نصف مليون سوري في تركيا عادوا إلى بلدهم منذ سقوط الأسد

- أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عن عودة أكثر من 509 آلاف سوري إلى بلادهم طوعياً منذ سقوط النظام في ديسمبر الماضي، مشيراً إلى دعم تركيا المستمر للسوريين في هذه المرحلة. - منذ عام 2016، عاد ما مجموعه مليون و249 ألف سوري إلى وطنهم، حيث تدير تركيا شؤون الهجرة بقيادة الرئيس أردوغان، مقدمة نموذجاً عالمياً بفضل نهجها الإنساني. - مركز تنسيق العودة الطوعية في صاري تشام بولاية أضنة يسهل عودة السوريين بأمان، حيث يعيش العائدون لحظات من الحزن والفرح.

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم الاثنين، إن أكثر من 509 آلاف سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي. وقال الوزير عبر منشور على منصة إكس، إن 509 آلاف و387 سوريا عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي، وإن تركيا تقف إلى جانب إخوتهم السوريين خلال مرحلة العودة تماما كما وقفت معهم بالأمس.

"Suriye’nin Özgürleşmesinden sonra 509 Bin 387 Suriyeli Kardeşimiz Ülkelerine Dönüş yaptı"



Türkiye dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanında.



8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız… pic.twitter.com/akSUJNlCEB — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 29, 2025

وأوضح الوزير التركي أن عودة السوريين تسارعت بعد سقوط النظام، ليبلغ إجمالي العائدين بشكل طوعي إلى سورية منذ العام 2016 مليونا و249 ألفا و390 شخصا. وأشار إلى أن "تركيا تدير شؤون الهجرة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، وتقدم نموذجا يحتذى عالميا بفضل خبرتها التاريخية ونهجها الإنساني ومنظورها العقلاني".

وأكد بالقول: "يعد مركز تنسيق العودة الطوعية في صاري تشام بولاية أضنة، أحد أهم المراكز التي تمكن السوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم طوعا بأمان، وترتيب إتمام إجراء معاملاتهم"، مبينا أن السوريين العائدين طواعية يعيشون لحظات من الحزن والفرح. وأرفق الوزير منشوره بفيديو مصور عن مراحل رحلة العودة وفيه مقابلات مع السوريين يتحدثون عن العودة وبناء حياة جديدة في بلادهم.

وكانت الأمم المتحدة قد أفادت أمس بأن أكثر من مليون سوري عادوا إلى بلادهم عقب سقوط النظام قرابة نصفهم من تركيا.