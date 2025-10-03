نصائح الخبراء لأنظمة إنتاج غذائية تحمي صحتنا وكوكبنا معاً

- يساهم إنتاج الغذاء العالمي بنسبة 30% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مما يعوق تحقيق هدف حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية. يدعو تقرير "إيت-لانسيت" إلى إعادة تشكيل أنظمة الغذاء لتحقيق تغذية صحية للبشرية والحفاظ على الكوكب. - يوصي التقرير بالتحول إلى نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، مع تقليل استهلاك اللحوم الحمراء، مما قد يقلل انبعاثات الغذاء بنسبة 15% مع الحفاظ على التفضيلات الثقافية. - يتطلب التحول تغييرات في إنتاج الغذاء، مثل تقليص إنتاج لحوم المجترات وزيادة إنتاج الفواكه والخضروات، وتقليل فقد الغذاء، ودعم ممارسات زراعية مستدامة، وضمان أجور عادلة للعاملين.

حذّر خبراء في تقرير دولي، من أن أحد أبرز التحدّيات في أزمة المناخ لا تتم معالجته كفاية حتى الآن، ويتمثل في تأثيرات إنتاج الغذاء العالمي. وجاء في تقرير جديد صادر عن لجنة "إيت-لانسيت" أن عمليات إنتاج الغذاء العالمي بوضعها الحالي تتسبب بنحو 30% من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، في الوقت الذي يفتقر فيه مليارات البشر حول العالم إلى إمكانية الحصول على غذاء صحي.

وحذرت مجموعة الخبراء من أنه حتى في حال نجاح التحول العالمي للطاقة بعيداً عن الوقود الأحفوري، فإن أنظمة الغذاء وحدها ستجعل من المستحيل تقريباً حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة عبارة عن هيئة خبراء دولية أسستها منظمة "إيت" غير الحكومية ودورية "ذا لانسيت" العلمية، وتهدف إلى وضع استراتيجيات تضمن توفير تغذية صحية للبشرية مع الحفاظ على كوكب الأرض.

وقال يوهان روكشتروم، مدير معهد بوتسدام الألماني لأبحاث تأثيرات المناخ والرئيس المشارك للجنة "إيت-لانسيت"، إن "إعادة تشكيل أنظمة الغذاء تمثل تحدياً بيئياً واجتماعياً ضخماً، لكنها شرط أساسي لفرصتنا في العودة إلى نظام مناخي آمن وكوكب صحي. عاداتنا الغذائية قادرة على إنقاذ الأرواح، وخفض الانبعاثات بشكل كبير، وإبطاء فقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز العدالة".

وبحسب التقرير، فإنه يمكن عبر التحول إلى ما يُعرف بـ"النظام الغذائي للصحة الكوكبية" (Planetary Health Diet) أن ينقذ نحو 15 مليون شخص سنوياً من الوفاة المبكرة الناتجة عن أمراض مرتبطة بالغذاء. ويشبه هذا النظام في جوهره توصيات التغذية الشائعة: الإكثار من تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات، مع استهلاك ثلاث إلى أربع بيضات أسبوعياً، بالإضافة إلى السمك ولحوم الدواجن، وتقليل اللحوم الحمراء ولا سيما لحوم المجترات مثل الأبقار والأغنام والماعز.

وأشار التقرير إلى أن لحوم المجترات لا تمثل خطراً طويل الأمد للإصابة بالسرطان فحسب، بل إن هذه الحيوانات تطلق كميات كبيرة من غاز الميثان أثناء عملية الهضم، إذ تشكل نحو 53% من الانبعاثات غير المرتبطة بثاني أكسيد الكربون في القطاع الزراعي. ولو تبنى البشر على مستوى العالم نظاماً غذائياً أكثر صحة، لقلل ذلك انبعاثات قطاع الغذاء المسببة للاحترار العالمي بنسبة تصل إلى 15%.

ويوضح الخبراء أن الأنظمة الغذائية الحالية تفتقر غالباً إلى الفواكه والخضروات والمكسرات والبقوليات والحبوب الكاملة، في حين يستهلك الأفراد كميات مفرطة من اللحوم ومنتجات الألبان والدهون والسكريات والأطعمة المصنعة. وأكد الخبراء أن الهدف ليس فرض نظام غذائي موحد، بل إن "النظام الغذائي للصحة الكوكبية" يتميز بالمرونة ويتوافق مع مختلف الأطعمة والثقافات والعادات الغذائية والتقاليد والتفضيلات الفردية.

لكن هذا التحول يتطلب تغييرات كبيرة في نوعية وطرق وأماكن إنتاج الغذاء. فبعض القطاعات يجب أن تنكمش – مثل إنتاج لحوم المجترات الذي ينبغي تقليصه بنحو الثلث – في حين يتعين التوسع في قطاعات أخرى - مثل إنتاج الفواكه والخضروات والمكسرات، والذي يوصي التقرير بزيادته بمقدار الثلثين مقارنة بمستويات الإنتاج في عام 2020.

ويشمل مسار الحل أيضاً تقليل فقد الغذاء وهدره عبر سلاسل التوريد، ودعم ممارسات زراعية مستدامة تعزز الإنتاجية وتُحد من تأثيرات بيئية سلبية، مثل تقنيات الزراعة التي تقلل التدخل في التربة مقارنة بالحرث العميق.

ووفقاً للتقرير، فإن ضخ استثمارات غير مسبوقة وبذل جهود مكثفة في هذه المجالات يمكن أن تفضي إلى بناء نظام غذائي محايد مناخياً. وأضاف التقرير أن الغذاء يُعد اليوم أكبر عامل منفرد في تجاوز الحدود البيئية للكوكب، والتي تشمل إلى جانب تغير المناخ اضطرابات دورات النيتروجين والفوسفور وتحمّض المحيطات.

وأوضح روكشتروم، المُعد الرئيسي للتقرير المنشور في دورية "ذا لانسيت"، أن التقرير "يقدم أوضح خريطة طريق حتى الآن لتغذية سكان العالم المتزايدين دون تجاوز الحيز الآمن الذي تتيحه حدود الكوكب".

ولم يغفل الخبراء الجانب الاجتماعي، إذ دعوا في التقرير إلى ضمان أجور عادلة وظروف عمل آمنة لجميع العاملين في قطاع الغذاء، وتعزيز مشاركة المزارعين الصغار والشعوب الأصلية والنساء وغيرها من الفئات المهمشة في عمليات صنع القرار.

(أسوشييتد برس)