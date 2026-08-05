مهجرو رأس العين السورية... أولى قوافل العودة تنطلق غداً الخميس

يبدأ مهجرو رأس العين السورية في ريف الحسكة الشمالي، شمال شرقي سورية، رحلات العودة إلى ديارهم بدءاً من صباح اليوم الخميس بانطلاق أول قافلة من نقطة التجمع في بلدة توينة المقابلة لمخيم واشوكاني في مدينة الحسكة، وذلك تنفيذاً لبنود اتفاق 29 كانون الثاني/يناير، بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). وأعلن نائب قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة الحسكة محمود خليل علي، الذي يعرف باسم "سيامند عفرين"، في منشور على منصة "إكس"، أن القافلة الأولى ستضم 648 عائلة، واتخذت قوى الأمن الداخلي إجراءات أمنية ولوجستية لضمان وصول العائدين إلى مدينتهم، وتوفير الظروف المناسبة لاستقرارهم وتعزيز التماسك المجتمعي.

وتأتي عودة أولى قوافل مهجري رأس العين غداة لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، ومسؤولة دائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" إلهام أحمد في دمشق، ضمن مسار استكمال تنفيذ اتفاق 29 يناير الماضي. وقالت مصادر كردية لـ"العربي الجديد" إن "الاجتماع بحث ما أنجز في عملية دمج المؤسسات والقوات بين الحكومة السورية وقسد، وناقش الخطوات المقبلة لاستكمال تنفيذ الاتفاق، ولا سيما الملفات الخلافية المتعلقة بتمثيل الكرد في مؤسسات الدولة، ووضع اللغة الكردية، وآليات استكمال دمج قوات قسد وشكلها خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى الضمانات السياسية والإدارية المرتبطة بالاتفاق".

لجوء واغتراب أطفال يعيلون أسرتهم في أحد مخيمات إدلب شمالي سورية

وتعد عودة أهالي رأس العين أحد أبرز بنود الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية و"قسد"، إذ شهدت المدينة الواقعة شمال غربي محافظة الحسكة على الحدود مع تركيا موجة نزوح واسعة بعد عملية "نبع السلام" التركية في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، والتي انتهت بسيطرة فصائل من "الجيش الوطني السوري" المدعوم من أنقرة على المدينة، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من سكانها نحو مدينة الحسكة وريفها، حيث استقر كثيرون في مخيمي واشوكاني وسري كانيه ومراكز إيواء أخرى.

وتمثل القافلة التي تنطلق الخميس أول عودة جماعية منظمة إلى المدينة منذ نحو سبع سنوات، وستتبعها أخرى في إطار استكمال تنفيذ اتفاق 29 يناير الذي ينظم عدداً من الملفات، من بينها عودة المهجرين ودمج المؤسسات والقوات بين الحكومة السورية و"قسد".