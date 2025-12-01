مهاجرون فنزويليون غير نظاميين يغادرون الحدود بين تشيلي والبيرو

- يواجه المهاجرون الفنزويليون غير النظاميين تحديات كبيرة على الحدود بين تشيلي والبيرو، حيث رفضت الأخيرة استقبالهم، مما دفعهم للعودة إلى أريكا بعد محاولات فاشلة للعبور. - تتزايد المخاوف بين المهاجرين في تشيلي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، حيث يتصدر مرشح اليمين المتطرف جوزيه أنطونيو كاست، الذي تعهد بطرد المهاجرين غير النظاميين. - أعلنت البيرو حالة طوارئ على حدودها مع تشيلي لمنع تدفق اللاجئين، مما زاد من معاناة المهاجرين الذين يعانون من نقص الغذاء والظروف القاسية.

غادر عدد من المهاجرين الفنزويليين غير النظاميين الحدود بين تشيلي والبيرو أخيراً، وذلك بعدما رفضت سلطات الأخيرة السماح لهم بالعبور، علماً أنّهم أتوا بمحاولات عدّة في خلال الأيام الماضية للخروج من الأراضي التشيلية. وقد ترقّب طويلاً هؤلاء المهاجرون، تحت شمس صحراوية حارقة، عند حدود البيرو المغلقة في وجههم، في سعيهم إلى الفرار من خطر الترحيل من تشيلي، حيث كانوا يقيمون ويعملون بطريقة غير نظامية.

ويتملّك القلق المهاجرين في تشيلي مع بدء العدّ العكسي للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في ظلّ تقديرات تشير إلى تقدّم مرشّح اليمين المتطرّف خوسيه أنطونيو كاست على منافسته اليساريّة جانيت خارا. يُذكر أنّ كاست تعهّد بطرد مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، معظمهم من الفنزويليين، رابطاً بينهم وبين الجريمة في بلاده.

وكانت حكومة البيرو قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، حالة طوارئ عند حدودها الجنوبية مع تشيلي، في محاولة لمنع تدفّق اللاجئين إلى أراضيها. وقال وزير خارجية البيرو هوغو زيلا إنّ بلاده لن تستقبل مزيداً من المهاجرين غير النظاميين. وهذه ليست المرّة الأولى التي تستنفر فيها البيرو جيشها على طول الحدود مع تشيلي. ففي إبريل/ نيسان 2023، أُعلنت حالة طوارئ لمدّة شهرين تجنّباً لتدفّق مهاجرين.

وكان حاكم منطقة أريكا الحدودية دييغز باكو قد عبّر عن قلقه إزاء العالقين عند الحدود، في وقت سابق. وقال لوكالة فرانس برس إنّ "ثمّة أطفالاً من بين الأشخاص المائة هناك، ومن الممكن أن يؤدّي البرد الشديد ليلاً إلى إصابة بعض الأشخاص بالمرض".

في سياق متصل، أكّد مهاجرون لوكالة فرانس برس أنّهم مُنعوا من الوصول إلى البيرو، وتحدّثوا عن أوضاعهم الصعبة وقالوا إنّهم لم يتناولوا الطعام في الفترة الأخيرة سوى مرّة واحدة في اليوم. ومساء أمس الأحد، لم يكن عند الحدود بين تشيلي والبيرو إلا نحو عشرة أشخاص فقط. فبعد شعورهم بالتعب والإرهاق، عاد عدد كبير من المهاجرين الفنزويليين إلى أريكا التي تبعد نحو عشرة كيلومترات.

وقال رجل وامرأة في الأربعينيات من العمر لوكالة فرانس برس إنّهما سوف يطلبان مساعدة السلطات التشيلية للعودة إلى فنزويلا، في حين أشار آخرون يغطّون وجوههم إلى أنّهم سوف يحاولون اجتياز مسافة تقدّر بنحو 400 كيلومتر جنوباً للخروج بطريقة غير نظامية من البلاد، عبر كولشان، وهي قرية صغيرة في جبال الأنديز عند الحدود مع بوليفيا.

تجدر الإشارة إلى أنّ عدد المهاجرين غير النظاميين في تشيلي ارتفع في السنوات الماضية، من نحو عشرة آلاف في عام 2018 إلى نحو 330 ألفاً في عام 2024، بحسب سلطات الهجرة، معظمهم من فنزويلا، مع العلم أنّ المهاجرين في تشيلي يستفيدون من خدمات الصحة والتعليم.

(فرانس برس، العربي الجديد)