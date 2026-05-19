مهرجان وطني لإحياء النكبة في غزة: العودة حق لا يسقط بالتقادم

- نظم التجمع الوطني للقبائل والعشائر الفلسطينية مهرجاناً في غزة لإحياء ذكرى النكبة، مؤكداً على التمسك بحق العودة ورفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، مع رفع الأعلام واللافتات التي تشدد على الهوية الفلسطينية. - أشار المشاركون إلى استمرار آثار النكبة منذ 1948، حيث يعاني الفلسطينيون من العدوان والحصار، ودعا رئيس التجمع الوطني المؤسسات الدولية للتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية. - أكد المتحدثون أن النكبة جريمة متواصلة تستهدف الهوية الفلسطينية، مشددين على تعزيز الوحدة الوطنية وحق العودة، واستمرار النضال لتحقيق الحرية والاستقلال.

نظم التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مهرجاناً وطنياً في مقر الغرفة التجارية شرقي مدينة غزة، إحياءً لذكرى النكبة الفلسطينية التي يحييها الفلسطينيون في 15 من مايو/أيار من كل عام، تأكيداً على تمسكهم بحق العودة ورفضهم محاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وشارك في الفعالية وجهاء ومخاتير وممثلون عن العائلات والقبائل الفلسطينية، إلى جانب شخصيات وطنية واعتبارية، حيث رفعت الأعلام الفلسطينية واللافتات الوطنية التي شددت على التمسك بالأرض والهوية الفلسطينية، وكان منها "العودة حق لا يسقط بالتقادم"، و "فلسطين قضية شعب لا تموت"، و"العودة حق كالشمس"، و"النكبة مستمرة والعودة حتمية"، و"فلسطين لنا والعودة موعدنا".

وأكد المشاركون خلال كلماتهم أن النكبة التي وقعت عام 1948 وما رافقها من تهجير قسري لمئات آلاف الفلسطينيين من مدنهم وقراهم على يد العصابات الصهيونية، لا تزال آثارها ممتدة حتى اليوم في ظل ما يتعرض له الفلسطينيون من عدوان وحصار ونزوح متكرر، خاصة في قطاع غزة.

وقال رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية علاء الدين العكلوك، إن الشعب الفلسطيني لا يزال يدفع ثمن النكبة حتى هذه اللحظة، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين منذ أكثر من سبعة عقود. موضحا أن النكبة الفلسطينية بدأت مع وعد بلفور، الذي وصفه بأنه "وعد من لا يملك لمن لا يستحق، حين منحت بريطانيا فلسطين للاحتلال ظلماً وعدواناً، ومهدت لإقامة دولة لليهود على أنقاض المدن والقرى الفلسطينية بعد تهجير سكانها الأصليين وتشريدهم".

وأكد أن الأزمات والمعاناة لا تزال مستمرة حتى اليوم، خاصة في ظل الحرب التي استهدف فيها الاحتلال جميع أشكال الحياة في قطاع غزة، ضمن محاولات ممنهجة لإفراغ الأرض من سكانها وإجبار الفلسطينيين على الهجرة القسرية، من خلال القتل والتدمير والحصار واستهداف البنية التحتية والمنازل ومراكز الإيواء. مشيرا إلى أن الاحتلال يواصل ممارساته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني في مختلف النواحي، وصولاً إلى استهداف أساطيل الصمود والتضامن الإنساني وقوافله الداعمة للشعب الفلسطيني، في محاولة لعزل الفلسطينيين ومنع أي دعم إنساني أو تضامني يصل إليهم.

وشدد العكلوك على أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم مهما بلغت التضحيات، وسيواصل تمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة وعلى رأسها حق العودة وإقامة دولته المستقلة. ودعا المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية إلى الوقوف عند مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك الجاد للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف جرائمه وممارساته بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على توفيرالحماية الدولية للفلسطينيين.

وأكد القائمون على المهرجان أهمية تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الهوية الفلسطينية لدى الأجيال الجديدة، مشددين على أن حق العودة سيبقى ثابتاً لا يسقط بالتقادم، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله للحفاظ على حقوقه الوطنية.

من جانبه، قال ممثل القوى الوطنية والإسلامية محمود خلف، إن النكبة الفلسطينية ليست حدثاً عابراً في التاريخ، بل جريمة متواصلة تقوم على الاقتلاع والسلب والنهب والتطهير العرقي، وتستهدف الهوية الوطنية الفلسطينية ووجود الشعب الفلسطيني على أرضه. موضحا أن النكبة شكلت لحظة تأسيسية للمشروع الصهيوني الاستعماري، الذي أُقيم على أنقاض أكثر من 530 مدينة وقرية فلسطينية جرى تدميرها وتهجير سكانها، إلى جانب ارتكاب عشرات المجازر التي راح ضحيتها أكثر من 15 ألف فلسطيني خلال عام 1948.

