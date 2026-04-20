موجة تسونامي تضرب سواحل اليابان بعد زلزال قوي

ضربت موجة مدّ بحري (تسونامي) بارتفاع 80 سنتيمتراً، اليوم الاثنين، شمال اليابان، بعد زلزال قوي بلغت شدته 7.4 درجات، وفق ما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. وحثت السلطات السكان على الابتعاد عن المناطق الساحلية بسبب توقعات بحدوث موجات مد عاتية (تسونامي) يصل ارتفاعها لنحو ثلاثة أمتار. وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن مركز الزلزال في المحيط الهادي على عمق عشرة كيلومترات. وذكرت السلطات أن أكبر أمواج مد ستكون متوقعة في إيواته وأوموري وهوكايدو.

وذكرت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي للصحافيين أن الحكومة شكلت فريق عمل للطوارئ وحثت المواطنين في المناطق المتضررة على التوجه لأماكن آمنة. وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) لقطات تظهر سفنا تبحر بعيدا عن ميناء في هوكايدو تحسبا لأمواج المد في وقت تكررت فيه على الشاشة تحذيرات "تسونامي! إخلاء!".

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن خدمات القطار فائق السرعة في أوموري، على الطرف الشمالي لجزيرة هونشو اليابانية، توقفت بسبب الزلزال والهزات التابعة. ولا توجد حاليا محطات عاملة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية في هوكايدو وتوهوكو، إلا أن شركتي هوكايدو للطاقة الكهربائية وتوهوكو للطاقة الكهربائية لديهما عدد من محطات الطاقة النووية المتوقفة عن العمل هناك. وأعلنت شركة توهوكو للطاقة الكهربائية أنها تتحقق من تأثير الزلزال والتسونامي على محطة أوناجاوا للطاقة النووية التابعة لها.

وتقع اليابان على أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الطرف الغربي لـ"حزام النار" وهي من بين بلدان العالم ذات النشاط الزلزالي الأعلى. ويشهد هذا البلد المؤلف من مجموعة جزر، والذي يعد حوالى 125 مليون نسمة، نحو 1500 هزّة سنويا. وبينما يعد الجزء الأكبر منها خفيفا، فإن الأضرار الناجمة عنها تتباين بحسب مواقعها وعمقها. وفي عام 2011 تسبب زلزال بقوة تسع درجات بحدوث موجات مد بحري خلفت حوالى 18500 قتيل أو مفقود، وأحدثت انصهارا مدمرا في محطة فوكوشيما النووية.

