ميلاد نيويورك... سحر الأضواء والزينة يخدر السياح والمقيمين

لا تمنع درجات الحرارة المنخفضة للغاية في نهاية شهر ديسمبر/تشرين الأول، والتي تهبط إلى حدود درجة صفر مئوية أو تحتها بقليل، استمرار توافد السياح على مدينة نيويورك خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، أو حتى خروج سكانها إلى شوارعها للعب بالثلج، أو المشي في الشوارع التي تغرقها المياه أحياناً ويصفعك بردها في غالب الأحيان، حتى يبدو أن وجهك سيتجمد في أي لحظة. فلعاصمة الثقافة والمال الأميركية سحرها في هذا الموسم، الذي لا تضاهيه مدن كثيرة حول العالم.

ويحاول الذين يسكنون في المدينة منذ أكثر من عشر سنوات تحاشي الذهاب إلى المناطق التي تجتذب حشود السياح، فحركة هؤلاء ثقيلة في جميع الفصول وليس في الشتاء فقط، إذ يمشون في وسط الرصيف، ويتلفتون شمالاً ويميناً ناظرين إلى البنايات العالية أو المعالم الشهيرة، وكثيراً ما تجد أحد النيويوركيين يطلب منهم، وأحياناً يصرخ فيهم، للمشي على طرف الرصيف وليس في وسطه. فالمدينة تضم أكثر من ثمانية ملايين نسمة، وهؤلاء لديهم مشاغلهم وأعمالهم، وليس لديهم الوقت للتبختر، وطبيعة المدينة السريعة والمكتظة لدرجة خانقة أحياناً تجبر أهلها على ملاحقة الوقت، فالتنقل داخلها قد يأخذ أكثر من ساعة من نقطة إلى أخرى، هذا إن لم تتعطل القطارات الأرضية، التي كثيرا ما تتعطل أو تتأخر، والتي ينحشر داخل عرباتها الركاب كالسردين في ساعات الذروة، صباحاً ومساء، من أماكن العمل وإليها.

لكن هناك شيء في معالم المدينة يتغير خلال فترة الأعياد على الرغم من كآبة البرد وغياب الشمس عن السماء، والذي قد يستمر أياماً، ويزيد من وحشة الشتاء. فعلى الرغم من ذلك، هناك سحر يخدر السياح كما المقيمين فيها، وقد تكون لهوليود وأفلامها الأيقونية يد في ذلك، لكن الأعياد والزينة وأجواء المدينة تجعل اكتظاظها أقل وطأة.

وكأن يداً خفية تمتد لتضح سحرها، وفرحة تنتشر بين الكثيرين، فتجد الابتسامات ترتسم على وجوه المارة، خصوصاً ابتسامات السياح الساذجة حين تسمعهم فجأة يصرخون فرحاً عندما يرون مبنى أو معلماً أو زينة ما شاهدوها في الأفلام، وهم يصرخون ويفرحون كأنهم التقوا حبيباً تاه عنهم منذ سنوات. عدوى تلك الفرحة الطفولية الساذجة تلمس المقيمين في المدينة كذلك، الذين يجدون أنفسهم يذهبون إلى بعض الأماكن السياحية التي يتحاشونها طوال السنة، ويسترقون النظر إلى سحر تلك الأضواء، حيث تتحول المدينة إلى عالم شتوي كأنه خرج من إحدى الأساطير خلال فترة الأعياد.

أضواء وزينة الميلاد المبهرة، نيويورك، 22 ديسمبر 2025 (لياو بان/Getty)

تنتشر الأضواء الباهرة وأشجار عيد الميلاد بزينتها في كل مكان، في مركز روكفلر، أو في واشنطن سكوير بارك تحت القوس الشهير الذي يظهر في الأغنية التي تقدم لمسلسل "فريندز"، وفي سنترال بارك الذي يمكن المشي فيه ساعات من دون ضجيج السيارات وصفاراتها على الرغم من أنه يقع في وسط المدينة. من بعيد تتلألأ أضواء الشقق القديمة والفارهة المحيطة بالمتنزه، وكأنها تتلصص على الماشين، وتسمع دقات قلبهم التي ترقص فرحاً بتلك الأجواء.

وتكثر العروض المسرحية والموسيقية، خصوصاً منها الكلاسيكية، التي تأتي كل عام مع الأعياد، كأوبرا "الناي السحري" وغيرها، كما تعج الحانات والبارات الصغيرة بموسيقي الجاز، ليبدو كأن المدينة استيقظت وسط الشتاء، وخرجت إلى الحياة. ولا يمنع البرد ولا الأمطار الناس من التجمع في الشوارع، أو التزلج على الجليد في حلبات مختلفة، كما لا يكتمل المشهد من دون أسواق عيد الميلاد المنتشرة في عدد من الساحات، والمتاجر الشهيرة التي يقف أمام بعضها المقيمون كما السياح، وواجهات المحال التي تتغير وتتبدل ملامحها.

لا شيء كالأعياد في نيويورك، فسحرها قد يأخذ المتجول إلى الشوارع الصغيرة في مانهاتن بعيداً عن الجادات الواسعة حيث يتفنن أصحاب بعض البيوت في تزيين بيوتهم ليبدو للزائر وكأنه دخل إلى حلم تركه أحدهم أمام البيت ليشارك به المارين.

كثيرة هي الأغاني والأشعار التي تغنت بنيويورك وكل فصولها ونواحيها، لكن واحدة من الأغاني الحاضرة هي أغنية بيلي هوليداي "خريف في نيويورك"، وعلى الرغم من أنها تتحدث عن الخريف، كما يبدو من عنوانها، وهو فصل آخر لا يقل روعة في المدينة، إلا أن المالنكوليا التي ترافق سحر الأغنية وصوت هوليداي يجعلانها واحدة من الأغنيات الشتائية. إنها نيويورك بكل فصولها ساحرة، لكن لأعيادها وشتاءها سحر لا يضاهيه إلا القليل من الأماكن في العالم.