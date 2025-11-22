مهجّرو السويداء... إمكانيات الشتاء "تحت الصفر"

- تعاني العائلات المهجّرة في السويداء من ظروف معيشية قاسية مع اقتراب الشتاء، حيث يعيشون في مراكز إيواء تفتقر لوسائل التدفئة الأساسية، مما يجعلهم عرضة للبرد والمطر. - الجهود المبذولة من قبل المسؤولين والمنظمات الإنسانية لتحسين الأوضاع تظل محدودة، حيث تعتمد التدفئة على أجهزة بسيطة وتوزيع مواد التدفئة غير منتظم. - تتزايد المخاوف من قسوة الشتاء، حيث يعاني المهجّرون من نقص في الألبسة والموارد، ويبقى أملهم الوحيد هو العودة إلى منازلهم.

تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في مدينة السويداء ليلاً، وتخوض عائلات مهجّرة معركة البرد في ظل نقص وسائل التدفئة.

مع اقتراب الشتاء من هضبة السويداء، تتصاعد مخاوف آلاف المهجّرين الذين ينتمون إلى عشرات القرى والبيئات الاجتماعية المختلفة، من عشائر البدو إلى سكان الريف الشرقي وأحياء داخل المدينة، فهم يجلسون في غرف ضيّقة داخل مدارس قديمة حُوّلت على عجَل إلى مراكز إيواء من دون مدها بأي تجهيزات للتدفئة أو حتى مستلزمات بسيطة كافية من بطانيات، كما يعيش آخرون في خيام هشة لا تقوى على مقاومة موجات المطر.

داخل إحدى المدارس التي تحوّلت إلى مركز إيواء في ريف السويداء تزدحم القاعات بعشرات العائلات التي تركت خلفها بيوتاً ومواسم ومواشي كانت تجلب إليها الدفء في موسم البرد القارس. يتوزّع أفرادها على فرشات رقيقة فوق بلاط بارد، فيما ترتفع أصوات الأطفال مع كل انقطاع للكهرباء. يضع بعضهم قطع كرتون على نوافذ مكسورة لتخفيف حدّة الهواء، ويحاول آخرون البحث عن الدفء المطلوب في شكل ملحّ لتفادي أي أضرار صحية عبر إشعال بقايا خشب في علب معدنية. وفي هذا الازدحام، تبدو علامات الإرهاق النفسي واضحة على معظم السكان، إذ يعيشون مرغمين في غرف لا تتجاوز مساحتها عشرين متراً مربعاً، وتضم أكثر من عائلة أحياناً.

ورغم محاولات المسؤولين المحليين وبعض المنظمات لتحسين الظروف داخل هذه المراكز، تظل الإمكانيات محدودة جداً كما يقول قاطنوها، فالتدفئة تعتمد على أجهزة بسيطة تعمل بالمازوت، وتتعطل غالباً أو لا تكفي لاحتياجات عدد كبير من أفراد العائلات المتجمعين في قاعات واسعة كانت في الأصل صفوفاً دراسية.

يقول حاتم "أبو فاروق"، أحد المهجّرين، لـ"العربي الجديد": "الصوبة لا توفر الدفء المطلوب، وإذا اشتغلت فلا تغطي سخونتها مساحة متر أو مترين في الغرفة. ونحن عشرة أشخاص في هذه الغرفة الصغيرة". وتفيد شهادات عدة بأن كثيرا من الغرف لا تحصل على أكثر من 20 ليترا من المازوت كل أسبوع، ما يجعل التدفئة حلماً أكثر منه إجراءً عملياً.

وسط هذا المشهد، دعت مئات العائلات من عشائر البدو المهجّرة في السويداء الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية إلى الإسراع في توفير مساكن مؤقتة لائقة قبل أن يشتد البرد، وتقديم وسائل تدفئة قادرة على مواجهة الظروف القاسية. وتقول امرأة تقيم في مخيم قرب قرية الحقف لـ"العربي الجديد": "الخيام التي يقيم فيها المهجّرون لا تصلح أساساً للسكن بسبب نوعيتها وحالتها السيئة جداً. ومع أولى زخات المطر تمتلئ الأرض بالمياه، ويتحوّل الليل إلى كابوس".

