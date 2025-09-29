- تم ترحيل 28 مهاجرًا من غرب أفريقيا إلى غانا ضمن سياسة ترامب المتشددة، حيث تُركوا في توغو بدون جوازات سفرهم، مما أثار قلق المحامين والمرحّلين. - وافقت غانا على استقبال المرحّلين من دول غرب أفريقيا، رغم قرارات المحاكم الأمريكية التي منحتهم حماية من الترحيل، مما أثار انتقادات حول الالتفاف على القرارات القضائية. - يعيش المرحّلون في ظروف صعبة، معتمدين على دعم عائلاتهم في الولايات المتحدة، وسط غموض حول مصيرهم النهائي.

انتهى المطاف بمهاجرين من غرب أفريقيا في توغو من دون جوازات سفرهم، وذلك بعدما كانت إدارة ترامب قد رحّلتهم إلى غانا، وفقاً لما أفاد به محامون ومرحَّلون وكالة فرانس برس. وحتّى كتابة هذا التقرير، وصل نحو 28 شخصاً إلى غانا بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في إطار سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتشدّدة بشأن الهجرة والمهاجرين، التي كان قد أطلقها منذ وصوله إلى البيت الأبيض في ولاية ثانية.

وكان رئيس غانا جون ماهاما قد أعلن، في شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، موافقة بلاده على طلب الولايات المتحدة الأميركية استقبال رعايا دول في غرب أفريقيا تنوي ترحيلهم إلى دول ثالثة، من بينها رواندا وكوسوفو ودولة جنوب السودان. ومنذ ذلك الحين، رحّلت غانا قسراً ما بين ثمانية مهاجرين وعشرة، تعود أصولهم إلى غرب أفريقيا، إلى توغو إذ تُركوا من دون جوازاتهم.

في هذا الإطار، وصف مواطن نيجيري مرحّل، اكتفى بالتعريف عن نفسه باسم بنجامين، الوضع بأنّه "سيّئ جداً". وأفاد وكالة فرانس برس، في نهاية الأسبوع الماضي، بأنّه يقيم في غرفة فندق، تحتوي على سرير واحد، مع ثلاثة أشخاص مرحَّلين آخرين، وأنّهم يعتمدون على المبالغ المالية التي ترسلها إليهم عائلاتهم المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية.

وأفادت السلطات في غانا بأنّ "دفعة أولى" من 14 شخصاً وصلت بالفعل إلى أراضيها بموجب الاتفاق مع إدارة ترامب في شأن استقبال مرحّلين. وقالت المحامية ميريديث يون، التي تتّخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقراً لها، إنّ طائرة ثانية كانت تقلّ عدداً ربّما يكون مماثلاً قد حطّت بالفعل، غير أنّ التفاصيل لم تتّضخ بعد. وتُعَدّ غانا الدولة الأولى في غرب أفريقيا التي أعلنت أنّها اتفقت مع الولايات المتحدة الأميركية على استقبال مرحّلين أجانب.

وكانت محاكم الهجرة الأميركية قد أصدرت قرارات تمنح المهاجرين الـ14 هؤلاء حماية من الترحيل إلى بلدانهم، خشية تعرّضهم لاضطهاد، وفقاً لما أوضحه محاموهم. وقالت المحامية يون لوكالة فرانس برس إنّ الإدارة الأميركية قرّرت ترحيلهم إلى غانا من أجل الالتفاف على القرارات القضائية، لافتةً إلى أنّ غانا تعلن بوضوح أنّها سوف تعيد المرحَّلين إلى بلدانهم.

(فرانس برس، العربي الجديد)