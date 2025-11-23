مهرجان فلسطين في بريطانيا يجمع أكثر من 50 ألف دولار لدعم غزة

- رسالة صمود وتضامن: شهد مهرجان فلسطين في لندن حضوراً كبيراً من الشتات، حيث أكد زاهر البيراوي على صمود الشعب الفلسطيني ورسالة المهرجان الواضحة بأن الرواية الفلسطينية لن تُمحى رغم محاولات الطمس. - تكريم ودعم للقضية الفلسطينية: تضمن المهرجان كلمات عن أوضاع غزة وتكريم شخصيات داعمة مثل الجراح محمد طاهر، وجمع أكثر من 50 ألف دولار لصالح كفالة الأيتام وبرامج الإغاثة في غزة. - التحديات الإنسانية في غزة: رغم الفعاليات، يظل الوضع الإنساني في غزة قاسياً مع حاجة السكان للمساعدات، وتواجه المنظمات تحديات بسبب القيود الإسرائيلية، مع استمرار الفعاليات في إدنبرة لدعم الفلسطينيين.

تحوّلت صالة بايرون هول في منطقة هارو شمال غرب لندن، مساء أمس السبت، إلى مساحة تفيض بالأعلام الفلسطينية وتنبض بالأغاني التراثية والوجوه القادمة من مختلف مدن الشتات، وذلك خلال النسخة العشرين من مهرجان فلسطين الذي ينظّمه المنتدى الفلسطيني في بريطانيا سنوياً. نسخة هذا العام بدت مختلفة، لا في حجم الحضور فقط، بل في الإحساس بأن الغناء والرقص والتبرّع ليست مجرّد طقوس احتفالية، بل فعل صمود في وجه جرح مفتوح اسمه غزة.

في كلمته الافتتاحية، أكد رئيس المنتدى زاهر البيراوي أن المهرجان "يكرّس صمود الشعب الفلسطيني" ويوجّه رسالة واضحة من لندن إلى غزة بأن الرواية الفلسطينية لن تُمحى رغم كل محاولات الطمس. ووصف ما تتعرض له غزة بأنه "إبادة ممنهجة" تستهدف المدنيين والبنية التحتية، داعياً إلى محاسبة قادة الاحتلال دولياً.

من جانبه، شدّد نائب رئيس المنتدى عدنان حميدان على أن الفعالية تعكس "استمرار التضامن مع غزة ورفض سياسات التهويد ومحاولات تغييب الفلسطيني في الشتات"، مضيفاً أن الحق لا يسقط بالتقادم.

تنوّعت الكلمات التي أُلقيت على المنصّة بين شهادات وتجارب ورؤى سياسية وحقوقية قدّمها عدد من المتحدثين، بينهم الدكتور محمد طاهر ودينيس جوفي وأحمد الناعوق ولينا خطاب وكيرن أندريو. تحدّث البعض عن أوضاع غزة وآخرون عن تجارب الاعتقال أو الدفاع القانوني أو حماية الهوية الفلسطينية في المهجر.

إلى جانب الكلمات، شهد المهرجان فقرة تكريم لشخصيات ومؤسسات أسهمت في دعم القضية الفلسطينية خلال العامين الماضيين، من بينها الجرّاح محمد طاهر والطبيب جيمز سميث والناجي من الهولوكوست ستيفن كابوس والمستشارة أندريا غيبسون والناشط الرقمي كريس كونزلر، وكذلك المشاركان في أسطول الحرية آرون وايت وكيرن أندرو.

ولم يخلُ البرنامج من العروض الفنية والتراثية التي حملت الجمهور إلى ذاكرة المكان الفلسطيني؛ الأوركسترا العربية في لندن بقيادة الموسيقار الفلسطيني–البريطاني باسل صالح والدبكة الفلسطينية وفقرة للفنان لوكي (Lowkey)، إضافة إلى برامج للأطفال وأطباق فلسطينية تقليدية وكنافة صُنعت خصيصاً للمهرجان. كما شهدت الفعالية مزاداً على لوحة للفنان سليم عاصي تجسّد خريطة غزة وشخصية "حنظلة"، وبيعت بأكثر من 8 آلاف دولار.