من جهته، يقول محافظ السويداء، مصطفى البكور، لـ"العربي الجديد": "باتت المناطق التي جرت تهيئة ظروفها الأمنية والخدماتية جاهزة لاستقبال أبنائها مجدداً، بما يضمن لهم عودة آمنة وكريمة". ويؤكد أن الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر تعليمات بصرف تعويضات مالية لأصحاب منازل تضررت من الأحداث الأخيرة، لكن مهجّرين كثيرين يشيرون إلى أن هذه الخطوات لم تنفذ على نطاق واسع، وأن العودة بالتالي لا تزال ترتبط بوعود أكثر من خطوات عملية.

في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، عادت نحو مائة عائلة من مهجّري السويداء من درعا إلى قرية الأصفر، في خطوة لاقت ترحيباً حذراً. وأكد مدير مكتب إعلام المحافظة عبد الله الدليمي أن المجلس يعمل لتطبيق خطة شاملة من أجل توزيع مواد التدفئة بشكل منتظم على المهجّرين بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية، لكن على الأرض لا يبدو أن هذه الخطة انعكست على أوضاع مراكز الإيواء، حيث تتحدث معظم العائلات عن نقص شديد في الألبسة الشتوية وغياب شبه كامل للتدفئة.

في السياق، يؤكد الشيخ جميل التركي أبو عبد الله، وهو من عشائر السويداء، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "احتياجات المهجّرين تتضاعف مع اقتراب الشتاء، فالعائلات التي خرجت من منازلها لا تملك شيئاً، ولم يصل أي دعم حقيقي إلى غالبيتها من المنظمات ولا من الجهات الرسمية". ويشير إلى أن التقديرات تتحدث عن 80 ألف مهجّر ينتمون إلى 13.500 عائلة نزحوا من 34 قرية وبلدة في السويداء، إضافة إلى أحياء داخل المدينة، مثل المقوس وأبو حروبي والمشورب ورجم الزيتون.

ورغم التصريحات الرسمية وخطط الإغاثة، تبدو الصورة الميدانية أكثر وضوحاً من خلال تفاصيل الحياة اليومية داخل المراكز، حيث تظهر الظروف القاسية بعيداً عن الخطابات. يرتجف الأطفال ليلاً، وتتشارك النساء بطانية واحدة، وينتظر الرجال ساعات للحصول على بضعة ليترات من المازوت. كل هذه التفاصيل ترسم خطوطا واضحة لمعاناة المهجّرين. ومن خلال قصص بعض العائلات، تمكن قراءة هذا المشهد بعمق أكبر.

على باب إحدى الغرف، تجلس زينب أم سالم قرب موقد صغير لا يشتعل إلا ساعات قليلة. نزحت مع أطفالها الأربعة بعدما فقدت منزلها في ريف السويداء الشرقي، وتقول لـ"العربي الجديد": "كبرنا بين الخلاء والبيوت الواسعة، ونعيش اليوم كلنا في غرفة واحدة. صارت أحلامنا البسيطة أن نرجع إلى بيوتنا ولو بلا شبابيك". وتشير إلى أن أطفالها لم يلتحقوا بالمدرسة هذا العام لأن المركز بعيد عن أي مؤسسة تعليمية.

وفي غرفة أخرى، يجلس محسن الحج أبو راكان، وهو رجل خمسيني، يحدّق في السقف المتشقق. خسر مزرعته وقطيع الأغنام خلال المعارك، ومنذ أن وصل إلى المركز لم يجد عملاً. يقول لـ"العربي الجديد": "صرنا نعيش على الحصص. لم يبقَ لدي ما أقدّم لأولادي غير الانتظار. وأكبر مخاوفي حالياً هو الشتاء القادم، فالغرفة التي نقيم فيها لا تصمد أمام الريح، والمازوت قليل جداً".

في الزاوية، تلعب ليان (تسع سنوات)، بعلبة فارغة تصنع منها لعبة. والدها مفقود منذ أشهر، ووالدتها تحاول التماسك. تقول الأم: "البنت صارت تخاف من كل صوت، وتسألني متى سنرجع إلى البيت، وأنا لا أعرف ماذا أجيب". وتشير إلى أن ابنتها بدأت تعاني من أرق وقلق وسط غياب أي دعم نفسي داخل المركز.

تجمع هذه القصص صورة واحدة عن واقع المهجّرين، حيث يمتزج الخوف من المستقبل مع الحاجة الحادّة إلى مقومات حياة أولية. ومع ضعف الدعم واستمرار النزوح وتعثر العودة الكاملة، يزداد القلق من أن يتحوّل الشتاء إلى فصل أكثر قسوة مما يتحمله الناس. وبينما تبقى الأبواب مفتوحة أمام كل الاحتمالات، يبقى الأمل الوحيد كما تقول أم سالم "العودة ولو على حجر بيتنا".