- أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن نتائج امتحانات الشهادة الثانوية لعام 2026، حيث بلغ عدد المتقدمين 341,183 طالباً وطالبة، وحققت الفروع المختلفة نسب نجاح متفاوتة، مع صعوبات في الوصول إلى النتائج بسبب تعطل التطبيق الإلكتروني. - برزت قصص نجاح ملهمة مثل الطالب مجد جولاق الذي حصل على 96.6% رغم ظروف النزوح، مما يعكس إصراره على متابعة التعليم ويعتبر رسالة أمل للمناطق المتضررة. - في إدلب، حققت الطالبة مراسم إسماعيل السلوم تفوقاً مميزاً، مما يعكس إصرارها على تحقيق حلمها، ويؤكد أن التعليم هو الاستثمار الحقيقي للأسر السورية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية، ليل الاثنين، صدور نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة (البكالوريا) لدورة عام 2026، بفروعها العلمي والأدبي والشرعي والمهني، وسط حالة من الترقب والفرح عمّت آلاف الأسر السورية، في وقت أربك تعطل تطبيق النتائج الامتحانية عدداً كبيراً من الطلاب وذويهم الذين اشتكوا من عدم تمكنهم من الوصول إلى نتائجهم خلال الساعات الأولى من إعلانها.

وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي للطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها بلغ 341 ألفاً و183 طالباً وطالبة. وسجل الفرع العلمي مشاركة 201 ألف و369 طالباً، فيما بلغت نسبة نجاح الطلاب النظاميين 65.3% مقابل 47.5% للأحرار.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي واجهت الطلاب في الوصول إلى نتائجهم؟ كيف ساهم التعليم في تمكين الطلاب من تجاوز ظروف النزوح والغربة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي الفرع الأدبي، بلغ عدد المتقدمين 115 ألفاً و46 طالباً وطالبة، بنسبة نجاح 68.2% للطلاب النظاميين و48.8% للأحرار، بينما بلغت نسبة النجاح في الثانوية الشرعية 69.3% للطلاب النظاميين من أصل 2697 متقدماً، في حين وصل عدد المتقدمين للثانوية المهنية إلى 22 ألفاً و128 طالباً وطالبة، وبلغت نسبة نجاح النظاميين 39.4%.

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ورغم الأجواء الاحتفالية التي رافقت إعلان النتائج، واجه آلاف الطلاب صعوبة في الاطلاع على نتائجهم بعد تعطل تطبيق النتائج الامتحانية، إذ تداول مستخدمون شكاوى واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن عدم استجابة التطبيق أو بطء تحميله نتيجة الضغط الكبير.

وبين آلاف قصص النجاح التي حملتها النتائج، برزت حكايات لطلاب تمكنوا من تجاوز ظروف النزوح والغربة والضغوط الاقتصادية، ليؤكدوا أن التعليم بقي بالنسبة لهم وسيلة للتمسك بالمستقبل رغم سنوات الحرب.

وقال عبد الهادي جولاق، والد الطالب مجد جولاق، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن فرحة العائلة "لا يمكن وصفها" بعد حصول ابنه على 2705 درجات من أصل 2800 بنسبة 96.6% في شهادة التعليم الأساسي. وأضاف: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا النجاح هو ثمرة سنوات من الصبر والاجتهاد، ويعكس إصرار ابني على متابعة تعليمه رغم كل الظروف التي مرت بها عائلتنا".

وأشار إلى أن الأسرة تنحدر من بلدة كفروما في ريف معرة النعمان، التي تعرضت لقصف واسع خلال سنوات الحرب، واضطر أهلها إلى النزوح عنها، مضيفاً: "كنا نحلم بالعودة إلى بلدتنا، لكننا وجدنا معظم منازلها مدمرة. ورغم ذلك لم نفقد إيماننا بأن التعليم هو الطريق لبناء المستقبل، وأن أبناءنا قادرون على تجاوز آثار الحرب بالعلم والعمل".

وأكد أن تفوق ابنه "ليس نجاحاً شخصياً فقط، بل رسالة أمل لكل أبناء المناطق التي دفعت ثمناً باهظاً خلال السنوات الماضية، بأن الإرادة تستطيع الانتصار على الظروف مهما كانت قاسية".

وفي محافظة إدلب، حققت الطالبة مراسم إسماعيل السلوم، من أبناء بلدة جرجناز في ريف إدلب الشرقي، والمقيمة حالياً مع أسرتها في معرة مصرين بريف إدلب الشمالي، مجموع 4099 درجة من أصل 4300، لتكون من بين المتفوقين على مستوى المحافظة.

وقال والدها إسماعيل سليم السلوم لـ"العربي الجديد": "أتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب، فما من فرحة تضاهي فرحة الأب والأم برؤية ثمرة تعب أبنائهم. أشعر اليوم بالفخر والاعتزاز بعدما حققت ابنتي حلمها بدخول كلية الهندسة".

وأضاف أن الأسرة لا تزال تعيش حالة نزوح ولم تتمكن من العودة إلى بلدة جرجناز، موضحاً أن الظروف الصعبة لم تمنع ابنته من مواصلة الدراسة والاجتهاد، إذ كانت "تواصل الليل بالنهار، وتعتبر أن التعليم هو الطريق الوحيد لتحقيق مستقبل أفضل". وأشار إلى أن هذا التفوق "رسالة لكل طالب يعيش ظروفاً مشابهة بأن الإصرار والعمل قادران على تجاوز كل العقبات، مهما كانت صعوبة الحياة".

أما ماهر سليمان المنحدر من ريف حمص الغربي، فقال لـ"العربي الجديد" إن نجاح ابنته في الشهادة الثانوية الأدبية جاء بعد رحلة طويلة بدأت مع عودة الأسرة من الأردن قبل عامين. وأضاف: "لم تكن العودة سهلة، فقد بدأنا حياتنا من الصفر، واضطررنا للتأقلم مع مناهج جديدة وظروف معيشية صعبة، إلى جانب الأعباء الكبيرة التي فرضتها تكاليف الدراسة والدروس والكتب والمواصلات".

وأوضح أنه كان يراقب ساعات دراسة ابنته وسهرها المتواصل استعداداً للامتحانات، مضيفاً: "اليوم أشعر بفرحة لا توصف. هذا النجاح ليس مجرد نتيجة دراسية، بل ثمرة عامين من الصبر والعمل، وانتصار للأمل على كل الصعوبات التي واجهتنا". وأكد أن التعليم سيبقى "الاستثمار الحقيقي" للأسر السورية، معرباً عن أمله في أن تواصل ابنته مسيرتها الجامعية وتحقق أحلامها، وأن يفرح جميع الأهالي بنجاح أبنائهم.

وتعكس نتائج هذا العام، رغم ما رافقها من مشكلات تقنية في الوصول إلى التطبيق الإلكتروني، جانباً من التحولات التي تعيشها الأسر السورية، إذ لم تعد شهادات النجاح مجرد أرقام أو معدلات، بل أصبحت بالنسبة لكثيرين دليلاً على قدرة الطلاب على تجاوز سنوات النزوح والغربة والضغوط الاقتصادية، والإصرار على صناعة مستقبلهم بالعلم رغم ما خلفته الحرب من تحديات.