- تشهد الولايات المتحدة موجة حر شديدة تهدد فعاليات كأس العالم 2026 واحتفالات الاستقلال، مع تحذيرات من درجات حرارة تصل إلى 105 فهرنهايت في مدن كبرى مثل نيويورك وواشنطن. - تواجه المدن الكبرى ضغوطاً على شبكة الكهرباء، حيث طلبت شركة ComEd في شيكاغو تقليل الاستهلاك لتجنب الانقطاعات، مع تحذيرات من تأثير الحرارة على البنية التحتية وصحة الفئات الضعيفة. - في ألمانيا، سجل معهد "روبرت كوخ" أكثر من 800 وفاة مرتبطة بالحر، مع توقع زيادة الأعداد بسبب موجة الحر الشديدة، وتأثر النساء بشكل أكبر بسبب ارتفاع نسبتهن في الفئات العمرية الأكبر.

تشهد معظم أنحاء الولايات المتحدة موجة حر شديدة، قد تحطّم الأرقام القياسية في الأيام المقبلة وتؤثر على فعاليات كأس العالم 2026 التي تستضيفها البلاد، وعلى الاحتفالات لمناسبة مرور 250 عاماً على استقلالها. وتخيّم كتلة من الهواء الساخن على وسط البلاد، ستتحرّك خلال النهار باتجاه الساحل الشرقي، حيث من المتوقع أن تسبِّب درجات حرارة قصوى لعدة أيام في العديد من المدن الكبرى مثل واشنطن ونيويورك.

وحذر رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من "أننا سنشهد ما قد يكون أقسى موجة حر شهدتها هذه المدينة منذ أكثر من عقد". وقال إنّه بسبب الرطوبة العالية، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى 105 درجات فهرنهايت (40,50 درجة مئوية) خلال النهار، وأن تستمر في الارتفاع في الأيام التالية. وأضاف "هذه ليست موجة حر صيفية عادية، إنه حرّ خطير يمكن أن يكون قاتلاً".

New York: this is not ordinary summer weather. This is dangerous heat that can take lives. Our administration is mobilizing to keep people safe and the city prepared.



We are:



✔️ Opening hundreds of cooling centers. You can find your nearest cooling center at… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 1, 2026

وستضرب موجة الحر السواحل ابتداء من الخميس، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 110 درجات فهرنهايت (43 درجة مئوية) في مدينة نيويورك وكذلك في واشنطن. وبحسب التوقعات، قد تتجاوز درجة الحرارة في العاصمة 100 درجة فهرنهايت (37,8 درجة مئوية) لثلاثة أيام متتالية، كما قد تحطم الأرقام القياسية يومياً.

ضغوط على شبكة الكهرباء

وفي مواجهة درجات الحرارة القصوى المتوقعة، فعّلت السلطات في العديد من المدن الكبرى، بما في ذلك واشنطن، خططها الخاصة بموجة الحر، وحثت السكان على توخي الحذر. ورغم أنّ معظم المباني في الولايات المتحدة مجهّزة بأنظمة تكييف وتبريد، إلا أنّ موجات الحر سبَّبت وفيات أكثر ممّا سبّبته الأعاصير والفيضانات.

في شيكاغو، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 103 درجات فهرنهايت (39 درجة مئوية)، تخضع شبكة الكهرباء لـ"ضغط شديد"، وفق الشركة المزوّدة للخدمة ComEd. وطلبت الشركة من عملائها خفض استهلاكهم على الفور، مؤكدة أنّه لم يُحرم أي مشترك من الكهرباء حتى الآن.

وحذرت السلطات من أن طول موجة الحر هذه وشدّتها قد يلحقان ضرراً بالبنية التحتية ويؤثران على صحة الأشخاص الأكثر ضعفاً، خصوصاً أن درجات الحرارة الليلية "لن توفّر سوى القليل من الراحة، إن وُجدت"، وفقاً لعالم الأرصاد الجوية الأميركي أوين شيه.

احتفالات مهددة في الولايات المتحدة

وتزداد المخاوف مع استعداد الولايات المتحدة للاحتفال بالذكرى الـ250 لإعلان استقلالها السبت، حيث من المقرّر تنظيم العديد من الفعاليات لهذه المناسبة. كذلك، يسود القلق من أن تؤثر موجة الحر على مباريات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وفي حين أن بعض الملاعب مجهّزة بسقف أو تكييف أو كليهما (مثل تلك الموجودة في أتلانتا أو دالاس ولوس أنجليس)، إلا أنّ العديد منها مكشوف، مثل ملعب فيلادلفيا، حيث ستواجه فرنسا باراغواي، السبت المقبل. ومن المقرر أن تقام هذه المباراة في الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي (19,00 بتوقيت غرينتش)، بينما من المتوقع أن تراوح درجات الحرارة في المدينة بين 35 و40 درجة مئوية حتى السبت. وقبل ذلك، قد يخوض منتخبا البرتغال وكرواتيا مباراتهما، اليوم الخميس، في ظل موجة حر تشهدها مدينة تورنتو في كندا، حيث من المتوقع أن تراوح درجات الحرارة القصوى بين 34 و37 درجة مئوية خلال النهار.

