مواليد الجزائر... طقوس احتفالية ترسّخ الموروثات الشعبية

- يحتفل الجزائريون بالمولود الجديد من خلال طقوس تقليدية تبدأ بالأذان في أذن المولود وتنظيم "السبوع" بعد سبعة أيام، حيث تُقدم الحلويات التقليدية وتُوزع الهدايا، مع اهتمام خاص بالأم. - تشمل الطقوس إقامة "العقيقة" بذبح ذبيحة وتوزيع الأطعمة، وحلق شعر المولود والتصدق بوزنه، وتزيين المولود بالحناء والكحل، مع إجراء ختان الذكور في فترة الرضاعة. - رغم التغيرات الاجتماعية، تظل هذه الطقوس جزءاً من الهوية الثقافية الجزائرية، مع تطورات مثل إقامة الاحتفالات في قاعات خاصة ودمج العادات التقليدية مع الحداثة.

يحتفي الجزائريون بالمولود الجديد، متمسّكين بطقوس وعادات تعبّر عن الاعتزاز بالموروثات الشعبية والخصوصية الثقافية، رغم توجه البعض نحو مزج التقاليد القديمة بمظاهر الحداثة.

تمثّل ولادة طفل جديد في الجزائر مناسبة تتجاوز حدود الأسرة الصغيرة إلى العائلة وتشمل الأقارب والجيران، لذا فهي مناسبة تتجلّى فيها البهجة، وتُستحضر فيها العادات المتوارثة من جيل إلى آخر، والطقوس المترسّخة في الذاكرة الشعبية. كما تُعبّر هذه المناسبة عن قيمة التماسك الاجتماعي والاعتزاز بالموروث الثقافي، من خلال مجموعة تقاليد ما زالت صامدةً أمام الحداثة والتطورات المجتمعية، ومن بينها "السبوع" و"العقيقة".

أول ما تُبادر إليه العائلة الجزائرية احتفاءً بالمولود الجديد هو الأذان في أذنَيه فور ولادته، إذ يتولّى كبير العائلة فعل ذلك، أملاً في أن يُلقى الإيمان والخلق الطيب في قلب الرضيع، ثم يأتي الاحتفال وكأنّه عرس مصغّر، أو كما يُسمّى "وليمة المزيود"، إذ يُقام الاحتفال الجماعي بعد سبعة أيام من الولادة، وهو ما يُعرف بـ"السبوع"، امتناناً لقدوم روح جديدة إلى العائلة. وتُوجّه الدعوات إلى الأقارب والجيران والأصدقاء، وتُحضّر وليمة العشاء أو الجلسة الاحتفالية تعبيراً عن الفرح بالمولود الجديد.

تقول نورة بن عبد الرحمن لـ"العربي الجديد": "في بعض الحالات يُؤجّل احتفال السبوع إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من ولادة الطفل، ريثما تتعافى الأم وتُستكمل التحضيرات اللازمة. وبحسب تقاليدنا في منطقة قسنطينة شرقي الجزائر، يُستقبل الضيوف بتقديم القهوة أو الشاي، كما تُزيّن صينية الضيافة كدلالة على الفرح والكرم، مع تقديم الحلويات التقليدية، مثل الطمينة والمشوشة، والتي تُحضّر خصيصاً لهذه المناسبة، وهي حلويات تُعدّ من الطحين والعسل، وتُزيّن باللوز والجوز".

ومن مظاهر الفرح بالمولود الجديد أن يحرص الضيوف على تقديم الهدايا التي تتنوّع بين الملابس والألعاب، بينما يُفضّل البعض تقديم المال نقداً، في تقليد شعبي يرمز إلى الفأل الحسن والتمنّي بالرزق والخير للمولود وأهله. في أغلب الأحيان، كان "السبوع" يجرى على شكل حفل عائلي بسيط، لكن بعض العائلات باتت في السنوات الأخيرة تُقيمه على نحو أكبر، وتُظهر فيه نوعاً من الترف. ولا يقتصر الاهتمام على المولود الجديد فقط، إنّما تحظى الأم باهتمام خاص خلال فترة ما بعد الولادة التي تستمر أربعين يوماً، إذ تُوفَّر لها الراحة والتغذية الجيدة، وتتناول أطعمة تقليدية غنية بالخضار واللحوم، إلى جانب البيض والعسل الحارّ لمساعدتها في استرجاع صحتها وعافيتها.

تؤدي مثل هذه العادات الجزائرية الدور المحوري في ترسيخ الهوية الاجتماعية وتعزيز الشعور بالانتماء داخل العائلات. وبعيداً عن مظاهر الاحتفال المؤقتة، تشكل هذه اللحظات فرصة لاسترجاع القيم الاجتماعية المتميّزة، وهو ما يعكس مشاركة الأقارب والجيران في مثل هذه المناسبات بوصفها وسيلة لتجديد الروابط الاجتماعية وتقوية العلاقات الإنسانية، خصوصاً في ظل تغيّر نمط الحياة الذي تقلصت فيه فرص اللقاءات المباشرة بين أفراد العائلة الواحدة.

