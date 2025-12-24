ميلاد العراق... رغبة مشتركة بالفرح رغم التحديات

- يحتفل العراقيون بعيد الميلاد بأجواء بسيطة وهادئة، مع التركيز على التمسك بالجذور التاريخية للمسيحيين، حيث يعود بعض المهاجرين للمشاركة في الاحتفالات، مما يعكس رغبة في البقاء رغم التحديات. - يحافظ المسيحيون على تقاليد العيد مثل قداس منتصف الليل وتزيين الشجرة، مع انتشار زينة الميلاد في مختلف المناطق، مما يعزز التعايش بين المسلمين والمسيحيين ويقوي الروابط الاجتماعية. - رغم الأجواء الإيجابية، تظل التحديات الأمنية والاقتصادية حاضرة، لكن عيد الميلاد يحمل رسالة السلام والمحبة، ويعكس إصرار المجتمع العراقي على تحقيق الأمن والاستقرار.

يتميّز عيد الميلاد في العراق ببساطته وهدوئه مقابل عمقه الإنساني بين المسيحيين والمسلمين، وسط رغبة جماعية بالحياة والاحتفال، أملاً بقيامة تحمل الأمن والسلام.

على الرغم ممّا يمر به العراق من تعقيدات سياسية وضغوط اقتصادية وتحديات اجتماعية متراكمة، يستقبل العراقيون هذا العام عيد الميلاد بأجواء تحمل قدراً من التجدد، وتمتزج بالحنين والصبر والأمل. وبينما يشكل العيد مناسبة دينية للطوائف المسيحية، غير أنه صار في السنوات الأخيرة حدثاً اجتماعياً واسعاً، تتقاطع فيه مشاعر الفرح مع رغبة جماعية في الاستقرار والسلام في بلد اعتاد الاحتفال رغم الأزمات.

ويؤكد متابعون للشأن الاجتماعي أن المجتمع المسيحي في العراق، ورغم تقلص أعداده نتيجة الهجرة والتهجير، ما زال ينظر إلى العيد بوصفه رمزاً للوجود والتمسك بالجذور التاريخية. وقد عاد بعض المهاجرين العراقيين المسيحيين إلى بغداد والموصل لمشاركة أقربائهم فرحة عيد الميلاد.

ويقول صباح فريد (57 سنة) لـ"العربي الجديد" إنه رغب في العودة إلى العاصمة بغداد رفقة زوجته وأبنائه، لاستعادة أجواء العيد التي طالما طبعت طفولته وشبابه. ويضيف فريد، المقيم في ولاية فلوريدا الأميركية، أنه لا يجد الراحة سوى في كنيسة الكرادة القديمة التي كان يصحبه والده إليها في ستينيات القرن الماضي، مشيراً إلى أن وجوده في بغداد يعبّر عن تمسكه بالجذور، وبأن الأوطان لا تُستبدل مهما ابتعدنا عنها".

ويقول غسان حنا، الموظف الحكومي في بغديدة (قراقوش) بمحافظة نينوى، إنّ "عيد الميلاد ليس مجرد طقس ديني، بل هو رسالة بأننا باقون في هذا الوطن مهما تغيرت الظروف وتعقدت"، مبيّناً لـ"العربي الجديد"، أنه "قد نغيّر شكل الاحتفال، لكن لا يمكن أن نتخلى عن معناه في نفوسنا وأثره في حياتنا". ويؤكد أن "الاحتفال اليوم أبسط ممّا كان عليه سابقاً، لكننا نحرص على تزيين المنازل، وإدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال. فالعيد في المنزل صار أكثر دفئاً".

ومن أبرز العادات التي حافظ عليها المسيحيون في العراق، إقامة قداس منتصف الليل في الكنائس، وتزيين شجرة الميلاد داخل المنازل، وتحضير مأكولات تقليدية خاصة بالمناسبة، فضلاً عن تبادل الزيارات العائلية، ورغم أن الاحتفالات العامة باتت أكثر تحفّظاً في بعض المناطق، بسبب الظروف التي مرّت بها البلاد، إلا أن البيوت ما زالت تمثل المساحة الأهم للاحتفال ولمّ الشمل.

في المقابل، غابت بعض التقاليد التي كانت حاضرة بقوة قبل سنوات، مثل الاحتفالات الكبيرة في الساحات العامة والحفلات المفتوحة، والسفر بين المحافظات، وذلك نتيجة المخاوف الأمنية والأوضاع الاقتصادية، وغياب كثير من الأقارب الذين اختاروا الهجرة أو ممّن أُجبروا عليها.

