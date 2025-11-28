نشاط مدرسي يثير المخاوف من تربية متطرفة في الصين

- أثار نشاط "التثقيف بالذنب" في مدرسة بمقاطعة خنان جدلاً واسعاً، حيث سار الطلاب على ظهور آبائهم لتعزيز فهمهم لتضحياتهم، مما أدى لانتقادات حادة واعتذار المدرسة. - عبر مستخدمو الإنترنت والطلاب عن استيائهم، معتبرين النشاط ضاراً بالروابط الأسرية ومخالفاً للقيم التعليمية، مع دعوات لتصحيح الصورة ومنع تكرار مثل هذه الأنشطة. - أكد أستاذ الدراسات الاجتماعية لي شانغ على أهمية التعبير المناسب عن الامتنان للآباء، مشيراً إلى ضرورة تحسين طرق التعبير لتعزيز العلاقات الأسرية.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الصين بنشاط "التثقيف بالذنب" الذي نفذته إحدى الثانويات، إذ وصفه البعض بالمقزز والمشوّه لصورة التربية، بينما رأى آخرون أنه يعرّي حقيقة تقصير الأبناء بالتعبير عن امتنانهم لوالديهم.

شهدت إحدى المدارس الثانوية في مقاطعة خنان، وسط الصين، نشاطاً غريباً ومثيراً للصدمة سُمّي "التثقيف بالذنب"، حيث ركع الآباء والأمهات على أيديهم ليشكلوا جسراً بينما داس الطلاب على ظهورهم. وقد جرى تصوير مقطع فيديو لهذا النشاط الغريب الذي ظهر فيه بعض الطلاب معصوبِي الأعين، يسيرون وسط خلفيّة موسيقية مؤثرة، بينما يُشجعهم مُقدّم الحفل على التقدم والعبور من دون خوف. وبعدما أزالت إحدى الطالبات العصابة عن عينيها، أدركت أنها كانت تدوس على والدَيها فانفجرت في البكاء. وانتشر المقطع على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار جدلاً عارماً بشأن أساليب التربية في الصين.

وتشير السجلات العامة إلى أن المشاركين كانوا طلاباً بعمر الـ16 تقريباً، التحقوا بالحفل من دون علمٍ بتفاصيله، وكشف أحد الطلاب، في منشور عبر إحدى المنصات الإلكترونية، أنّ المشاركين لم يكونوا على دراية بمَن كان جزءاً من الجسر. ويبرّر القائمون على النشاط، بأنّ الهدف كان دفع الطلاب إلى فهم تضحيات والدَيهم بشكل أفضل، وإظهار المزيد من الاحترام من خلال الدراسة الجادّة، وبالتالي غرس الشعور بالمسؤولية والامتنان لأولياء أمورهم.

ومع ذلك، أكد أحد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الصين أنّ حفل الجسر الإنساني لا يضرّ بالروابط الأسرية فحسب، بل يزرع أيضاً شعوراً بالذنب المؤذي في أذهان الطلاب. وقال آخر: "لا ينبغي أن يتركز التعليم على التلاعب بالعواطف، ولا أن تُستغلّ الإساءة للآخرين للضغط على الأطفال أخلاقياً".

وبعد الانتقادات اللاذعة، اعتذرت إدارة الثانوية وأفادت في بيان بأنّ "النشاط نُظّم تلقائياً من قِبل فصلين دراسيين بموافقة أولياء الأمور، إلا أن تنفيذه بشكل غير لائق أدى إلى سوء فهم من قِبل العديد من مستخدمي الإنترنت، ونحن نعتذر عن ذلك". وأضافت الإدارة أنها ستُحسّن أساليب التدريس، مع التركيز بشكل أكبر على الصحة النفسية للطلاب. في حين أكد مكتب التعليم المحلي في المقاطعة أنه تلقى شكاوى، وبدأ تحقيقاً في الحادث.

وتقول شو يانغ، طالبة في جامعة العلوم التطبيقية بمقاطعة قوانغدونغ، جنوبي الصين: "عندما شاهدتُ مقطع الفيديو لطلاب الثانوية وهم يدوسون على آبائهم دون عِلمهم، شعرتُ بالغثيان، وتخيّلتُ نفسي مكان إحدى الطالبات أدوس على ظهر والدي أو والدتي". وتضيف لـ"العربي الجديد": "كان الأمر مقززاً لدرجة لا تُوصف، لا أدري ما الذي كان يجول في عقول المعلمين، ليخرجوا بمثل هذه الفكرة المُريعة. عن أي مُثل يتحدثون، وما الصورة التي يريدون إيصالها للطلاب والمجتمع؟".