يمنح بعض العائلات طابعاً دينياً للمناسبة من خلال إقامة وليمة "العقيقة"، حيث تُقام ذبيحة على شرف المولود الجديد. وفي السابق كانت العقيقة تتمّ بذبح كبش (خروف) واحد إن كانت المولودة أنثى، وكبشين إن كان المولود ذكراً، لكن مع تبدّل الأحوال الاجتماعية والظروف المعيشية، صارت العائلات تكتفي بذبيحة واحدة أو بشراء جزء من شاةٍ مذبوحة. وتُقام وليمة عشاء يُدعى إليها الأهالي من أقارب وجيران وأصدقاء، كما يُوزّع طبق الكسكسي باللحم على الجيران، في تعبير عن الشكر والبركة. فيما يفضّل البعض أخذ طبق كبير للمسجد ليُوزّع على الفقراء.

الصورة تحتفي عائلات جزائرية من خلال الذبيحة، الجزائر العاصمة، 22 يونيو 2023 (فرانس برس)

ولا تتوقف الطقوس عند "العقيقة"، فمن العادات المتوارثة حلق شعر المولود والتصدّق بوزنه، وهي طقوس رمزية متوارثة، فضلاً عن ارتداء المولود لباساً جديداً، وتخضيب يدَيه بالحناء، غالباً ما تقوم جدته بذلك، إلى جانب وضع الكحل في عينيه، اعتقاداً من الكثيرين بأنه يجلب الجمال والصحة.

قبل عقود لم تكن مقوّمات القطاع الصحي تسمح بختان المولود الذكر بعد فترة قصيرة من ولادته، لكن مع اتّساع وتطور الطب والتخدير الموضعي، واكتشاف أهمية الختان المبكر، باتت العائلات الجزائرية تُقدم على ختان أطفالها الذكور وهم في فترة الرضاعة، بحيث تصبح الفرحة فرحتين، فرحة الولادة وفرحة الختان، اعتقاداً منهم بأنّ الشفاء سيكون أسرع وأقل ألماً. لذا، يأخذ الاحتفال طابعاً آخر، وقد تتكبّد العائلات كلفة كبيرة لتحضيره، حيث تعلو الزغاريد، وقد تُنظّم بعض العائلات الميسورة حفلات كبيرة بلباس الختان التقليدي وعشاء خاص.

تظلّ طقوس الاحتفال بالمولود الجديد في الجزائر من المشاهد الاجتماعية والثقافية التي تُبرز تمسّك الجزائريين بموروثهم الشعبي، وحرص العائلات على نقل هذه العادات إلى الأجيال وترسيخها في الوجدان الجماعي. لكن هذه الطقوس شهدت تغيّرات عديدة في السنوات الأخيرة، بفعل تأثرها بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وأنماط الحياة الحديثة على طرق الاحتفال وإحياء بعض المناسبات الاجتماعية. وبينما كان الاحتفال بالمولود الجديد يقتصر على أفراد العائلة والجيران والأقارب في نطاق ضيق، صار اليوم مناسبة تُخطط لها الأسرة وتُعدّ لأجلها مختلف الوسائل التي تمزج بين العادات الشعبية القديمة ومظاهر التجديد، مثل استئجار فضاءات خاصة للاحتفال، وشراء لوازم المناسبة من ألبسة وأطعمة وحلويات وغيرها.

الصورة يُوزّع طبق الكسكسي تعبيراً عن الشكر والبركة، الجزائر العاصمة، 10 أكتوبر 2023 (بلال بن سالم/ Getty)

وتؤكد الباحثة في علم الاجتماع من جامعة الجزائر، سعاد بوساق لـ"العربي الجديد"، أنّ طقوس الاحتفال بالمولود الجديد انتقلت من جيل إلى آخر، بما يعكس وعي المجتمع بروابطه الاجتماعية وخصوصيته الثقافية، سواء عبر العادات والتقاليد المختلفة أو الموروثات الشعبية الراسخة في المجتمع الجزائري. وتعتبر أن ذلك لا يرتبط بالمستوى الاجتماعي للعائلات، كون هذه الطقوس تجمع بين المرجعيتين الدينية والمجتمعية، كما تمثل فرصة لتعزيز الروابط الأسرية والعلاقات مع الأقارب والجيران.

وتتابع: "لكن يمكننا أن نلاحظ تطورات مختلفة في سياق احتفاء العائلات الجزائرية بالمولود الجديد، سواء من حيث مبالغة البعض بالاحتفاء في قاعات الاحتفالات وغيرها، أو من خلال إحياء بعض الطقوس الدينية مثل إطعام الناس، امتناناً من العائلة كونها رُزقت بنعمة المولود الجديد".