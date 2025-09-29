نصف مليون سوري في تركيا عادوا إلى بلدهم منذ سقوط الأسد

لجوء واغتراب
إسطنبول

محمد شيخ يوسف

avata
محمد شيخ يوسف
مباشر
29 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 14:51 (توقيت القدس)
توافر الخدمات يساهم في عودة السوريين الطوعية إلى بلادهم، 9 يوليو 2025 (Getty)
توافر الخدمات يساهم في عودة السوريين، 9 يوليو 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عن عودة أكثر من 509 آلاف سوري إلى بلادهم طوعياً منذ سقوط النظام في ديسمبر الماضي، مشيراً إلى دعم تركيا المستمر للسوريين في هذه المرحلة.
- منذ عام 2016، عاد ما مجموعه مليون و249 ألف سوري إلى وطنهم، حيث تدير تركيا شؤون الهجرة بقيادة الرئيس أردوغان، مقدمة نموذجاً عالمياً بفضل نهجها الإنساني.
- مركز تنسيق العودة الطوعية في صاري تشام بولاية أضنة يسهل عودة السوريين بأمان، حيث يعيش العائدون لحظات من الحزن والفرح.

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم الاثنين، إن أكثر من 509 آلاف سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي. وقال الوزير عبر منشور على منصة إكس، إن 509 آلاف و387 سوريا عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي، وإن تركيا تقف إلى جانب إخوتهم السوريين خلال مرحلة العودة تماما كما وقفت معهم بالأمس.

وأوضح الوزير التركي أن عودة السوريين تسارعت بعد سقوط النظام، ليبلغ إجمالي العائدين بشكل طوعي إلى سورية منذ العام 2016 مليونا و249 ألفا و390 شخصا. وأشار إلى أن "تركيا تدير شؤون الهجرة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، وتقدم نموذجا يحتذى عالميا بفضل خبرتها التاريخية ونهجها الإنساني ومنظورها العقلاني".

وأكد بالقول: "يعد مركز تنسيق العودة الطوعية في صاري تشام بولاية أضنة، أحد أهم المراكز التي تمكن السوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم طوعا بأمان، وترتيب إتمام إجراء معاملاتهم"، مبينا أن السوريين العائدين طواعية يعيشون لحظات من الحزن والفرح. وأرفق الوزير منشوره بفيديو مصور عن مراحل رحلة العودة وفيه مقابلات مع السوريين يتحدثون عن العودة وبناء حياة جديدة في بلادهم.

تحديات نفسية واقتصادية كبيرة للعائدين إلى سورية، 8 ديسمبر 2024 (Getty)
قضايا وناس
التحديثات الحية

بين الغربة والوطن... حكايات شبان سوريين مع العودة

وكانت الأمم المتحدة قد أفادت أمس بأن أكثر من مليون سوري عادوا إلى بلادهم عقب سقوط النظام قرابة نصفهم من تركيا.

دلالات
المساهمون
المزيد في مجتمع
إعصار بوالوي يضرب فيتنام، 29 سبتمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
بيئة
مباشر

إعصار بوالوي يودي بحياة 12 شخصاً على الأقل في فيتنام

تفكيك خلية لتهريب المخدرات في الأردن، 29 سبتمبر 2025(فيسبوك/الأمن الأردني)
التحديثات الحية
الجريمة والعقاب
مباشر

القبض على 35 تاجر مخدرات في العراق والأردن

حادث سير مروّع في مصر، 26 مارس 2020 (خالد كامل/ فرانس برس)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 في حادث سير بصعيد مصر