وتؤكد أنّ جوهر العملية التعليمية والتثقيفية هو المساواة والاحترام المتبادل، سواء بين الجنسين أو بين الصغار والأكبر سنّاً، بينما هذا النهج الشكلي والمتطرف لا يُظهر الامتنان بأي صفة، بل يدوس على الروابط الأسرية، وهذا ما يتعارض مع القيم والمُثل التي ينبغي زرعها في نفوس الطلاب والنشء الصغير، وتسأل يانغ: "مَن يتحمّل مسؤولية هذه المشاهد المؤلمة التي شاهدها ملايين الطلاب على منصات التواصل الاجتماعي؟"، وتشدد على ضرورة تصحيح هذه الصورة ومنع حدوثها في المستقبل حفاظاً على المشاعر الإنسانية.

الصورة يخشى البعض من تأثير الأنشطة الغريبة على الطلاب، الصين، 17 يوليو 2024 (تشين يونغنو/ Getty)

ويوضح أستاذ الدراسات الاجتماعية في جامعة شينزن، لي شانغ، في حديث خاص مع "العربي الجديد" أن الامتنان للآباء هو جزء متأصل من الثقافة التقليدية الصينية، لكن عموماً في الثقافات الآسيوية، يميل الكثيرون إلى كتمان امتنانهم في دواخلهم، ولا يُجيدون التعبير عن شكرهم لوالدَيهم لفظياً، لذلك يجب كسر هذا الحاجز الثقافي، لأنّ التعبير اللفظي يُحسّن العلاقات الأسرية بشكل كبير، ويعزّز التفاهم والثقة بين الآباء والأبناء.

ويتابع: "إذاً، التعبير عن الامتنان والحب قد يكون صعباً بالنسبة لبعض الناس، وينسحب ذلك على الأجيال الجديدة، من هنا يأتي دور المعلم أو المدرسة في تحسين القدرة على التعبير عن الامتنان والتقدير بشكل مناسب. وهذا يرتبط بتقليل التوتر، وتعزيز الصحة العقلية، وقد يحدث من خلال أنشطة ترفيهية تكسر حاجز الخجل والرتابة، لذلك قد تكون المدرسة في مقاطعة خنان فكّرت في هذه الطريقة، لكن أسلوب التنفيذ كان خاطئاً، وهو الأمر الذي تسبّب في إثارة الكثير من الجدل حول الفعالية الترفيهية".

ويضيف شانغ: "في حياتنا اليومية، يُقدّم لنا آباؤنا الكثير من الرعاية الاجتماعية والصحية والمصروف اليومي، فضلاً عن تسجيلنا في أفضل المدارس والجامعات. ومع ذلك نادراً ما يسمعون كلمات الشكر والثناء من الأبناء. إنّ التعبير عن الامتنان لوالدَينا ليس تعبيراً عن المشاعر فحسب، بل هو أيضاً اعتراف بتضحياتهم واحترام لهذه التضحيات، إذ يجعل الآباء يشعرون بأنّ جهودهم مرئية ومقدّرة. إنّ تعلم التعبير عن الامتنان لفظياً لا يجعل الوالدين يشعرون بالحبّ فحسب، بل يساعدنا كذلك على أن نكون شاكرين لأنفسنا".

ويختم بالقول: "في هذا السياق، يبدو أن تصرف القائمين على النشاط المثير للجدل يحمل نيات صادقة، لكن التطبيق افتقر إلى الأدوات التي تصلح للتعامل مع هذه المناسبة، مثل الاتصال الجسدي واللفظي بين الطلاب وآبائهم. لذلك يجب ألا نقسو عليهم، بل ينبغي أن نستخلص العِبر، ونصل من خلال هذه التجربة القاسية إلى حقيقة أنّنا مقصّرون بحق آبائنا على مستوى التعبير عن مفردات الامتنان والشكر. كما أن موافقة أولياء الأمور على تشكيل جسر تحت أقدام أبنائهم يشير إلى أي حدّ هم مستعدون للتضحية من أجل إسعاد فلذات أكبادهم".