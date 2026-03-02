نازحو لبنان: ارحمونا لم نعد نقوى على مرارة التهجير

- شهد لبنان موجة نزوح جديدة بسبب الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مما دفع العائلات للبحث عن مأوى آمن، وفتحت السلطات المدارس كمراكز إيواء. - يعاني النازحون من ظروف معيشية صعبة، حيث يفتقرون إلى المأوى المناسب والموارد الأساسية، مما يزيد من معاناتهم النفسية والجسدية. - تعكس شهادات النازحين حالة الإحباط واليأس، مطالبين بحلول جذرية تضمن لهم حياة كريمة وآمنة بعيداً عن التهديدات المستمرة.

لم يُكتب للبنانيين أن يبقوا بمنأى عن حرب المنطقة، فكان أن أجبرتهم الغارات الإسرائيلية على النزوح نحو العاصمة والمناطق الآمنة، وسط تساؤلات عن مصير مجهول وواقع محكوم بالتشرد والمآسي المفتوحة والمتكررة.

عادت مأساة النزوح والتشرد وازدحام الطرقات إلى المشهد اللبناني، فجر اليوم الاثنين، عقب موجة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان والبقاع شرقاً، وذلك ردّاً على انخراط حزب الله في العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران.

ولم يلبث أن يتنفس اللبنانيون الصعداء، ظنّاً منهم أنهم بمنأى عن حربٍ شرسة تشهدها المنطقة، حتى اشتعلت الأجواء مجدداً، وهرع الأهالي نحو المناطق الآمنة ونحو الشوارع والساحات العامة في العاصمة بيروت، بحثاً عن مأوى يقيهم هول القصف وحدّة البرد والتشرد. افترش معظمهم الأرصفة، ولازموا سياراتهم قبل أن تباشر السلطات اللبنانية، صباح اليوم، في فتح المدارس لإيواء النازحين.

وكانت وحدة إدارة الكوارث في السرايا الحكومية قد وزّعت، صباح اليوم، خطوط الاتصال الساخنة لخدمة المواطنين بمراكز الإيواء في المحافظات. كما وزّعت عناوين مراكز الإيواء التي ما زالت قادرة على الاستيعاب. كما استنفرت بلدية صيدا (المدخل الجنوبي للمدينة)، ولجنة إدارة الأزمات والكوارث كل فرقها، منذ بدء حركة النزوح من الجنوب، حيث استقبلت 2000 نازح، وفتحت ثمانية مراكز للإيواء، بحسب ما أفادت اليوم الوكالة الوطنية للإعلام (الوكالة الرسمية).

عند الكورنيش البحري في منطقة عين المريسة (بيروت) يروي المواطن اللبناني عدنان (اسم مستعار) قسوة الأوضاع، ويقول لـ"العربي الجديد": "كنا نتناول وجبة السحور قبل أن تندلع الغارات الإسرائيلية في مدينة النبطية جنوباً، فسارعتُ برفقة زوجتي وطفلي علي إلى الهروب عند الساعة الثالثة فجراً، ووصلنا إلى بيروت قرابة العاشرة صباحاً، من جراء حركة النزوح الكثيفة، لم نغفُ بعد، ولا نعرف ماذا ينتظرنا. ظروفنا المادية عصيبة، ولا مكان يؤوينا، لم يبقَ أمامنا سوى البحر". ويضيف: "أسوة بغيرنا من أهل الجنوب، فإنّ الحقيبة دائماً جاهزة، لكننا لم نكن نتوقع توسّع الحرب، رغم أننا منذ اتفاق وقف إطلاق النار لم يهنأ لنا عيش، ولم ننعم بالأمن والأمان".

الصورة تتواصل مأساة النزوح والمعاناة، 2 مارس 2026 (محمد سلمان)

بحسرة يسرد عدنان كيف وُلد طفله الوحيد عقب بداية الحرب الإسرائيلية الأخيرة في سبتمبر/أيلول 2024 التي استمرت نحو شهرين، ويقول: "لم يتجاوز علي العام ونصف العام من عمره، وهو رغم ذلك شهد حربين، وهو اليوم يعيش النزوح الثاني، وقد كان صاحياً عند ساعات الفجر، وبدأ يردّد بوم بوم بعد وقوع غارة معادية خلف منزلنا. لا نريد سوى حلول جذرية تحمي أطفالنا من ويلات الحروب". وينبّه إلى أن "الفترة التي أعقبت اتفاق وقف إطلاق النار لم تكن فترة سلام واستقرار، إذ إن الاستهدافات الإسرائيلية لم تتوقف على قرى ومناطق جنوب لبنان وشرقه".

