيدة في شمال غزة، حيث جرت عملية التسليم والتوزيع المباشر من خيمة إلى أخرى، بمشاركة مخاتير المناطق وممثلي العائلات، بما يضمن تنظيم العملية ووصول المساعدات إلى مستحقيها.

ويتزامن هذا التحرك الإنساني مع إعلان الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، إطلاق قافلة "زاد العزة" رقم 96 من مصر إلى قطاع غزّة، التي تضم عدداً من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة، في إطار جهوده المتواصلة بوصفه الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات المقدمة إلى القطاع.

وقال الهلال الأحمر المصري، في بيان رسمي، إن القافلة الجديدة تأتي في ظل الطقس القاسي الذي يعيشه أهالي قطاع غزة، إذ دُفع بإمدادات شتوية أساسية شملت أكثر من 14 ألفاً و200 بطانية، ونحو 21 ألفاً و400 قطعة ملابس شتوية، إضافة إلى نحو 15 ألفاً و800 خيمة لإيواء المتضررين. وأوضح أنّ قافلة "زاد العزة" في يومها السادس والتسعين حملت نحو 9 آلاف و800 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، تضمنت قرابة 5 آلاف و500 طن من السلال الغذائية، وأكثر من 3 آلاف و500 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية الضرورية، إلى جانب نحو 800 طن من المواد البترولية.

وأكدت المصادر المصرية أن التحرّكين، نقل العائلات من الجنوب إلى الشمال، واستمرار تدفق القوافل الإغاثية، يندرجان ضمن جهد إنساني متكامل يستهدف التخفيف من معاناة النازحين، وتهيئة الحدّ الأدنى من مقومات الاستقرار للعائدين إلى شمال قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.