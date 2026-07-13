موجات الحرّ تُشعل حريقاً بغابات فرنسا وتسبب وفيات في بريطانيا

- اندلع حريق كبير في غابة فونتينبلو جنوب باريس بسبب موجة الحر، مما أدى إلى إخلاء 15 منزلاً وتوقف حركة المرور، وشارك 400 عنصر إطفاء في السيطرة على الحريق الذي أثر على 800 هكتار. - توقعت دراسة في بريطانيا أن تتجاوز الوفيات الناتجة عن موجتي الحر 2700 حالة، مشيرة إلى أن تغير المناخ يزيد من حدة موجات الحر، وأوصى المجلس الاستشاري بوضع حدود لدرجات الحرارة في أماكن العمل. - اجتاحت موجة حر الولايات المتحدة، حيث سجلت مدينتا سولت ليك وبيلينغز درجات حرارة قياسية، مما عرقل جهود مكافحة حرائق الغابات في كولورادو ويوتا.

تتواصل التداعيات السيئة الناتجة من موجات الحر التي تضرب أوروبا والولايات المتحدة، واندلع حريق كبير في غابة فونتينبلو جنوب العاصمة الفرنسية باريس، وتوقعت دراسة أن تتجاوز الوفيات 2700 في بريطانيا، وحطمت موجة حرّ الأرقام القياسية وسط الولايات المتحدة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات التي اتخذها المزارعون للمساعدة في إخماد حريق غابة فونتينبلو؟ ما هي التوصيات التي قدمها المجلس الاستشاري لتغير المناخ للحكومة البريطانية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتعرّضت غابة فونتينبلو لحريق تمدد على نطاق استثنائي ليل الأحد - الاثنين، في وقت تشهد فرنسا موجة الحر الثانية لهذا العام. وتصاعد الدخان فوق الغابة على بعد 20 كيلومتراً بينما كانت سيارات الإطفاء تشق طريقها نحو مواقع الحريق. وانضم مزارعون إلى جهود الإطفاء عبر تركيب خزانات مياه على ظهر جراراتهم، وأُرسلت طائرتان من طراز "داش" من جنوب فرنسا للمساعدة في السيطرة على الحريق. وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني لعناصر الإطفاء إريك بروكاردي: "استخدمت هذه الآليات للمرة الأولى في منطقة العاصمة، وشارك 400 من عناصر الإطفاء في المهمات".

وأوقف الحريق حركة المرور في جزء من طريق سريع يؤدي إلى جنوب شرق فرنسا والذي يعبر الغابة، وغطّى نحو 800 هكتار بحلول منتصف الليل. وأُخلي نحو 15 منزلاً. وأوضح العقيد أوليفييه كومبتا الذي يقود العمليات أنّه "لولا الطائرات لكان من الضروري إخلاء قريتي نويزي سور إيكول وفودوي".

وفي منطقة باريس أيضاً تسبّب حريق آخر في إغلاق مؤقت لطريق سريع وخط لسكة حديد باريس - ليون. واندلعت حرائق غذتها موجات الحر في أنحاء فرنسا، وأعلن وزير الداخلية لوران نونيز "احتراق 17 ألف هكتار في الغابات، وقد يصل التقييم النهائي إلى 25 ألف هكتار، أي ضعف المساحة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

بريطانيا

على صعيد آخر، توقعت دراسة أن يتجاوز عدد وفيات موجتي الحر الأخيرتين في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيين في إنكلترا وويلز 2700 حالة. ووصف مارك مكارثي من مكتب الأرصاد الجوية، الذي نُقلت عنه الدراسة، هاتين الموجتين بأنهما "استثنائيتان بشكل خاص، لا سيما أنهما حصلتا مبكراً".

وشدد مُعدو الدراسة على دور تغير المناخ الذي يُؤدي إلى زيادة حدة موجات الحر هذه وتكرارها. وهم قدروا بأن درجات الحرارة القصوى خلال النهار كانت أعلى بين 3 و4 درجات مئوية مما كانت ستكون عليه لولا هذه الظاهرة، ما يزيد المخاطر الصحية الخاصة بالإرهاق والضغط على القلب والكليتين وتفاقم الأمراض المزمنة. وعزا الباحثون 42% من هذه الوفيات إلى تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية، خصوصاً استخدام الوقود الأحفوري. وكان المجلس الاستشاري لتغير المناخ، وهو الهيئة المكلفة تقديم المشورة للحكومة بشأن تغير المناخ حذر العام الماضي من أن المملكة المتحدة غير مستعدة لمواجهة تبعات تغير المناخ على أراضيها.

وفي تقرير نُشر في مايو/أيار الماضي، قدّر المجلس الاستشاري لتغير المناخ أن 92% من المنازل البريطانية قد تُعاني من ارتفاع درجات الحرارة بحلول عام 2050، وأوصى الحكومة بوضع حدود قصوى لدرجات الحرارة في أماكن العمل والاستثمار في أنظمة تكييف الهواء للمباني العامة مثل المستشفيات والمدارس.

الولايات المتحدة

وفي الولايات المتحدة، اجتاحت موجة حر مناطق تمتد من السهول الشمالية وصولاً إلى منطقة جبال روكي (وسط). وفي مدينة سولت ليك، عاصمة ولاية يوتا، ومدينة بيلينغز، أكبر مدن ولاية مونتانا، بلغت درجات الحرارة ذروتها عند 43 درجة مئوية، وهي الأعلى على الإطلاق في تاريخ المدينتين منذ بدء تسجيل درجات الحرارة قبل أكثر من 150 عاماً. وعرقل الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة جهود مكافحة حرائق الغابات المندلعة في ولايتي كولورادو ويوتا.

وقبل أكثر من أسبوع، شهد شرق الولايات المتحدة موجة حر أخرى رفعت درجات الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية في مدينتي نيويورك وفيلادلفيا.

(فرانس برس، رويترز)