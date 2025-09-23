نظريات ترامب حول التوحد... آراء شخصية ولا أدلة طبية

- أكدت منظمة الصحة العالمية ووكالات الصحة الأوروبية والبريطانية أن الأدلة غير كافية لدعم تصريحات ترامب حول ارتباط "تايلينول" أثناء الحمل بالتوحد، وشددت على سلامة استخدام الباراسيتامول واللقاحات. - أعرب ترامب عن قلقه من ارتفاع حالات التوحد وأشار إلى نظريات غير مثبتة، بينما يرى الخبراء أن التوحد ناتج عن عوامل وراثية وبيئية معقدة وزيادة الوعي بالاضطراب. - تصريحات ترامب أعادت للأذهان مواقفه السابقة خلال جائحة كوفيد-19، مما أثار انتقادات واسعة من الخبراء لأهمية الاعتماد على الأدلة العلمية.

ردّت منظمة الصحة العالمية ووكالات الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي وأخرى بريطانية، اليوم الثلاثاء، على إطلاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب

نظريات غير مثبتة عن وجود صلة محتملة بين استخدام دواء "تايلينول" الذي يحتوي على مادة "باراسيتامول" في أثناء الحمل والإصابة باضطراب التوحد، وأيضاً بين لقاحات الأطفال واضطراب التوحد.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق ياساريفيتش، خلال مؤتمر صحافي عقده في جنيف: "لا تزال الأدلة على وجود صلة غير متطابقة، لذا يجب الحذر من استخلاص استنتاجات عشوائية، أما اللقاحات فلا تسبب التوحد، وقد أثبت العلم أن خصائصها تنقذ الحياة، ولا يجب التشكيك في هذا الأمر". بدورها، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أن "لا أدلة جديدة تتطلب تغيير التوصيات الحالية الممنوحة للمنطقة بشأن استخدام باراسيتامول في أثناء الحمل عند الحاجة، وبأقل جرعة وتكرار". أما هيئة تنظيم الصحة في بريطانيا، فأصرّت على أن "استخدام باراسيتامول آمن".

ونقلت هيئة البث البريطانية "بي بي سي" عن وزير الصحة البريطاني ويس ستريتنغ قوله إنّه "بصراحة، أثق بالأطباء أكثر من الرئيس ترامب في هذا الشأن". ونَفَت الكلية الأميركية لأطباء التوليد وأمراض النساء الرابط الذي ذكره ترامب في المكتب البيضاوي. وقال رئيسها، الدكتور ستيفن فليشمان، إنّ ادعاء تايلينول "لا يدعمه دليل علمي كامل، ويُبسط على نحوٍ خطير الأسباب العديدة والمعقدة للتحديات العصبية لدى الأطفال"، وأضاف بيانه أن "الدراسات التي أُجريت سابقاً لا تُظهر أي دليل واضح يُثبت وجود علاقة مباشرة بين الاستخدام الحذر للأسيتامينوفين خلال أيٍّ من الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ومشاكل نمو الجنين".

وفي إشعارٍ للأطباء، استخدمت إدارة الغذاء والدواء الأميركية لغةً أكثر اعتدالاً من ترامب. فأشارت الوكالة إلى أنه ينبغي على الأطباء النظر في الحد من استخدام تايلينول، لكن مع مراعاة أنه الخيار الأكثر أماناً الذي يُصرف من دون وصفة طبية لعلاج الحمى والألم لدى النساء الحوامل، واللذان قد يُلحقان الضرر أيضاً بصحة الأم والجنين. وكتبت الإدارة: "للتوضيح، على الرغم من أن دراسات عدّة أشارت إلى وجود علاقة بين الأسيتامينوفين والتوحّد، إلا أن وجود علاقة سببية لم يثبت، وهناك دراسات مُخالفة في الأدبيات العلمية".

