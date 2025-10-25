نصف سكان الريف التونسي خارج التغطية الاجتماعية

- أظهرت نتائج التعداد في تونس تفاوتاً في التغطية الاجتماعية بين الريف والحضر، حيث يتمتع 70.7% من سكان المدن بالتغطية مقابل 50.1% فقط من سكان الريف، مما يعكس نقص الحماية الاجتماعية لسكان الريف. - يواجه سكان الريف، خاصة العاملين في الزراعة، صعوبات في الحصول على التغطية الاجتماعية بسبب شروط العمل غير المناسبة، مما يزيد من هشاشتهم الاقتصادية والاجتماعية. - أصدرت السلطات التونسية مرسوماً في 2024 لتحسين الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، لكن تطبيق النظام الجديد يتطلب إصدار 17 نصاً ترتيبياً لم يتم بعد.

تتباين التغطية الاجتماعية بين المحافظات التونسية، حيث يبقى نصف سكان الريف خارج أي حماية، ما يحرمهم حقهم في الرعاية الصحية ورواتب التقاعد والتعويضات.

أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والسكن في تونس أن نصف سكان الريف خارج نطاق التغطية الاجتماعية، مقابل تمتع ثلاثة أرباع سكان الوسط الحضري في البلاد بالتغطية. وبحسب بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء مؤخراً، يبلغ معدل تمتع سكان الريف بالتغطية والحماية الاجتماعية 50.1% مقابل 70.7% لسكان المدن. وعام 2024 بلغ المعدل الوطني للتغطية الاجتماعية للتونسيين 65.6% بزيادة نقطة واحدة عن النسبة قبل عشر سنوات، والتي كانت في حدود 64.6% عام 2014.

وتُبرز خريطة التغطية الاجتماعية التي نشرها معهد الإحصاء، بناءً على نتائج التعداد الأخير، تبايناً واضحاً في مؤشرات التغطية بين المحافظات، حيث يتمتّع سكان إقليم تونس الكبرى (تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس) بتغطية تُقدّر بـ72.7%، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 48.6% في محافظة القيروان و47.3% في محافظة سيدي بوزيد، وهما المحافظتان اللتان تُصنّفان ضمن أقلّ المحافظات تنميةً في البلاد.

وينعكس ضعف التغطية الاجتماعية لسكان الأرياف على حقهم في الرعاية الصحية، وجرايات (رواتب) التقاعد، والتعويض عن حوادث العمل. ويربط الخبير في الأنظمة الاجتماعية، بدر الدين السماوي، ضعف النسبة بقصور أنظمة الضمان الاجتماعي التي لم تتمكن من استيعاب فئة واسعة من سكان الريف الناشطين في القطاع الزراعي. ويقول لـ"العربي الجديد" إنّ أغلب سكان الريف يمتهنون الأعمال الحرفية أو الزراعية، والتي يجب أن تكون ضمن آلية التغطية الاجتماعية للقطاع الخاص للعمال غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي. ويؤكد أن أحد شروط تمتع العاملين في القطاع الفلاحي بالتغطية الاجتماعية هو العمل مدة لا تقل عن 45 يوماً في كل ثلاثية لدى مؤجر واحد، وهو ما يتعارض عملياً مع طبيعة النشاط الزراعي الذي لا يوفّر أيام عمل مسترسلة لدى نفس المؤجر لفترات طويلة.

سكان الريف محرومون من أبسط حقوق الحماية، القيروان، 8 مايو 2024 (الشاذلي بن إبراهيم/ Getty)

ويضيف السماوي: "غالباً ما تحرم هذه الشروط العاملين في القطاع الزراعي من التغطية الاجتماعية، وهو ما يحرمهم من أبسط الحقوق التي يحصل عليها الأجراء في القطاع الخاص، ومن أبرزها جرايات التقاعد والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية". ويرى أن نظام التغطية الاجتماعية في صيغته الراهنة يهدر حقوق طيف واسع من سكان الريف في الحصول على الحماية الاجتماعية.

ويشير الخبير التونسي إلى أن السلطات حاولت عام 2024 تدارك الخلل عبر إصدار مرسوم رئاسي يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات اللواتي يشكلن 70% من القوى العاملة في القطاع. ووفقاً للمرسوم، يُفترض أن تنتفع العاملات الفلاحيات من نظام يضمن لهنّ التأمين على المرض وجرايات الشيخوخة والعجز، والتأمين ضد حوادث العمل ومنح وعطل الأمومة، وتحويلات شهرية بعنوان برنامج الأمان الاجتماعي، وغيرها من التأمينات.

كما نصّ مشروع قانون المالية 2025 على إحداث "صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات"، بهدف توفير الموارد لضمان تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز دورهنّ كفاعلات اقتصاديات، وتمكينهنّ من تغطية اجتماعية فعلية.

ويؤكد السماوي أن تطبيق النظام الجديد لاستيعاب أكبر قدر من العاملات الزراعيات يستدعي إصدار الحكومة 17 نصاً ترتيبياً لتطبيق بنود المرسوم، مشيراً إلى أن السلطات لم تصدر أي نص بعد نحو عام على إصدار القانون. وبحسب قوله، فإنّ ضعف التغطية الاجتماعية لسكان الريف يكبّد الدولة نفقات كبيرة، بسبب تحملها بشكل كامل نفقات التغطية الصحية لهذه الفئة، في إطار أنظمة العلاج بالتعريفة المنخفضة أو المجانية.

ويشدّد السماوي على أهمية معالجة الخلل في أنظمة التغطية الاجتماعية، وتحسين التغطية في الأوساط الريفية لحماية هذه الفئة من الهشاشة المضاعفة ومكافحة نسب الفقر، مؤكداً أن الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد فاقمت أشكال التشغيل الهشّ التي لا توفر الحماية للعاملين، ولا سيما منهم سكان الريف والمحافظات الأقلّ تنمية.

تتكون أنظمة التغطية الاجتماعية في تونس أساساً من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يغطّي الأجراء والعملة غير الأجراء، والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية للقطاع العام، بالإضافة إلى برامج خاصة تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً، مثل بطاقة العلاج المجاني أو بالتعريفة المنخفضة التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية.

وتمكّن أنظمة الضمان الاجتماعي من الحصول على التغطية الصحية وجرايات التقاعد، إلى جانب التعويضات العائلية والتعويضات عن حوادث العمل والأمراض المهنية، كما تغطّي الأضرار الناتجة عن العمل في القطاعين العام والخاص. كما توفر الدولة التونسية إعانات ومساعدات اجتماعية للفقراء عبر برنامج تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية، يشمل إسناد بطاقات العلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة، بالإضافة إلى المنحة المحدّدة لبعض الفئات.

ولا تُظهر نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لعام 2024 عدد سكان الريف في تونس، لكن البيانات ذاتها تكشف أن 27.4% من المساكن في تونس تقع في المناطق الريفية، مقابل 72.6% في المناطق الحضرية.