بدورها، تتحدث الحاجة سميرة من مدينة الهرمل، شمال شرقي لبنان، والمقيمة في الضاحية الجنوبية لبيروت عن ارتجاف أحفادها الثلاثة من الخوف، وتقول لـ"العربي الجديد": "هرعنا عقب الغارات الإسرائيلية نحو مبنى الجامعة اللبنانية في منطقة الحدت القريبة من الضاحية الجنوبية، قضينا ساعات الفجر داخل السيارة، قبل أن نتوجه نحو الكورنيش البحري في العاصمة. لا نملك أي شيء، ولا مأوى نذهب إليه، ولم يسأل أي أحد عن أحوالنا، ننتظر الفرج فحسب".

أما الحاجة مروة التي نزحت برفقة عائلتها من بلدة حاريص (جنوباً) بعد الإفطار، تحسباً لتأزم الأوضاع الأمنية، فتقول لـ"العربي الجديد": "نزحنا إلى منزل أقربائنا في الضاحية الجنوبية، قبل أن تجبرنا الغارات الإسرائيلية على النزوح مجدداً نحو الكورنيش البحري عند ساعات الفجر". وتتابع السيدة السبعينية: "لم يسأل عنا أحد سوى جمعية خيرية تفقدت أحوالنا صباحاً، وأبلغتنا بأن مدارس العاصمة بدأت تفتح أبوابها". وتؤكد أنه بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان التي استمرت 66 يوماً، وبعد معاناتهم اليوم، لم يعد بوسعهم سوى القول "ارحمونا".

يبدو الإحباط واضحاً على وجه المواطن عبدو منذر الذي يقول لـ"العربي الجديد": "ما من رسائل نوجهها لأحد، لقد يئسنا وسئمنا، وعلى ما يبدو فإنّ الحرب طويلة". ويضيف: "نزحنا من الضاحية عند الثالثة فجراً وقت السحور، كانت الغارات قريبة من منزلنا، إذ إننا نقيم في منطقة تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية، وقد استغرق وصولنا إلى الكورنيش البحري نحو ساعة ونصف الساعة، بسبب زحمة السير، بينما غفا أطفال ابنة عمي داخل السيارة، وهي التي رافقتنا في رحلة النزوح المرير".

من جهتها، تشدد شقيقته رقيّة على أن الحرب في لبنان لم تنتهِ، وتقول: "منذ وقف إطلاق النار، ونحن نعيش على أعصابنا بشكل يومي، نخشى الخروج، نخشى ممارسة حياتنا بشكل اعتيادي، ولا نقوى على إعادة إعمار منازلنا أو حتى ترميمها، ولا نجرؤ على البدء بأي مشروع. لم نكن نعيش أصلاً، ولم ننعم طيلة هذه الفترة بأي هدوء أو سلام. لم نكن على قيد الحياة، إذ إنّ جيش الاحتلال يستهدفنا بشكل متواصل رغم انقضاء أكثر من عام على اتفاق وقف إطلاق النار. وها نحن اليوم متروكون عند الأرصفة من دون أن يسأل عنا أحد".

وفي مدرسة الشيخ جابر الأحمد الصباح بمنطقة رأس بيروت، افترشت العائلات النازحة مدخل المدرسة، قبل أن تُفتح أبوابها أمامهم، وتبدأ إحدى الشاحنات بإفراغ حمولتها من الفُرش. أطفال يلتحفون ملابس أهاليهم لدرء البرد، وآخرون يملأ صراخهم أرجاء المكان، بينما يقف ذووهم مكتوفي الأيدي، ترافقهم علامات الحزن والإحباط والقلق من المصير المجهول. وفي حديث خاص لـ"العربي الجديد"، تقول رشا قيس، الأم لخمسة أولاد، أصغرهم بعمر سبعة أعوام: "اضطررنا إلى ملازمة منزلنا في الضاحية الجنوبية رغم الغارات، كوننا لا نملك سيارة، فكان أن نزحنا عند السادسة صباحاً إلى ساحة الشهداء في وسط بيروت، قبل أن نعلم بأن السلطات اللبنانية فتحت المدارس".