أكثر من 800 وفاة مرتبطة بالحر في ألمانيا منذ بداية العام

من جهة ثانية، تشير تقديرات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض إلى تسجيل أكثر من 800 حالة وفاة مرتبطة بالحر في ألمانيا منذ بداية هذا العام، وذلك حتى قبل أشد موجات الحر التي شهدتها البلاد. ووفقاً للمعهد، توفي حتى 21 يونيو/ حزيران الماضي نحو 500 شخص فوق 85 عاماً بسبب الحر. كما سُجلَت نحو 190 حالة وفاة بين الفئة العمرية من 75 إلى 84 عاماً، ونحو 80 حالة بين من تراوح أعمارهم بين 65 و74 عاماً، إضافة إلى نحو 40 حالة بين من تقل أعمارهم عن 65 عاماً.

وأوضح التقرير الأسبوعي لمعهد "روبرت كوخ" بشأن الوفيات المرتبطة بالحر خلال الصيف الحالي، أن أسابيع الصيف التي يزيد فيها متوسط درجات الحرارة على 20 درجة مئوية تشهد عادة معدلات وفيات أعلى بكثير مقارنة بأسابيع الصيف الأكثر اعتدالاً. ووفقاً للمعهد، بلغ متوسط درجات الحرارة نهاراً وليلاً خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو/ حزيران الماضي 21.1 درجة مئوية، وهو ما يتجاوز الحد الذي يتوقع بعده حدوث ارتفاع ملحوظ في الوفيات المرتبطة بالحر.

وتغطي التقديرات الحالية الفترة من 6 إبريل/ نيسان حتى 21 يونيو/ حزيران 2026. ولم تبدأ موجة الحر الشديدة التي اجتاحت معظم أنحاء ألمانيا إلا بعد ذلك. ومن المنتظر عرض أولى البيانات المتعلقة بالوفيات المرتبطة بها خلال الأسبوع المقبل. وأوضح المعهد أنّ "الحر يؤدي في بعض الحالات، مثل ضربة الشمس، إلى الوفاة بشكل مباشر، بينما تنجم الوفاة في معظم الحالات عن اجتماع التعرّض للحرّ مع أمراض سابقة". ولذلك لا يُدرَج الحر عادة بوصفه السبب الأساسي للوفاة في شهادات الوفاة، وإنما يجرى تقدير عدد الوفيات المرتبطة به باستخدام أساليب إحصائية.

وتستند هذه التقديرات إلى بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء بشأن الوفيات، وإلى بيانات درجات حرارة الجو الواردة من 52 محطة أرصاد تابعة لهيئة الأرصاد الجوية الألمانية، بعد احتساب متوسطاتها على مستوى الولايات. وأشار المعهد إلى أن بيانات الأسابيع التسعة الأخيرة التي شملها التقرير قد تتغير لاحقاً بسبب ورود بلاغات إضافية.

أكثر من 800 وفاة مرتبطة بالحر في ألمانيا منذ بداية 2026

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الوفيات المرتبطة بالحر بصورة ملحوظة في التقرير المقبل، مع تحليل البيانات الخاصة بالأيام التي تلت 21 يونيو/ حزيران، إذ شهدت نهاية الشهر موجة حر استثنائية من حيث شدتها واستمرارها، تجاوزت خلالها درجات الحرارة 40 درجة مئوية في بعض المناطق، وسجلت عدة أرقام قياسية جديدة.

وأوضح معهد "روبرت كوخ" أنه جرى تسجيل أكثر من 8 آلاف حالة وفاة مرتبطة بالحر في عام 2018، ونحو 7 آلاف حالة في العام التالي. أما في الأعوام 2023 و2024 و2025، فقد بلغ عدد هذه الحالات نحو 3 آلاف سنوياً، بينما سُجلَ أقل من ألفي حالة في عام 2021. وأضاف المعهد: "يمكن إرجاع هذه الفروق إلى اختلاف شدة موجات الحر". كما أظهرت بيانات المعهد أن عدد الوفيات بين النساء يفوق عددها بين الرجال، وهو ما يُعزَى إلى ارتفاع نسبة النساء ضمن الفئات العمرية الأكبر سناً.

(فرانس برس، أسوشييتد برس)