من وهج التصفيق إلى دعم غزة

وسط الأضواء والزغاريد والهتافات، كان الإعلان عن جمع أكثر من 50 ألف دولار لصالح كفالة الأيتام وبرامج الإغاثة الشتوية في غزة هو اللحظة الأشد وقعاً على الحضور، لحظة امتزج فيها الفرح بالمسؤولية. فالأرقام تبدو لامعة من فوق المنصّة، بيد أنّ قيمتها الحقيقية تتضح حين نضعها في سياقها الإنساني.

تُفيد مذكرة السياسة الإنسانية الصادرة عن حكومة المملكة المتحدة بأن ما بين 97% و100% من سكان قطاع غزة يحتاجون اليوم إلى مساعدات إنسانية، فيما يعاني ما لا يقل عن 95% من انعدام أمن غذائي حاد أو أسوأ، وفق التقييم الرسمي للحكومة البريطانية الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. أمام واقع بهذا القدر من القسوة، يصبح كل مبلغ يصل إلى غزة جزءاً من شبكة أمان أساسية وليست رمزية.

في مواجهة الواقع الإنساني الراهن

ورغم أن الفعاليات الفنية وجمع التبرعات في لندن تبث معاني التضامن والأمل، فإن الواقع الإنساني في غزة يضع حجم المأساة في ميزان آخر. فحتى مساء 19 نوفمبر 2025، أكّد تقرير نشره موقع "Irish Examine" أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لا تزال مقيّدة وممنوعة فعلياً من أداء دورها الكامل داخل القطاع نتيجة الحظر والقيود الإسرائيلية، على الرغم من أنها الجهة الوحيدة القادرة على إدارة عملية إنسانية بهذا الحجم عبر نحو 12 ألف موظف.

لم يخلُ البرنامج من العروض الفنية والتراثية (العربي الجديد)

ويوضح التقرير أن المنظمات الإنسانية العاملة داخل غزة تخوض سباقاً مع الزمن وسط نقص حاد في الإمدادات الطبية والغذائية، فيما تؤدي القيود المفروضة على أونروا إلى إبقاء الوضع في مستويات كارثية، مع استمرار منع دخول المعدات الأساسية وتعليق وصول الطواقم وإبطاء توزيع المساعدات عبر اشتراط إزالة شعار الوكالة من شحنات الإغاثة.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، يصبح كل مبلغ يُجمع، بما في ذلك الـ50 ألف دولار التي أعلن عنها مهرجان لندن، جزءاً من منظومة دعم أكبر يحتاجها القطاع اليوم، لأن كل دواء وكل وجبة غذاء وكل وسيلة تدفئة قد تعني ببساطة إنقاذ حياة.

خطوة بداية وليست نقطة نهاية

مبلغ خمسون ألف دولار لن يعيد بناء البنية التحتية المدمّرة في غزة، لكنّه إن وصل إلى مستحقيه قادر على تخفيف قسوة الشتاء عن عشرات الأسر وتوفير الدواء والغذاء والبطانيات والكرامة الإنسانية لمن أُنهكوا تحت الحصار. والأهم منح من حضروا المهرجان معنى وإبراق رسالة أن الاحتفال لم يكن هروباً من الألم، بل مقاومة ضده.

الاحتفال لم يكن هروباً من الألم، بل مقاومة ضده (العربي الجديد)

ومع إسدال الستار على نسخة لندن، أعلن المنتدى أن الفعاليات ستتواصل في إدنبرة يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني في قاعة "Portobello Town Hall " تحت شعار "متحدون من أجل غزة". بين لندن وإدنبرة، وبين صالة مكتظّة وخيمة باردة في غزة، يبقى ما يربطهما أقوى من المسافة: إصرار على ألا يُترك الفلسطينيون وحدهم مهما طال الزمن.