الصورة أُجبر كثيرون على مغادرة منازلهم نتيجة الغارات الإسرائيلية، 2 مارس 2026 (محمد سلمان)

وتتابع: "نحن صائمون، وقد امتلأت المدرسة بالنازحين، وما زلنا ننتظر المساعدات، لكننا لا نريد سوى السلام والاستقرار في لبنان وسيادة الدولة والحد من الاعتداءات الإسرائيلية. لقد تعبنا من هاجس القلق اليومي الذي نعيشه، نريد الأمن والأمان، لا أن نُجبر على النزوح والتشرد كل مرة، وأن يغفو طفلي على كرسي في مدرسة". ويقول زوجها: "نزحت عائلتي المرة الماضية إلى منطقة نهر البارد شمالاً، وها نحن اليوم خارج منزلنا مجدداً، ولا ضمانة بأي مستقبل آمن".

تخشى الحاجة جومانة التي نزحت من منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية، أن تختبر مجدداً معاناة العيش في مدرسة تنتفي فيها المياه والمراحيض ومقومات النظافة الشخصية، وهي التي تشكو من داء السكري وارتفاع ضغط الدم. وتقول لـ"العربي الجديد": "لم أتمكن من الصيام اليوم، وقد افترشتُ برفقة زوجي وأولادي الخمسة أرصفة الكورنيش البحري، رغم الصقيع". وتسأل: "إلى أين نذهب بعد؟ ألا تكفينا المصائب التي نعانيها؟ هل مكتوب علينا في لبنان أن نعيش الذلّ والإهانة والتشرد والمآسي المفتوحة؟".

وفي الجانب الآخر من الكورنيش، يحمل أطفال علي العوطة الأربعة حقائبهم المدرسية، وينتظرون وصول جدهم كي ينتقلوا جميعاً إلى منزل أقربائهم في منطقة جبيل شمال بيروت. ويقول العوطة لـ"العربي الجديد": "أتحدر من مدينة بعلبك شرقي لبنان، لكنني أقيم في الضاحية الجنوبية. وفجر اليوم اضطررنا إلى النزوح، فما كان من أطفالي سوى حمل حقائبهم، باعتبار أنهم تابعوا دروسهم عن بُعد في الحرب الأخيرة. افترشنا الكورنيش ولم نتمكن من النوم وسط البرد والقلق. يبدو أنه قدرنا المحتوم، ولم تعد المناشدات تُجدي نفعاً. لا نريد سوى راحة البال".

تقول الحاجة أم يوسف التي يفترش زوجها المُقعد أرض صفٍ في إحدى مدارس العاصمة: "عشنا 66 يوماً في مبنى قديم بمنطقة الحمراء في بيروت، وها نحن اليوم نعود إلى قاعات المدارس، رغم الحالة الصحية العصيبة التي يعانيها زوجي. تركنا منزلنا وهربنا فجراً من الضاحية الجنوبية، علماً أننا لم نستطع بعد ترميم زجاجه وجدرانه المتصدعة". وترجو الأم لستة أولاد أن ينعموا براحة البال، وتقول: "لا نريد سوى الرحمة والشفقة بأحوالنا، إنها معاناة عابرة للأجيال في لبنان، فقد ذاق أولادنا وأحفادنا كل أنواع اليأس والاكتئاب".

من جهته، ينتظر اللاجئ السوري، أبو محمد قبيطري، في ساحة الشهداء وصول عائلته التي نزحت من الضاحية الجنوبية نحو منطقة الرملة البيضاء. ويقول لـ"العربي الجديد": "كنتُ في دوام عملي بمنطقة الأوزاعي القريبة من الضاحية الجنوبية، قبل أن تتفاقم الأوضاع الأمنية، وتجبرني على الهروب. لقد اختبرنا الحرب الإسرائيلية الماضية، وتشردنا من منطقة إلى أخرى، ولا أنشد سوى الأمان والسلام لأولادي الأربعة".

بحرقة، تلهث اللاجئة السورية حنان حسن، خلف حليب وحفاضات وسرير صغير تغفو عليه طفلتها التي لم يتجاوز عمرها ستّة أشهر. وتقول: "لازمتُ برفقة أطفالي الأربعة رصيف ساحة الشهداء منذ ساعات الفجر، من دون بطانيات أو فُرش، بعد أن نزحنا من منطقة بئر حسن في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يعمل زوجي ناطوراً في أحد المباني". وتضيف: "حالتنا مُزرية ولا نريد سوى مأوى ولقمة عيش كريمة".