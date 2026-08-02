نتائج التحقيق في حادث بومرداس: السائق متعاطي مخدرات وكان مسرعاً

- كشفت التحقيقات الأولية عن أن سائق الحافلة المتوفى كان تحت تأثير المخدرات، وعُثر على أقراص مؤثرة عقلياً في ملابسه، كما كانت الحافلة تقل 64 شخصاً، متجاوزة العدد المرخص به وهو 51 شخصاً. - الحافلة كانت تسير بسرعة 121.63 كيلومتراً في الساعة في منطقة منحدرة، متجاوزة الحد الأقصى المسموح به وهو 60 كيلومتراً في الساعة، مما ساهم في وقوع الحادث المأساوي. - تستمر التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة لتحديد المسؤوليات، بينما زارت والية بومرداس الجرحى للاطمئنان على حالتهم، وشهدت مدينة العلمة جنازة جماعية للضحايا بحضور وزراء وآلاف المشيعين.

كشفت السلطات الجزائرية، اليوم الأحد، أولى نتائج التحقيقات الخاصة بالمجزرة المرورية التي نجمت عن انقلاب حافلة سياحية، أوّل من أمس الجمعة، والتي وقعت في منطقة الكرمة بولاية بومرداس إلى الشرق من الجزائر العاصمة وراح ضحيتها 64 شخصاً؛ 28 قتيلاً و36 جريحاً.

وأفاد مجلس قضاء بومرداس بأنّ التحاليل التي خضع لها سائق الحافلة المتوفى بحادث السير المروّع بيّنت أنّه كان تحت تأثير مواد مخدّرة مختلفة، وأضاف أنّه عُثر على "قرصَين من مؤثّر عقلي" في ملابس السائق في خلال التحقيقات الجارية. وإلى جانب المخدرات، أوضح مجلس قضاء بومرداس أنّ الحافلة كانت تقلّ 64 شخصاً، الأمر الذي يفوق العدد المرخّص به المحدّد بـ51 شخصاً، بمن فيهم السائق.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المواد المخدرة التي تم العثور عليها بحوزة السائق؟ ما هي الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بحق المتسببين في الحادث؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ومن الأسباب التي ساهمت في وقوع حادث السير هذا، أنّ الحافلة كانت عند منحدر لحظة الحادث، وتسير بسرعة 121.63 كيلومتراً في الساعة، علماً أنّ ثمّة إشارة تحدّد السرعة على هذا الطريق بـ60 كيلومتراً في الساعة. ويعني ذلك أنّها كانت منطلقة بسرعة تفوق ضعف تلك المحدّدة.

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وكانت الحافلة، التي كانت تقلّ مصطافين في رحلة سياحية، قد انطلقت من ولاية سطيف شرقي الجزائر ليقع حادث السير على الطريق الوطني رقم 24 الرابط بين بلدية بومرداس وبلدية زموري في ولاية بومرداس، في 31 يوليو/ تموز المنصرم. وعلى الفور، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس مصالح الضبطية القضائية للدرك الوطني بفتح تحقيقات في ظروف الحادث وملابساته.

وفي بيانه الصادر اليوم، أشار مجلس قضاء بومرداس إلى أنّ "مصالح الضبطية القضائية للدرك الوطني تواصل، تحت إشراف نيابة الجمهورية، إجراءات التحقيق للإحاطة بكلّ ظروف الحادث وتحديد مسؤولية كلّ طرف". وأكد أنّ الإجراءات القانونية اللازمة ستُتَّخذ "بكلّ صرامة وحزم"، متعهداً أن يبقي الرأي العام على اطّلاع بنتائج التحقيقات والإجراءات المتّخذة في حينها.

في سياق متصل، عادت والية بومرداس فوزية نعامة، اليوم الأحد، جرحى حادث السير المروّع الذين يتلقّون علاجاتهم في المركز الاستشفائي الجامعي ببومرداس، للاطمئنان على حالاتهم الصحية ومتابعة التكفّل بهم. وفيما دعت والية بومرداس بالرحمة للمتوفين وبالشفاء العاجل لجميع الجرحى، أشادت بالجهود التي تبذلها الفرق الطبية وشبه الطبية والإدارية لضمان المتابعة الدقيقة والتكفّل الأمثل بالجرحى.

تجدر الإشارة إلى أنّ مدينة العلمة بولاية سطيف، مسقط رأس ضحايا الحافلة، عاشت يوماً حزيناً أمس السبت. فقد شُيّع أبناؤها، الذين لقوا حتفهم في حادث السير المروّع، في جنازة جماعية حضرها وزراء في الحكومة وآلاف المشيّعين. وأغلق تجّار المدينة، التي تُعرَف بأنّها أكبر مدينة لأسواق الجملة، محالّهم، تضامناً مع عائلات الضحايا.