موجة الحرّ العالمية ترفع مخاطر تلوث الهواء وتفرض تحديات غير مسبوقة

- تشهد دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وهولندا ارتفاعاً في درجات الحرارة، مما يؤدي إلى حرائق الغابات وتلوث الهواء، مع تأثيرات سلبية على الصحة العامة كما في هولندا. - تواجه البنية التحتية في أوروبا تحديات بسبب موجات الحر، حيث تتعرض شبكات السكك الحديدية والطرق لضغوط. تبنت بعض الدول حلولاً تقنية للتكيف، لكن البنية التحتية الحالية قد لا تكون كافية. - تعمل دول مثل اليابان وأوروبا على تطوير استراتيجيات للتكيف مع الحرارة المرتفعة، مع التأكيد على أن انبعاثات الغازات الدفيئة تزيد من حدة موجات الحر، مما يتطلب استجابة عالمية.

تواصل موجة الحرّ العالمية فرض ضغوطها على عدد من الدول في أوروبا وأميركا، وسط استمرار ارتفاع درجات الحرارة واتساع رقعة حرائق الغابات، وتزايد التحذيرات من تلوث الهواء الناتج منها، في وقت يؤكد فيه العلماء أن تغير المناخ يجعل الظواهر الجوية المتطرفة أكثر تواتراً وطولاً وشدة.

نيويورك تحذّر من تلوث الهواء

وأصدرت حكومة ولاية نيويورك، الأربعاء، تحذيراً من "ظروف هواء غير صحية" في أنحاء الولاية، قبل نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين المقرر الأحد في إيست رذرفورد، الواقعة خارج مدينة نيويورك. وأرجعت السلطات هذه الظروف إلى الدخان المتصاعد من حرائق الغابات في كندا، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، داعية السكان إلى تجنب البقاء في الخارج قدر الإمكان، مع توخي الفئات الأكثر عرضة للمخاطر مزيداً من الحذر.

وأعلنت حكومة الولاية أنها ستوزع أكثر من 100 ألف كمامة واقية على المقاطعات المحتاجة، فيما قالت الحاكمة كاثي هوكول إن دخان الحرائق الكندية يؤثر مجدداً في جودة الهواء، داعية السكان إلى متابعة مؤشرات جودة الهواء حفاظاً على سلامتهم. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الظروف ستؤثر في إقامة نهائي كأس العالم.

تحذيرات من تلوث الهواء في نيويورك، 15 يوليو 2026 (Getty)

فرنسا تواجه موجة حرّ ثالثة وحرائق واسعة

ترزح فرنسا تحت وطأة ثالث موجة حر كبيرة تضربها في أقل من شهرين، ما يزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات. وفي أحدث التطورات، أودع القضاء الفرنسي إطفائياً متطوعاً يبلغ من العمر 18 عاماً الحبس الاحتياطي، للاشتباه في إشعاله حريقاً في غابة فونتينبلو التاريخية. وأفادت المدعية العامة ديان نغومسيك بأن المشتبه به اعترف في البداية بإشعال النار باستخدام ولاعة وبنزين، قبل أن يتراجع عن أقواله.

وأوقفت السلطات ستة أشخاص بشبهة إشعال الحرائق عمداً، في واقعة أجبرت نحو ألف شخص على إخلاء منازلهم، وأدت أيضاً إلى إغلاق طريق سريع يربط باريس بجنوب شرق البلاد. وتمكن مئات من رجال الإطفاء من احتواء النيران، رغم استمرار بعض البؤر المشتعلة. ومنذ مطلع العام، اندلعت حرائق في نحو 32 ألف هكتار من الأراضي الفرنسية، وهي مساحة تفوق إجمالي ما احترق خلال موسم الحرائق بأكمله عام 2025.

حريق غابات في جنوب فرنسا، 6 يوليو 2026 (هانس لوكاس/ فرانس برس)

موجة الحر ترفع الوفيات في هولندا

سجّلت هولندا أكثر من 900 وفاة فوق المعدلات المعتادة بين نهاية يونيو/ حزيران ومطلع يوليو/ تموز، في خضم موجة حر ضربت غرب أوروبا، وفق ما أعلنت السلطات الصحية الأربعاء. وقال المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة في بيان: "إن سبب هذه الوفيات غير معروف، لكن من المرجح جداً أن تكون موجة الحر قد أدت دوراً فيها".

Ook in de week na de hitte eind juni was de sterfte hoger dan verwacht. Van 29 juni t/m 5 juli overleden naar schatting 325 mensen meer dan verwacht. In beide weken was dit in alle regio’s en leeftijden te zien, vooral in het zuiden, oosten en bij 80+.



