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مودي يعلن عزمه إصلاح نظام الامتحانات الهندي بعد احتجاجات طلابية

طلاب وشباب
مباشر
26 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 23:30 (توقيت القدس)
عبارة "لقد انتصرنا" على الرصيف بعد احتجاجات طلابية في الهند، 26 يوليو 2026(Getty)
عبارة "لقد انتصرنا" على الرصيف بعد احتجاجات طلابية في الهند، 26 يوليو 2026 (Getty)
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- أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تشكيل فريق رفيع المستوى بقيادة ناندان نيليكاني لإصلاح نظام الامتحانات، بعد استقالة وزير التعليم دارمندرا برادان إثر احتجاجات طلابية ضد الغش في الامتحانات الجامعية.
- نيليكاني، الشريك المؤسس لشركة "إنفوسيس"، سيقود الجهود لتوظيف التكنولوجيا في جعل نظام الامتحانات موثوقًا وشفافًا، بعد احتجاجات طلابية واسعة النطاق.
- الاحتجاجات، التي قادها "حزب الصراصير"، توسعت لتشمل قضايا البطالة وانتقادات لأسلوب مودي في الحكم، بعد انتحار نحو عشرين طالبًا بسبب إلغاء امتحان القبول في كليات الطب.

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، تشكيل فريق رفيع المستوى لإصلاح نظام الامتحانات، وذلك غداة استقالة وزير التعليم، دارمندرا برادان، إثر احتجاجات طلابية ندّدت بعمليات غش في الامتحانات الجامعية. وفي رسالة مصورة نشرها عبر منصة "إكس"، قال مودي إن حكومته "قرّرت تشكيل فريق رفيع المستوى ومكرس لهذه المهمة، بقيادة خبير التكنولوجيا العالمي ناندان نيليكاني، على أن ينصب تركيزه على إصلاح نظام الامتحانات".

ونيليكاني هو الشريك المؤسّس لشركة "إنفوسيس" الهندية العملاقة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، وقاد مشروع "آدهار"، نظام الهوية البيومترية الوطني في الهند، الذي يضم بيانات نحو 1.4 مليار نسمة، وأضاف مودي: "يجب أن يكون نظام الامتحانات موثوقاً وشفافاً، وأن تُوظَّف التكنولوجيا في خدمته إلى أقصى حد".

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من الاحتجاجات التي قادها طلاب، ونظمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي "حزب الصراصير"، وهي حركة تنشط على الإنترنت.

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وتفجر غضب الطلاب عقب عمليات غش واسعة النطاق شابت الامتحان الوطني للقبول في كليات الطب، الذي أُجري في مايو/أيار، وتقدم له أكثر من مليونَي مرشح. وأدى إلغاء الامتحان، وفق وسائل إعلام محلية، إلى انتحار نحو عشرين طالباً. وأجبرت الاحتجاجات الطلابية وزير التعليم دارمندرا برادان على تقديم استقالته، السبت، في اليوم السادس من التظاهرات. وتوسعت مطالب حركة "حزب الصراصير" لتشمل قضايا البطالة وفرص الشباب، إلى جانب انتقادات لما يعتبره معارضون "نزعة سلطوية في أسلوب مودي في الحكم".

(فرانس برس)

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