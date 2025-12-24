ميلاد سورية... صلوات وزينة وأمل رغم التحديات

- تغيرات في الاحتفالات والعادات: عيد الميلاد في سوريا هذا العام يتميز بروح هادئة وتأملية، مع تقليص المظاهر الاحتفالية بسبب الظروف المعيشية والمخاوف الأمنية، حيث تقتصر الزينة على المنازل وتظل الكنائس مركزاً للقداديس. - الروحانية والتضامن: في مدن مثل صيدنايا ومعلولا، تظل الطقوس الدينية محور الاحتفالات، مع تزيين الكنائس وحضور الصلوات، رغم التحديات الاقتصادية، للحفاظ على روح العيد. - التمسك بالطقوس وسط الأزمات: في حمص واللاذقية، تقتصر الاحتفالات على الكنائس، مع إضاءة شجرة الميلاد كرمز للسلام، بينما تتباين الأجواء في شمال شرق سوريا بسبب الأوضاع الاقتصادية.

يعود عيد الميلاد إلى سورية محمّلاً بأسئلة الفرح والخوف، فالعيد هذه السنة مختلف عما كان عليه قبل سنوات، بينما يحاول السوريون الإمساك بلحظة دفء روحي في بلدهم الذي أنهكته الحرب وطوّقته الأزمات. تغيرت العادات، وتقلص الفرح، والخوف حاضر، لكن الطقوس الأساسية لاتزال قائمة، مع رغبة جماعية في أن يكون القادم أقل قسوة وأكثر سلاماً.

في العاصمة دمشق، تبرز الاحتفالات مع ازدحام الشوارع، ووجود بعض الأشخاص الذين يرتدون زي بابا نويل، والتقاط كثيرين الصور إلى جانب شجرة الميلاد. ويقول الأب يوحنا شحادة، الكاهن في كنيسة مار إلياس بدمشق، إن "أعياد الميلاد تأتي هذا العام بروح أكثر هدوءاً وتأملاً، والكنائس لاحظت حضوراً جيداً للقداديس والصلوات، رغم تراجع المظاهر الاحتفالية خارج أسوار الكنيسة. يحضر الناس للصلاة وطلب السلام قبل أي شيء آخر، لكن الظروف المعيشية الصعبة والمخاوف الأمنية جعلت العيد أقرب إلى معناه الروحي منه إلى الفرح الظاهر".

ويضيف شحادة أن "الكنائس حاولت الحفاظ على تقاليد الميلاد الأساسية، من نصب شجرة العيد، إلى تنظيم بازارات خيرية محدودة، ليس بهدف الاحتفال فقط، بل لدعم العائلات المحتاجة، وتعزيز روح التضامن. يحمل الميلاد هذا العام رسالة صبر ورجاء، ونأمل أن تكون الأعياد المقبلة أكثر أماناً وفرحاً لكل السوريين".

من حي القصاع في دمشق، تقول الأربعينية أليسار عوض لـ "العربي الجديد"، إن "الميلاد صار مناسبة عائلية بامتياز. اكتفت عائلتي بتزيين زاوية صغيرة في المنزل بشجرة صناعية قديمة نعيد استخدامها للعام الرابع على التوالي، إذ لم يعد شراء الزينة خياراً سهلاً، لكننا نحرص على الذهاب إلى الكنيسة وحضور القداس. فرحة العيد صارت أكثر هدوءاً، وأقل صخباً، والتخوف الأمني لا يزال حاضراً، خاصة مع التفتيش المشدد حول الكنائس وأماكن التجمعات، ما يجعل الناس يفضلون العودة سريعاً إلى منازلهم بعد الصلاة".

تجلس المسنة الدمشقية سلمى مارديني، في أحد أركان منزلها لتتذكر أيام الميلاد القديمة، وتقول لـ "العربي الجديد": "كنت في السابق أتحمس مع حلول ديسمبر/ كانون الأول، لخبز البسكويت مع أحفادي، وجمع العائلة يوم العيد حول السفرة المزينة بأشهى الأطباق والمشروبات، وكانت الضحكات والقصص تتناقل بين الأجيال، والفرح يملأ البيت قبل أن يخرج إلى الشوارع والكنائس. الأمور اليوم مختلفة، فالأسعار مرتفعة، والزينة تقتصر على زاوية صغيرة من المنزل، وليس كل الأحفاد قادرين على الحضور. رغم ذلك، نحاول الحفاظ على الطقوس كي نشعر أن روح العيد ما زالت معنا".

في مدينة صيدنايا بريف دمشق، تحمل الأجواء طابعاً مختلفاً. ويقول المدرس جورج الموسى، إن صيدنايا لا تزال تحافظ على طقوسها الأساسية. ويوضح لـ "العربي الجديد"، أن "الأهالي شاركوا في تزيين باحة الكنيسة، ونُصبت شجرة ميلاد متوسطة الحجم، وأُقيم بازار صغير لبيع المأكولات المنزلية والأشغال اليدوية دعماً للعائلات المحتاجة. لايزال هناك خوف عام، ومعظم العائلات المسيحية هاجرت أو قررت الهجرة، لكننا نحاول ألا نسمح للخوف بأن يقتل روح المناسبة. الميلاد هذا العام أقل بهرجة، لكنه أكثر تقارباً بين الناس".

في معلولا، حيث تختلط اللغة الآرامية بصلوات الميلاد، تتخذ المناسبة بعداً روحانياً خاصاً. وتقول الشابة نادين العيسى إن "العيد في البلدة ما زال مرتبطاً بالكنيسة والتراتيل. الزينة في الشوارع محدودة، لكن الأهالي يحرصون على حضور الصلوات الجماعية، وتبادل التهاني. لكن الأسعار المرتفعة أثرت على طقوس العيد، إذ لم تعد الموائد عامرة كما في السابق، والناس يعوّضون ذلك بالاجتماع والدعاء. شعور الخوف موجود، لكنه أقل حدة مقارنة بالسنوات السابقة".

بابا نويل رمز عيد الميلاد، ديسمبر 2025 (العربي الجديد)

من حمص، المدينة التي عرفت دماراً واسعاً وتهجيراً طويلاً، يحمل الميلاد معنى الاستمرارية أكثر من أي شيء آخر. ويقول إبراهيم الحوراني، وهو تاجر خمسيني من حي الحميدية، إن "العيد عاد بخجل، لكنه عاد، والكنائس نظمت بازارات صغيرة، وشاركت العائلات في إعدادها رغم ضعف الإمكانيات، كما نُصبت شجرة ميلاد في إحدى الساحات القريبة من الكنيسة، لكن الاحتفال اقتصر على ساعات محدودة. الناس باتوا أكثر حذراً، ليس فقط بسبب المخاوف الأمنية، بل أيضاً بسبب الوضع المعيشي القاسي. نفرح على قدر استطاعتنا، ومجرد سماع التراتيل بات كافياً لنشعر بالعيد".

في اللاذقية، حضرت أجواء الميلاد بصيغة هادئة تعكس رغبة واضحة في التمسك بالطقوس الدينية والبعد الروحي للمناسبة أكثر من المظاهر الاحتفالية الصاخبة، إذ أُضيئت شجرة الميلاد أمام كنيسة الروم الأرثوذكس للملائكة ميخائيل وغازييل في الحي الأميركي، وسط حضور من الأهالي ورجال الدين وشخصيات رسمية، في مشهد جمع بين الفرح الحذر والتأكيد على التعايش الوطني.

وتركزت الاحتفالات داخل الكنائس، حيث شكّلت الصلوات الجماعية والقداديس محور المناسبة، فيما اقتصرت الزينة على البيوت وبعض الشوارع المحيطة بالكنائس، إلى جانب تبادل التهاني بين الجيران. وخلال الفعالية، قال محافظ اللاذقية محمد عثمان إن إضاءة شجرة الميلاد ترمز إلى السلام والتضامن بين السوريين.

من حي مارتقلا، يقول أيمن سكاف، إن "عيد الميلاد هذا العام أهدأ من السنوات السابقة بسبب الغلاء، واكتفت عائلتي بتزيين المنزل بشجرة صغيرة وإشعال الشموع. الأجواء في محيط الكنائس جميلة، لا سيما لحظة إضاءة الشجرة، وحضرت العائلات مع أطفالها والتقطت الصور. العيد صار أقرب إلى الروحانية والصلاة منه إلى الاستعراض في ظل التحديات المعيشية التي فرضت نفسها على كل تفاصيل الاحتفال".

في شمال شرق سورية، حيث تتداخل الهويات والطقوس، تتباين أجواء الميلاد بين مدينة وأخرى. وتعبّر باتي، من مدينة القامشلي، عن التغيّر الذي طرأ على أجواء الأعياد، قائلة: "كنا نحتفل بأعياد الميلاد ورأس السنة ونزيّن الشوارع والمحال التجارية والمنازل قبل قدوم الأعياد بشهر أو أكثر، وكانت الاحتفالات تستمر حتى بدء السنة الجديدة. شكل الاحتفالات اختلف كثيراً بسبب الأوضاع، إذ ارتفعت أسعار مستلزمات العيد، وأصبح أغلب الناس غير قادرين على الشراء، أو تراجعت قدرتهم الشرائية، وهناك شعور بالخوف، مع مشهد غير واضح للمستقبل. نتمنى أن نتخطى كل هذا، وأن تكون السنة الجديدة مليئة بالخير والسعادة، وأن يعم الخير".