➡️ https://t.co/WAj2mDItEA pic.twitter.com/8cq7rREo9m — RIVM (@rivm) July 15, 2026

وأوضح المعهد أن البلاد سجلت زيادة قدرها 911 حالة وفاة على المعدل المعتاد خلال الفترة بين 22 يونيو والخامس من يوليو، وأشار إلى أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاماً وما فوق كانوا الأكثر تضرراً، إلى جانب سكان الجنوب والشرق حيث سُجلت أعلى درجات الحرارة، التي قاربت الـ40 مئوية في بعض المناطق.

وحطّمت موجات الحر المتعاقبة التي شهدتها أوروبا أخيراً الأرقام القياسية لدرجات الحرارة وتسبّبت، وفق تقديرات، في ارتفاع عدد الوفيات بآلاف الحالات في دول، من بينها بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا.

اليابان.. أيام حارة "كوشوكو"

وفي اليابان، بات بلوغ الحرارة 40 درجة مئوية وما فوق أمراً شائعاً، ما دفع وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في إبريل/ نيسان الماضي إلى الكشف عن تسمية رسمية لهذه الحالات المناخية القصوى، وهي "كوشوكو" (أي أيام "حارّة على نحو قاسٍ"). وشهدت البلاد العام الماضي أشد صيف منذ بداية تسجيل البيانات عام 1898.

تحديات وضغوط متزايدة

أمام الضغوط المتزايدة على شبكات السكك الحديدية والطرق والكهرباء، بدأت دول أوروبية اعتماد حلول تقنية وهندسية للتكيف مع موجات الحر. وفي مطار أوسلو بالنرويج، عملت الفرق الفنية على رش نحو تسعة آلاف ليتر من المياه لتبريد مدرج المطار مع ارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 30 درجة مئوية، ويجري اختبار نوع جديد من الأسفلت المقاوم للحرارة.

وفي عدد من الدول الأوروبية، تُستخدَم الطائرات المسيّرة وأجهزة الاستشعار المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة خطوط السكك الحديدية، بينما لجأت هيئة النقل في استوكهولم إلى طلاء أجزاء من قضبان المترو باللون الأبيض لعكس أشعة الشمس والحد منها.

وتشير بيانات "رويترز كلايمت مونيتور" إلى أن درجات الحرارة في غرب أوروبا تجاوزت المعدلات الطبيعية لمنتصف يوليو/ تموز بنحو 5.5 درجات مئوية. ويرى خبراء أن البنية التحتية الأوروبية لم تعد مهيأة للتعامل مع الظواهر الجوية المتطرفة، خصوصاً أن كثيراً من شبكات السكك الحديدية والطرق شُيد قبل عقود وفق ظروف مناخية مختلفة.

درجات الحرارة في غرب أوروبا تجاوزت المعدلات الطبيعية لمنتصف يوليو/تموز بنحو 5.5 درجات مئوية

وقال مارتن ويلسون، مدير القسم الهندسي في شركة ألستوم الفرنسية المصنعة لمعدات السكك الحديدية، إن أوروبا يمكنها أن تستفيد من أنظمة النقل المصممة للعمل في درجات حرارة تزيد على 50 درجة مئوية مثل مترو الرياض وترام دبي. وقال: "أصبحت موجات الحر اليوم أشد وطأة، وأكثر تواتراً، وأطول أمداً... ويشكل ارتفاع درجات الحرارة تحدياً متزايداً لأنظمة السكك الحديدية في جميع أنحاء أوروبا".

خطة للتكيف مع تغير المناخ

ولا تقتصر الضغوط على السكك الحديدية، إذ تواجه الطرق بدورها تحديات مماثلة. يقول مهندسون إن الطرق السريعة في شمال أوروبا صممت في الأساس لتحمّل الأضرار الناجمة عن دورات التجمد والذوبان، فيما تستخدم دول جنوب أوروبا مثل إسبانيا خلطات أسفلت أكثر ملاءمة لحرارة الصيف.

غير أن إيجاد التوازن المناسب يزداد صعوبة مع اضطرار الدول إلى التعامل في الوقت نفسه مع شتاء أكثر برودة وصيف أشد حرارة. وقال خوسيه بابلو سايز فيلار من جمعية المهندسين المدنيين الإسبانية، في إشارة إلى مهندسي الطرق في شمال أوروبا: "قد يضطرون إلى تعديل نهجهم". فيما أنشأت هيئة النقل في باريس وحدة طوارئ لمواجهة موجات الحرارة، وتعمل على إعداد خطة للتكيف مع تغير المناخ بحلول نهاية العام. وفي النرويج، يقول المسؤولون إن الطقس الأكثر دفئاً ورطوبة يغير طريقة تصميم البنية التحتية الجديدة.

ويؤكد علماء المناخ أن ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة من النشاط البشري وحرق الوقود الأحفوري يجعل موجات الحرّ أكثر حدّة وتكراراً واستمراراً، وهو ما يفرض تحديات متزايدة على الصحة العامة والاقتصاد والبنية التحتية في مختلف أنحاء العالم.

(العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس)