- ميلانيا ترامب فتحت قناة اتصال مع الرئيس الروسي بوتين لإعادة الأطفال الأوكرانيين العالقين بسبب الحرب، حيث تم إعادة ثمانية أطفال إلى عائلاتهم خلال 24 ساعة الماضية. - بوتين رد على رسالة ميلانيا التي أرسلتها عبر زوجها دونالد ترامب في قمة ألاسكا، وأبدى استعداده للتواصل المباشر بشأن الأطفال الأوكرانيين في روسيا. - أوكرانيا تقدر عدد الأطفال المرحلين إلى روسيا بنحو 20 ألفاً، والمحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق بوتين ومفوضة الأطفال الروسية لدورهما في الترحيل.

قالت ميلانيا ترامب سيدة الولايات المتحدة الأميركية الأولى، إنها فتحت خط اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

من أجل إعادة الأطفال العالقين في حرب أوكرانيا، مشيرة إلى أن بعضهم عاد إلى عائلاتهم بينما سيعود آخرون قريباً. وأضافت للصحافيين في البيت الأبيض اليوم الجمعة "هذا الجهد لا يزال مستمراً". وأوضحت أنّ بوتين ردّ على رسالتها في وقت سابق هذا العام، وأن التواصل بينهما ما زال قائماً.

وأضافت ميلانيا ترامب "فتحت قناة مفتوحة للتواصل مع الرئيس بوتين بشأن رعاية هؤلاء الأطفال". وخلال الأشهر الماضية، شارك الجانبان في عدة اجتماعات واتصالات غير رسمية. وأوضحت أن ممثلها يعمل مباشرة مع فريق بوتين لضمان إعادة الأطفال بأمان إلى عائلاتهم، مشيرة إلى إعادة ثمانية أطفال إلى عائلاتهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت أنّ بوتين أجاب على رسالة أرسلتها من طريق زوجها الرئيس دونالد ترامب، خلال قمة في ألاسكا في أغسطس/ آب لم تحقق اختراقاً في وضع حد للغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت للصحافيين "تطورت أمور كثيرة منذ تسلم الرئيس بوتين رسالتي في أغسطس الماضي. وقد ردّ خطياً مُبدياً استعداده للتواصل معي مباشرة، ومحدداً تفاصيل بشأن الأطفال الأوكرانيين المقيمين في روسيا". و"مُذ ذاك ثمة قناة تواصل مفتوحة بيني وبين الرئيس بوتين بشأن رعاية هؤلاء الأطفال".

وأضافت عارضة الأزياء السابقة المولودة في سلوفينيا، أن الجانبين أجريا أيضاً "عدة اجتماعات واتصالات سرية، جميعها بحسن نية". وأوضحت "يعمل ممثلي بشكل مباشر مع فريق الرئيس بوتين لضمان لمّ شمل الأطفال مع عائلاتهم بأمان بين روسيا وأوكرانيا". وتابعت "في الواقع، عاد ثمانية أطفال إلى عائلاتهم خلال الساعات الـ24 الماضية"، مضيفة أن أحدهم نزح بسبب القتال، وهو عائد من أوكرانيا إلى روسيا.

وكانت ميلانيا ترامب قد كتبت في أغسطس الماضي، رسالة إلى بوتين بهذا الصدد، وسلّمها زوجها دونالد ترامب

إليه يدوياً خلال لقائه بالرئيس الروسي في ألاسكا. وكانت روسيا، عقب غزوها لأوكرانيا، قد قامت بنقل أطفال أوكرانيين قسراً خارج بلادهم بهدف تنشئتهم على الهوية الروسية.

وتقدّر أوكرانيا عدد الأطفال الذين تم ترحيلهم إلى روسيا خلال عامين بنحو عشرين ألفاً. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في ربيع 2023 بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، لدورهما في "ترحيل" أطفال أوكرانيين إلى روسيا. ويرفض الكرملين هذه الاتهامات.

(رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس)