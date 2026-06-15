من الجامعة إلى سوق العمل

- تعتمد جامعات عالمية مثل ولاية أريزونا وبكين على الذكاء الاصطناعي لتحسين التعليم، بينما يواجه العالم العربي تحديات في التحول الرقمي بسبب ضعف البنية التحتية ومقاومة التغيير. - يتغير دور الأستاذ إلى ميسر ومرشد، مما يعزز إبداع الطلاب، ويتطلب ذلك بنية تحتية قوية واستثمارات مالية كبيرة، مع التركيز على الطالب كمحور للعملية التعليمية. - يسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين الأبحاث والكتابة ودعم ذوي الإعاقة، ويربط التعليم بمنصات العمل، مع ضرورة الاستخدام الأخلاقي لضمان الشفافية.

باتت بعض الجامعات العالمية تعتمد نماذج تعليمية قائمة على استعمال الذكاء الاصطناعي، فجامعة ولاية أريزونا ابتكرت أنظمة تحليل بيانات لمتابعة تقدّم الطلاب في الوقت الفعلي، وتقديم تدخلات مبكرة لمَن يواجهون صعوبات في متابعة فصولهم. أما جامعة بكين فقد طوّرت أدوات تفاعلية ذكيّة للتعليم عبر الإنترنت، تُمكّن الطلاب من الاستفسار وتلقّي تغذية راجعة فورية، ما يعزّز استقلالية المتعلّم ويزيد من فعالية العملية التعليمية.

وفي العالم العربي أدخلت بعض الجامعات الذكاء الاصطناعي على نطاقٍ ضيّق. وأمّا التحوّل الكامل فأمامه العديد من التحديات، أبرزها ضعف البنية التحتية الرقمية، وتطوير المناهج لتتناسب مع متطلبات سوق العمل المتسارعة، وأخيراً هناك معارضة بعض أعضاء هيئة التدريس للتغيير.

وهذا التحوّل يفترض إعادة النظر في العلاقة بين الأستاذ والطالب؛ فالأستاذ تحوّل من ناقل للمعرفة إلى مُرشد ومُيسّر لعملية التعلّم. ومن شأن هذا التطور أن يجعل منهم موجّهين لطلابهم يقودونهم نحو الإبداع والكشوف والريادة في الأعمال المبتكرة. إنّ تحقيق إنجازات على هذا النحو المتقدّم يتطلّب تجهيز بنية عالية التقنية، وشبكات إنترنت سريعة، ومنصّات إلكترونية. وكلّ هذا لا بدّ أن يتطلّب استثمارات مالية ضخمة من جانب القطاعَين العام والخاص، باعتباره ينعكس ازدهاراً على كليهما.

كما يجب تعزيز دور الأساتذة ميسّرين للتعلّم، يوجّهون طلابهم نحو البحث والاكتشاف، ويشجّعونهم على الإبداع وريادة الأعمال. لكن لا يمكن لأيّ تحوّل رقمي أن ينجح من دون تأمين بنية تحتية تكنولوجية قوية، تشمل في ما يجب أن تشمل منصّات إلكترونية حديثة، ونُظم إدارة تعلّم ذكية، وإنترنت عالي السرعة، وأدوات تحليل بيانات، وهو ما يستدعي وضع مقدّرات وموارد استراتيجية من الدولة والمؤسسات التعليمية على حدّ سواء.

أمّا الطالب فقد أصبح فعليّاً محور العملية التعليمية. وللقيام بمهمّته هذه، زُوّد بالعديد من أدوات البحث والاستكشاف والتقييم الذاتي. وإذا كان الأستاذ والطالب كلاهما يجب أن يقدّما أبحاثاً ومؤلفاتٍ وفروضاً وأوراقَ عملٍ وعروضاً لما يعملون عليه، فأكثر الأمور شيوعاً في الحرم الجامعي تبقى الكتابة، وهذه من أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي تردّداً. فالكتابة هي مهارة أساسيّة تشكّل جزءاً ممّا سبق ومن كل وظيفة تقريباً، وتستطيع مهارة مثل "شات جي بي تي" أن تدعم قدرة الأساتذة والطلاب على الكتابة. لقد غيّرت هذه الطريقة من إنتاجيّتهما، ووسّعت قدراتهما الإبداعية.

موقف الجامعات أمام تحدي الذكاء الاصطناعي

ويستطيع الذكاء الاصطناعي المساعدة في إجراء الأبحاث من خلال مسح المعلومات في ألوف المصادر وجمعها وتقديم الأفضل والأكثر موثوقية بينها، وتدقيق المحتوى وتحسين الأساليب والقواعد النحوية. يمكن أيضاً استخدام الذكاء الاصطناعي كمساعد باحث، وترجمة المحتوى إلى عددٍ من اللغات المختلفة، ما يضاعف من التفاعل مع المجتمعات العلمية المماثلة. ويتيح الذكاء الاصطناعي تحويل النصّ المكتوب إلى كلام منطوق وبالعكس، الأمر الذي يساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على تجاوز إعاقاتهم. وتفتح هذه الميزة الآفاق أمام الطلاب ذوي الإعاقات السمعية أو البصرية.

كما يستطيع ربط نُظم التعليم الجامعي بمنصّات العمل الرقمية، ما يسهّل انتقال الخرّيج من الجامعة مباشرةً إلى سوق العمل بسلاسة، ومن دون أن يشعر بالفوارق الكبرى بينهما. وهذا يجعل الجامعة وأبحاثها بيئة حيّة للإبداع والإنتاج، ويعزّز من جودتها ويقلّل من التكرار وإهدار الوقت والمساحات. وهكذا، يصبح الذكاء الاصطناعي شريكاً حقيقيّاً للباحث في إنتاج المعرفة، لا مجرّد أداة مساعدة.

ويبقى الأهم هو ضمان استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي بطريقة أخلاقية ومسؤولة، تضع معايير لضمان الشفافية والنزاهة في كلّ مراحل العملية التعليمية والبحثية.

(باحث وأكاديمي)