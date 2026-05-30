نزوح عشرات العائلات إثر فيضان الفرات في دير الزور

- تواصل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور، بالتعاون مع الهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية، استقبال العائلات المتضررة من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، مع تجهيز مراكز الإيواء بالخدمات الضرورية. - نفذت القوى الجوية السورية طلعات لنقل الحالات الإنسانية العاجلة، بينما يعبر السكان في مراكز الإيواء عن صعوبة الأوضاع بسبب غمر المياه لمنازلهم، مع تلقيهم مساعدات عاجلة. - في الحسكة، تعمل الجهات الحكومية على إغلاق مخيم العريشة بعد تراجع أعداد المقيمين، مع تسهيل عودة الأسر إلى مناطقها الأصلية، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة.

تواصل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة دير الزور، بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري والمنظمات الإنسانية، استقبال العائلات المتضررة جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، ضمن مراكز الإيواء المعتمدة في المحافظة، في وقت تتزايد فيه أعداد الوافدين من المناطق المهددة بالغمر، ولا سيما من حويجة صكر وقاطع.

وأعلنت المديرية استمرار عمليات تسجيل العائلات وتأمين الاحتياجات العاجلة والطارئة، إلى جانب تشكيل غرف استجابة تعمل على مدار الساعة لمتابعة أوضاع الأسر النازحة وتقديم الدعم اللازم لها، مؤكدة وجود خطط لافتتاح مراكز إيواء إضافية مع استمرار تدفق العائلات المتضررة. وقال مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور، مهند حنيدي لوكالة "سانا" إن فرق الاستجابة الطارئة شُكّلت فور ارتفاع منسوب مياه الفرات، وتم تحديد المناطق الأكثر خطورة والمهددة بالغمر حفاظا على سلامة السكان. وأضاف أن المديرية جهزت مراكز الإيواء بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري والدفاع المدني، مع توفير خدمات طبية وغذائية للأسر المتضررة. وأوضح أن مدرسة الحويقة تستضيف حاليا 32 عائلة، فيما تستضيف مدرسة عمر بن الخطاب 95 عائلة، مشيراً إلى أن المديرية تدرس افتتاح مراكز جديدة في حال استمرت موجة النزوح من المناطق المتضررة.





وبحسب إحصائيات فرق الاستجابة، بلغ عدد المقيمين في مركز الحويقة 32 عائلة، حيث جرى توزيع عشرات السلل الغذائية والمعلبات والحقائب الصحية ومواد اخرى. أما مركز عمر بن الخطاب فيضم 95 عائلة، وتلقى المستفيدون حصصا مماثلة. كما توجد عيادات طبية متنقلة تابعة للهلال الأحمر العربي السوري داخل مراكز الإيواء لتقديم الخدمات الصحية والإسعافية العاجلة.

وفي إطار عمليات الاستجابة، نفذت القوى الجوية في الجيش العربي السوري، اليوم السبت، طلعات جوية على طول السرير النهري في محافظة دير الزور، ضمن جهود لجنة الاستجابة الطارئة لنقل الحالات الإنسانية العاجلة وتأمين وصولها إلى المراكز الطبية المختصة، وفق ما أعلنته محافظة دير الزور.

ومن داخل أحد مراكز الإيواء، قال علي الأحمد، وهو من سكان حويجة صكر، لـ"العربي الجديد"، إن المياه غمرت معظم منازل الحي، ما دفع فرق الدفاع المدني إلى إجلاء السكان ونقلهم إلى مدرسة الحويقة. مضيفا: "الوضع حتى الآن سيئ، والمياه لا تزال تغمر المنازل. هناك مساعدات تُقدَّم لنا، لكننا نأمل أن ينخفض منسوب المياه سريعاً حتى نعود إلى بيوتنا. تضررت جميع ممتلكاتنا من فرش وأثاث وأغراض منزلية، ونرجو أن تتحسن الأمور خلال الفترة المقبلة".



بدوره، أوضح فؤاد العلي لـ"العربي الجديد" أن المنظمات الإنسانية قدمت للعائلات المقيمة في مدرسة الحويقة فرشا وأغطية ومستوعبات مياه ومساعدات عاجلة فور وصولها إلى مركز الإيواء. وقال: "الظروف لا تزال صعبة، والعودة إلى منازلنا غير ممكنة حاليا بسبب استمرار وجود المياه. لا نعلم متى سنعود، فحتى الآن لا يزال منسوب المياه مرتفعاً والظروف غير مواتية للعودة".

إخلاء مخيم العريشة بالحسكة بعد تراجع عدد المقيمين

في موازاة ذلك، تعمل الجهات الحكومية في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد على استكمال إغلاق مخيم العريشة للنازحين، بعد تراجع أعداد المقيمين فيه بشكل كبير خلال الأشهر الماضية. وقال مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة، إبراهيم خلف، إن نحو 75% من قاطني المخيم غادروه منذ بداية العام الحالي، وغالبيتهم من أبناء ريف دير الزور.

وأضاف خلف أن فريقا مشتركا من مديريتي الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة ودير الزور، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عقد عدة اجتماعات مع الأسر المتبقية لتسهيل عودتها الطوعية إلى مناطقها الأصلية، مشيراً إلى أن 93 أسرة غادرت المخيم خلال الأسبوعين الماضيين، ولم يتبق سوى نحو 20 أسرة يجري العمل على ترتيب عودتها قريبا.

وكانت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور قد نسقت خلال فبراير/شباط الماضي مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتسيير خمس قوافل للعودة الطوعية، شملت 280 عائلة تضم 981 شخصا، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة النازحين إلى مناطقهم بعد تحسن الظروف الأمنية والخدمية.