وأكد أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين لم تكن أحداثاً معزولة، بل جاءت ضمن سياسة ممنهجة هدفت إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وإحلال المستوطنين الإسرائيليين مكانهم، مشيراً إلى أن هذه السياسة لا تزال مستمرة حتى اليوم في مختلف المدن والبلدات الفلسطينية. مشيرا إلى أن قطاع غزة يتعرض حالياً لواحدة من أبشع صور الإبادة الجماعية، حيث سقط قرابة ربع مليون فلسطيني بين شهيد وجريح جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، في ظل استهداف المدنيين والبنية التحتية ومقومات الحياة كافة.

وشدد خلف على أن النكبة لم تكن مجرد خسارة جغرافية للأرض، بل محاولة لإنهاء وجود الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته الوطنية، إلا أن الفلسطينيين أثبتوا عبر العقود تمسكهم بحقوقهم الأساسية وفي مقدمتها حق العودة. مؤكدا أن حق العودة يُعد حقاً فردياً وجماعياً لا يسقط بالتقادم، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله وتمسكه بأرضه وحقوقه الوطنية حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والعودة والاستقلال.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس جمعية مخاتير فلسطين سيف الدين أبورمضان أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكاً بحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة إلى الأراضي الفلسطينية التي هجر منها، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. مشيرا إلى أن محاولات الاحتلال المتواصلة لطمس الهوية الفلسطينية وفرض واقع جديد على الأرض لن تنجح في كسر إرادة الفلسطينيين أو انتزاع حقوقهم التاريخية، مؤكداً أن الأجيال الفلسطينية المتعاقبة ما زالت تحمل مفاتيح البيوت وذاكرة القرى والمدن المهجرة، وتورث قضية العودة جيلاً بعد جيل.

وأضاف أن ما يتعرض له الفلسطينيون اليوم من عدوان وحصار وتهجير يعيد إلى الأذهان مشاهد النكبة الأولى، لكنه في الوقت ذاته يعزز وحدة الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وثوابته الوطنية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في مختلف أماكن وجودهم.

من جانبه، قال اللاجئ الفلسطيني طلال عصفور من بلدة بئر السبع، وهو أحد كبار السن المشاركين في المهرجان، إن ذكرى النكبة تعيد إليه تفاصيل التهجير التي عاشتها عائلته عام 1948، حين أجبروا على مغادرة قريتهم تحت تهديد السلاح والقصف. مضيفا لـ "العربي الجديد" على هامش المهرجان: "كان والدي يحدثني دائماً عن تفاصيل الحياة في بئر السبع، وعن البيت والأرض والزراعة وذكريات القرية، وكان الأهالي حينها يعتقدون أن غيابهم لن يتجاوز بضعة أيام، لكنهم وجدوا أنفسهم يعيشون عمراً كاملاً في اللجوء والانتظار والحنين إلى العودة". وأوضح أن مشاركته في المهرجان تأتي للتأكيد على تمسك الفلسطينيين بحق العودة رغم مرور العقود، مشيراً إلى أن ما يتعرض له أهالي قطاع غزة اليوم من نزوح ودمار يعيد مشاهد النكبة الأولى بصورة أكثر قسوة، وقال: "أحفادنا يعيشون اليوم ما عشناه نحن قبل عشرات السنين، لكننا ما زلنا نؤمن أن فلسطين ستبقى لنا".

بدوره، بين المختار أبو أكرم عبد العال أن إحياء ذكرى النكبة يمثل رسالة للأجيال الجديدة بضرورة الحفاظ على الرواية الفلسطينية وعدم السماح بطمسها، وأضاف: "نشارك اليوم لنؤكد أن النكبة ليست مجرد ذكرى تاريخية، بل قضية مستمرة يعيشها الفلسطيني يومياً في غزة والضفة والشتات". مؤكدا لـ "العربي الجديد" أن الشعب الفلسطيني يحمل مسؤولية نقل معاناة الأجداد إلى العالم، خاصة في ظل ما يتعرض له قطاع غزة من حرب وتهجير متواصل، موضحا أن الفعاليات الوطنية تسهم في تعزيز الهوية والانتماء الوطني لدى الجيل الجديد، وقال: "رغم الألم والدمار، ما زال الفلسطيني متمسكاً بأرضه وحقه في الحياة والعودة".

وشدد المتحدثون على أن مرور ثمانية وسبعين عاماً على النكبة لم يؤدّ إلى كسر تمسك الفلسطينيين بحقوقهم الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة، مؤكدين أن الرواية الفلسطينية ستبقى حاضرة رغم كل محاولات الطمس والتزييف.