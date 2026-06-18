نداء أممي لحماية 8.8 ملايين شخص حول العالم من تداعيات "إل نينيو"

- أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن عودة ظاهرة إل نينيو بشكل "شديد"، مما دفع الأمم المتحدة لتحذير العالم من تداعياتها. - أطلقت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي نداءً لجمع 202 مليون دولار لحماية 8.8 ملايين شخص في 22 دولة من مخاطر الجفاف والفيضانات والعواصف المتوقعة. - توقعت الإدارة الأميركية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي تحول إل نينيو إلى "فائق القوة" بين نوفمبر 2026 ويناير 2027، مع تأثيرات على درجات الحرارة والظواهر الجوية المتطرفة.

مع تأكيد عودة ظاهرة إل نينيو المناخية رسمياً، وفقاً لما أعلنته أخيراً المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والتوقّع بأن تكون "شديدة"، راحت الأمم المتحدة تصدر تحذيرات وقد دعت العالم إلى "ضرورة الاستعداد" لأقوى ظواهر إل نينيو في التاريخ الحديث، في حين أنّ لا مؤشّرات تدلّ على تهيّؤ مناسب لتداعيات هذه الظاهرة. في هذا الإطار، أطلقت وكالتان تابعان للأمم المتحدة، منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي، نداءً اليوم الخميس لجمع 202 مليون دولار أميركي؛ ومن شأن هذا المبلغ أن يساعد في حماية 8.8 ملايين شخص في 22 دولة معرّضة لمخاطر كبيرة من جرّاء إل نينيو.

وأتى نداء الوكالتَين الأمميتَين، الذي يُعَدّ أوّل نداء استباقي مشترك لهما، على خلفيّة توقّعاتٍ بأن يؤدّي اشتداد ظاهرة إل نينيو في النصف الثاني من عام 2026 إلى زيادة في احتمال حصول جفاف وفيضانات وعواصف في أجزاء من أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مع العلم أنّ مناطق متزايدة من العالم شهدت موجات حرّ قياسية في الأشهر الأخيرة.

WFP and @FAO have launched their first-ever Joint Anticipatory Action Appeal, ahead of anticipated climate shocks related to #ElNiño that could threaten food security and livelihoods through this year and next. https://t.co/LD0l1rKbNf pic.twitter.com/JXBOR5WxHo — World Food Programme (@WFP) June 18, 2026

وبيّنت منظمة فاو وبرنامج الأغذية العالمي، في ندائهما، أنّ ثمّة 22 دولة تُعَدّ الأكثر عرضة لمثل تلك الأخطار، وهي الكاميرون وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر وملاوي وموزمبيق ونيجيريا والصومال وجنوب السودان والسودان وأوغندا وزيمبابوي في القارة الأفريقية، وأفغانستان وباكستان والفيليبين وتيمور الشرقية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكولومبيا والسلفادور وغواتيمالا وهايتي وهندوراس وفنزويلا في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

ومن شأن التمويل الإضافي أن يمكّن منظمة فاو وبرنامج الأغذية العالمي من توسيع نطاق الدعم ليشمل عدداً أكبر من الأشخاص، إلى جانب 1.2 مليون المستهدفين حالياً. كذلك، تشمل خطط الدعم تحويلات نقدية وبذوراً زراعية مقاومة لتغيّر المناخ وحماية الماشية وإجراءات للحدّ من تبعات الفيضانات.

ولفتت منظمة فاو وبرنامج الأغذية العالمي إلى أنّ نداءهما يأتي في وقت يُعاني فيه ملايين الأشخاص من انعدام حاد في الأمن الغذائي نتيجةً للصراعات، وعدم الاستقرار الاقتصادي، والنزوح، والصدمات المناخية المتكرّرة، والاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بالصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وتوقّعت الوكالتان الأمميتان، في ندائهما، أن تشتدّ ظاهرة إل نينيو المناخية في النصف الثاني من عام 2026، الأمر الذي من شأنه أن يؤدّي إلى ظروف أكثر جفافاً من المعتاد في عدد من المناطق، وظروف أكثر رطوبةً مع خطر فيضانات في مناطق أخرى. وقد يُؤثّر ذلك سلباً على الزراعة، ومواسم النموّ، والحصاد، والمراعي، وتوفّر المياه.

🆕 WMO confirms: El Niño conditions are developing and are set to influence global temperature and rainfall patterns around the world in the months ahead. Most forecast models suggest it will be at least moderate – possibly strong.

Be prepared. More info➡️ https://t.co/htyps0XfsE pic.twitter.com/0dbWunyqyU — World Meteorological Organization (@WMO) June 2, 2026

وعند الإعلان عن بدء ظاهرة إل نينيو في أوائل يونيو/ حزيران الجاري، بيّنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنّ ارتفاع درجة حرارة المحيط الهادئ سوف تؤدّي إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى فوق المعدّل الطبيعي "في كلّ مكان تقريباً" من العالم، وسوف تزيد كذلك من حدّة الظواهر الجوية المتطرّفة.

في الإطار نفسه، أعلنت الإدارة المعنية بدراسة المحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة الأميركية بدء ظاهرة إل نينيو، في الأسبوع الماضي. ورجّحت أن يشتدّ ذلك، مع تحوّل هذه الظاهرة إلى "إل نينيو فائق القوة"، وذلك في الفترة الممتدة ما بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2026 ويناير/ كانون الثاني 2027. لكنّ الأمم المتحدة لفتت إلى أنّ درجة الشدّة النهائية ما زالت غير محسومة بسبب اختلاف نتائج النماذج المناخية.

تجدر الإشارة إلى أنّ ظاهرة إل نينيو هي ارتفاع دوري في درجات حرارة سطح البحر في شرق المحيط الهادئ ينتج عن ضعف الرياح التجارية، وهي تعود كلّ عامَين إلى سبعة أعوام بطريقة طبيعية وتدوم في العادة ما بين تسعة أشهر و12 شهراً.

(العربي الجديد، رويترز)