ويُلاحظ هذا العام الانتشار الواسع لزينة الميلاد وأشجار العيد في عموم البلاد، وليس فقط في الأحياء ذات الغالبية المسيحية. ففي بغداد، كركوك، وأربيل، والموصل، وحتى في بعض مدن الوسط والجنوب، ظهرت الأشجار المضيئة والدمى والرموز المرتبطة بالعيد في الأسواق والمراكز التجارية. ويؤكد بعض أصحاب المحال التجارية أن الإقبال على شراء الحلويات والألعاب ولوازم الزينة شهد ارتفاعاً ملحوظاً، ليس من المسيحيين فقط، بل من المسلمين كذلك، باعتبار أن العيد مناسبة للفرح وتبادل الهدايا.

الصورة يتشارك المسيحيون والمسلمون فرحة العيد، العراق، 16 ديسمبر 2025 (حسين فالح/فرانس برس)

ويقول علي هاشم، وهو صاحب متجر في بغداد: "الحركة جيدة هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن "الكثير من الزبائن غير المسيحيين يشترون أشجار الميلاد والهدايا لأطفالهم، ما يعكس روح التعايش في مجتمع اعتاد مشاركة المسيحيين احتفالاتهم".

وقد أنارت كنائس الموصل مصابيحها، مثل الراهبات ومار توما والطاهرة، استعداداً لاستقبال الأهالي المسيحيين بعد سنوات الحرب والخراب التي شهدتها المدينة، إثر احتلال تنظيم داعش بين عامَي 2014 و2017. ويبرز مشهد التعاون والتفاعل بين مختلف الطوائف والأديان، إذ تشارك عائلات مسلمة جيرانها المسيحيين أجواء العيد، سواء عبر الهاتف أو تبادل الزيارات أو المشاركة في تزيين المحال والأسواق. وتقول زهراء عبد الله، وهي طالبة جامعية من محافظة النجف وسط البلاد: "أعشق أجواء الميلاد لما تحمله من سلام وفرح، ونحن نحرص على تهنئة أصدقائنا المسيحيين، فهذا جزء من ثقافتنا العراقية".

ويؤكد الأب بطرس متى، وهو من أهالي بغداد، أن عيد الميلاد هذا العام "يحمل رسالة روحية وإنسانية في آن واحد". ويقول لـ"العربي الجديد": "نحتفل بالميلاد في ظروف صعبة، لكن رسالة العيد واحدة، وهي السلام والمحبة والرجاء. نصلّي كي يعمّ الأمن والاستقرار، وكي يشعر العراقيون أن هذا الوطن يتّسع للجميع". ويشير إلى أن الكنائس حرصت هذا العام على إقامة الصلوات والقداديس وسط إجراءات تنظيمية، مع التركيز على مشاركة العائلات والأطفال، لما لذلك من أثر نفسي واجتماعي مهم.

وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية، لا يغيب القلق عن حديث المسيحيين الذين ما زالوا يواجهون تحديات تتعلق بالأمن، وفرص العمل، والهجرة المستمرة. ويشير كثيرون الى أن العيد يمر أحياناً ناقصاً، بسبب غياب الأقارب والأصدقاء المغتربين.

وتقول المعلّمة من محافظة كركوك رنا داود: "نفرح بالعيد، لكن هناك دائماً حزناً خفيّاً. نجد الكثير من المنازل فارغة من سكانها، وكل تمنياتنا أن يعود جميع المهاجرين، ونحتفل معاً". وفي مقابل ذلك، تحافظ العائلات المسيحية على روابطها مع أقاربها في الخارج، إذ صارت اتصالات الفيديو وتبادل الصور جزءاً من طقوس العيد الحديثة. وتؤكد داود لـ"العربي الجديد" أن هذه الوسائل "تخفف من وطأة الغياب، لكنها في الوقت نفسه تعمّق الإحساس بالحنين". وتضيف: "نحتفل مع أقاربنا عبر الهاتف، نضحك ونتبادل التهاني، لكن يبقى الأمل بأن نلتقي يوماً في العراق".

ويتميّز عيد الميلاد هذا العام في العراق ببساطته وهدوئه، مقابل عمقه الإنساني وبُعده الوطني الذي يتجاوز الانتماء الديني. فانتشار الزينة وزيادة الإقبال على الأسواق، وتفاعل المجتمع بمختلف مكوّناته، كلها مؤشرات تعكس رغبة جماعية في الحياة والاحتفال، على الرغم من الواقع الصعب ومن حدة الانقسام السياسي. وبين شجرة تُضاء في بيت متواضع، وتهنئة بين الجيران على اختلاف أطيافهم، يتجاوز العيد طقوسه وعاداته، ليجدّد إصرار المجتمع العراقي على البقاء، وحلمه بقيامة وطن يسوده الأمن والسلام.