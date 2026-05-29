موجة حارة غير مسبوقة تتسبب في انقطاع للمياه في إنكلترا

- انقطعت المياه عن آلاف الأسر في جنوب شرق إنكلترا خلال موجة حارة غير مسبوقة، مما كشف عيوب البنية التحتية المتقادمة، حيث تأثرت أكثر من 20 ألف شخص، واصطف الناس للحصول على إمدادات مياه طارئة. - تصاعد الغضب بسبب عدم استثمار شركات المياه في الشبكات، مما أدى إلى تسرب مياه الصرف الصحي وإغلاق الشركات في ويتستابل خلال فترة ازدحام الأعمال. - حذرت لجنة تغير المناخ من مواسم صيف أكثر حرارة وجفافاً، مما يتطلب استثمارات ضخمة للتكيف، حيث زادت احتمالات الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة عالمياً.

انقطعت المياه عن آلاف الأسر في جنوب شرق إنكلترا أو انخفض ضغطها خلال موجة حارة غير مسبوقة اجتاحت المنطقة هذا الأسبوع، في وقت أظهر فيه ارتفاع الطلب بعد ربيع جاف عيوب البنية التحتية المتقادمة في بريطانيا. وقال ماثيو دين، مدير الإدارة المعنية بالتعامل مع الحوادث في شركة (ساوث إيست ووتر)، إن هذا الانقطاع أثر في ذروته على أكثر من 20 ألف شخص، من بينهم نحو ثمانية آلاف انقطعت عنهم الإمدادات في بلدة ويتستابل الساحلية. واصطف الناس في طوابير اليوم الجمعة للحصول على إمدادات مياه طارئة.

وقالت وكالة البيئة إن بريطانيا، مثل معظم دول أوروبا، شهدت الأسبوع الماضي موجة حارة أدت إلى زيادة الطلب على المياه، في وقت شهدت فيه مناسيب المياه في بعض الخزانات انخفاضاً بسبب هطول معدلات أقل من المتوسط بكثير من الأمطار في مارس/ آذار وإبريل/ نيسان.

وتصاعد الغضب في السنوات القليلة الماضية بسبب عدم استثمار شركات المياه من القطاع الخاص في الشبكات، ما أدى إلى تكرار تسرب مياه الصرف الصحي. واضطر العديد من الشركات في ويتستابل إلى الإغلاق خلال أحد أكثر الأسابيع ازدحاماً بالأعمال في العام، إذ يتزامن مع عطلة مدرسية. وعبر مارك كيد، وهو صاحب مقهى، عن استيائه من الأوضاع وقال "إذا لم تتمكن من غسل يديك، فلن تتمكن من إعداد الطعام"، مشيراً إلى أن مناطق أكثر حراً في العالم تمكنت من الحفاظ على إمدادات المياه.

واعتذرت الشركة المحلية في تلك المنطقة (ساوث إيست ووتر) التي تزود حوالي 2.3 مليون عميل بمياه الشرب عن المشكلات الحالية، وقالت إن درجات الحرارة المرتفعة بشكل استثنائي تسببت في زيادة حادة في الطلب. وذكرت أنها تعاني من "تراجع مخزون المياه في كل منطقة الإمداد الخاصة بنا" رغم التخطيط لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة. مضيفة أنها ضخت 628 مليون ليتر يوم الأربعاء، أي حوالي 100 مليون ليتر فوق المتوسط الموسمي، ما يعكس الاستجابة لارتفاع درجات الحرارة.

ويقول خبراء إن احتمالات قدوم أوقات جفاف تعقبها فترات قصيرة من الحر الشديد زادت مع ارتفاع درجات الحرارة حول العالم، ما يزيد من صعوبة تحقيق شركات المياه التوازن بين العرض والطلب. وقالت الوزيرة المعنية بشؤون المياه، اليوم الجمعة، إن على الشركات الاستعداد لفترات حر شديد أكثر تواتراً.

وحذرت لجنة تغير المناخ المستقلة في بريطانيا من أن البلاد ستشهد مواسم صيف أكثر حرارة وجفافاً، ومن أن التكيف مع ذلك سيتطلب استثمارات بحوالي 11 مليار جنيه إسترليني (14.76 مليار دولار) سنوياً.

(الدولار = 0.7450 جنيه إسترليني)

(رويترز)