وخلال مؤتمر صحافي غير اعتيادي عقده في البيت الأبيض، أمس الاثنين، قدّم ترامب نصائح طبية للنساء الحوامل وأولياء أمور الأطفال الصغار، وحثّهم على عدم استخدام مسكن الألم أو إعطائه لهم. واقترح عدم تناول لقاحات شائعة معاً أو في وقت مبكر من حياة الأطفال. وقال: "ستبدأ إدارة الغذاء والدواء الأميركية في إخطار الأطباء بأن استخدام أسيتامينوفين (الاسم المعتمد لباراسيتامول في الولايات المتحدة) قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالتوحد"، لكنه لم يقدم أي دليل طبي يدعم التوصية الجديدة للإدارة. كذلك تحدّث ترامب عن أنّ اللقاحات ترفع معدلات التوحد الذي يصيب حالياً طفلاً من بين 31 في الولايات المتحدة، بحسب ما تفيد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال وزير الصحة الأميركي، روبرت كينيدي جونيور، في المؤتمر الصحافي: "بناءً على إلحاح الرئيس ترامب، تطلق المعاهد الوطنية للصحة وإدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض وتلك للرعاية الطبية والخدمات الطبية، جهداً شاملاً لتحديد كل أسباب التوحد".

تايلينول هو دواء شائع لتسكين الألم، يُباع في الولايات المتحدة وكندا وبعض الدول الأخرى، المكون النشط فيه هو الأسيتامينوفين، المعروف باسم الباراسيتامول خارج أميركا الشمالية، وتوصي بهذا الدواء مجموعات طبية رئيسية أخرى، بالإضافة إلى حكومات أخرى حول العالم.

ووصف ترامب، الاثنين، ارتفاع حالات التوحّد المُبلّغ عنها بأنه "أزمة مروّعة"، وقضية "يُشعِر تجاهها بقلقٍ شديد"، لكن الخبراء حذّروا من أن إيجاد أسباب التوحد، وهي متلازمةٌ مُعقّدةٌ خضعت للبحث لعقود، لن يكون بالأمر السهل. ويسود اعتقاد واسع النطاق بين الباحثين بأنه لا يوجد سبب واحد للتوحد، ويُعتقد أنه ناتج عن مزيجٍ معقدٍ من العوامل الوراثية والبيئية. ويعزو العلماء والأطباء والباحثون ارتفاع معدلات التوحد إلى زيادة الوعي بالاضطراب واعتماد تعريف أوسع وأشمل في إطار "الطيف" لتشخيص الأشخاص الذين يعانون من أشكال أخف من التوحد. ويظل من الصعب تحديد ما إذا كانت هناك عوامل إضافية تقف وراء هذا الارتفاع.

إعلان ترامب بشأن التوحد يعيد إلى الأذهان ذكريات كوفيد

واللافت أنّ النظريات الصحية التي أطلقها ترامب خلال المؤتمر الصحافي لم تقتصر على ادعاءات طبية غير مثبتة، بل تخطتها إلى عرض استنتاجات خبرته الخاصة في أمور صحية، ما أعاد إلى الأذهان أصداء أدائه في مواجهة وباء كوفيد 19 خلال ولايته الأولى، حين فكّر بحقن مطهّرات لمكافحة الفيروس، وعارض مرات عمليات الإغلاق وإجراءات وضع الكمامات.

وقال ترامب في المؤتمر الصحافي: "هناك شائعة لا أعلم إذا كانت صحيحة عن أنّ كوبا لا تملك دواء تايلينول لأنّها لا تملك المال لشرائه، وهي في الوقت ذاته شبه خالية من مرض التوحد. أيضاً، لا يعاني الأميش (طائفة معروفة بعرباتها التي تجرّها خيول وبرفضها التكنولوجيا الحديثة) من مرض التوحد على الإطلاق"، وفق ادعائه.

واستدار ترامب إلى وزير الصحة كينيدي جونيور المشكّك في اللقاحات وسأله عن صحة الكلام، ثم قال: "يريد بوبي أن يكون حذراً للغاية في ما يقوله، أما أنا فلست كذلك". ثم اعترف ترامب بأنّ آراءه الشخصية مجرد نظريات تعتمد على ما يشعر به، وقال: لست طبيباً بل أعطي رأيي". وكرر مخاوفه التي دُحضت قبل فترة طويلة من لقاح "إم إم آر" الذي يجمع لقاحات الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، كذلك رفض تلقيح الأطفال ضد التهاب الكبد الوبائي حتى سن الـ12 بدلاً من تطعيمهم بعد الولادة مباشرة، وقال: "ينتقل التهاب الكبد الوبائي بي من طريق الاتصال الجنسي، ولا سبب لإعطائه لطفل حديث الولادة تقريباً. يزوّد الأطفال بكميات كبيرة من السوائل في أثناء تطعيمهم ضد أمراض قد تكون قاتلة. إنّه أمر مخزٍ، إذ يبدو كما لو أنهم يضخون مواد في أحصنة"، ما كرر نقطة نقاش ضد اللقاحات.

(أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)