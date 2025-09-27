نقاش ألماني سوري لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين

- أعلن وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، عن خطط للتوصل إلى اتفاق مع سوريا لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، بدءًا بالمجرمين، مع استئناف جزئي لإجراءات اللجوء المعلقة للسوريين. - أوضحت وزارة الداخلية الألمانية أن عدد السوريين العائدين طوعًا إلى وطنهم يرتفع ببطء، حيث غادر 1867 شخصًا بتمويل حكومي حتى أغسطس 2023، بينما حصل 83,150 سوريًا على الجنسية الألمانية العام الماضي. - دوبرينت يخطط لتنظيم عمليات ترحيل مباشرة إلى أفغانستان دون وسطاء، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية مع حكومة طالبان، التي تعاني من عزلة دولية بسبب قضايا حقوق الإنسان.

أعلن وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، عزمه التوصل إلى اتفاق سريع مع السلطات السورية بشأن ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين من ألمانيا. وقال دوبرينت، في تصريحات لصحيفة راينيشه بوست الألمانية: "نريد التوصل إلى اتفاق مع سورية خلال هذا العام، لنبدأ أولاً بترحيل المجرمين، ثم من لم يحصلوا على حق الإقامة. من الضروري التمييز بين الأشخاص المندمجين جيداً في المجتمع وفي سوق العمل، ومن ليس لديهم حق اللجوء ويعتمدون على الإعانات الاجتماعية".

وأشار الوزير إلى أن المحادثات حول هذا الملف ستبدأ قريباً، موضحاً أنه وجه المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين باستئناف جزئي لإجراءات اللجوء المعلقة الخاصة بالسوريين، تمهيداً لترحيل من ترفض طلباتهم. ولم تُنفذ أي عمليات ترحيل من ألمانيا إلى سورية منذ عام 2012.

في سياق متصل، أوضحت وزارة الداخلية الألمانية أن عدد السوريين الذين عادوا طوعاً إلى وطنهم بعد إطاحة نظام بشار الأسد، "يرتفع، ولكن بوتيرة بطيئة". ووفقاً للوزارة، فقد غادر 1867 شخصاً إلى سورية بتمويل من الحكومة الألمانية حتى نهاية أغسطس/آب الماضي.

وبحسب السجل المركزي للأجانب، كان يقيم في ألمانيا حتى نهاية يوليو/تموز الماضي نحو 955 ألف سوري، وحصل 83 ألفاً و150 سورياً على الجنسية الألمانية خلال العام الماضي. ويستوفي العديد من اللاجئين السوريين الذين وصلوا عامي 2015 و2016 إلى ألمانيا حالياً شروط التجنس.

من ناحية أخرى، أعلن دوبرينت خططاً لتنظيم عمليات ترحيل منتظمة إلى أفغانستان من دون وسطاء. وقال: "هدفي تنفيذ عمليات ترحيل مباشرة ومنتظمة إلى أفغانستان في المستقبل. حالياً لا يمكن ذلك إلا بدعم من قطر، لكنني أريد تنظيم الأمر مستقبلاً من دون وسطاء بالتنسيق مع المسؤولين في كابول"، مؤكداً أن هذه المحادثات ستكون ذات طابع فني بحت.

ولا تُقيم الحكومة الألمانية علاقات دبلوماسية مع حكومة حركة طالبان، التي استعادت السلطة في كابول منذ أغسطس/آب 2021. ويعاني النظام الأفغاني من عزلة دولية بسبب حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة. ومنذ عودة "طالبان"، نُفِّذَت رحلتان لترحيل أفغان من ألمانيا بدعم قطري، وفقاً للبيانات الرسمية.

(أسوشييتد برس)